XRP, Bitcoin karşısında kısa vadeli altın kesişim sinyali verdi

XRP, Bitcoin paritesinin 4 saatlik grafiğinde kısa vadeli altın kesişim oluşturdu. 50 dönemlik hareketli ortalamanın 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerine çıkması, teknik analizde yukarı yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Buna karşın aynı zaman diliminde paritede art arda altı kırmızı mum görülmesi, kısa vadede alıcıları temkinli bıraktı.

XRP, Bitcoin karşısında güçlü seyrini korudu

Son geri çekilmeye rağmen XRP, 16 Eylül’den bu yana Bitcoin karşısında daha güçlü bir performans ortaya koydu. Bu süreçte varlık, hem 4 saatlik hem de günlük grafikte 50 ve 200 dönemlik ana hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Teknik görünüm, kısa vadeli dalgalanmaya rağmen önceki yükseliş ivmesinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

XRP, 25 Eylül’de 1,65 dolara kadar yükseldi. Bu hareket, dolar paritesindeki günlük grafikte 2026 yılının ilk altın kesişimiyle aynı döneme denk geldi. Yükseliş sırasında yüksek tutarlı zincir üstü işlemler de hızlandı. 100 bin dolar büyüklüğündeki balina işlemleri 1.917’ye ulaşırken, yeni XRP cüzdanı sayısı 3.647 olarak kaydedildi.

Ali, URPD göstergesinin 1,60 dolara kadar görece sınırlı bir direnç alanına işaret ettiğini, bu seviyede daha önce yaklaşık 2,50 milyar XRP el değiştirdiği için kar satışlarının burada yoğunlaşabileceğini aktarıyor.

ETF başvurusu ve fiyat hareketi aynı dönemde öne çıktı

Bitwise, 18 Eylül’de SEC’e güncellenmiş XRP ETF kaydını sundu. Varlık yönetim şirketi Bitwise, kripto para odaklı yatırım ürünleriyle biliniyor. Bu başvurunun yapıldığı dönemde XRP art arda dört gün yükseldi ve piyasada ilgi arttı.

XRP son 24 saatte %1,19 gerileyerek 1,55 dolara indi. Cuma günkü işlem seansında görülen gün içi zirve ise 1,62 dolar oldu. Fiyattaki bu geri çekilme, son yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla ilişkilendiriliyor.

Teknik görünümde 1,60 dolar seviyesi öne çıktı

Analist Ali’nin değerlendirmesine göre XRP, dolar bazlı günlük grafikte büyük bir ters omuz baş omuz formasyonunun sağ omuz bölümünü tamamlamış görünüyor. 1,60 dolar seviyesinin aşılması durumunda formasyonun boyun çizgisi kırılmış olacak. Böyle bir senaryoda fiyatın %30 civarında yükselerek 2 dolara yönelmesi ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir göstergedir. Yatırımcıların hangi bölgelerde maliyetlendiğini ortaya koyduğu için olası destek ve direnç alanlarını anlamada kullanılır.

XRP’nin günlük grafiğinde izlenen ters omuz baş omuz yapısında 1,60 doların üzerinde kalıcı kırılma yaşanması halinde bir sonraki güçlü hareketin 2 dolar bölgesine doğru gelişebileceği değerlendiriliyor.

Zincir üstü veriler balina birikimine işaret etti

365 günlük MVRV oranı eksi %11,75 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, son bir yılda işlem yapan ortalama yatırımcının hala zararda olduğunu gösteriyor. Bu tablo, aşağı yönlü riskin görece sınırlı kalabileceğine işaret ederken talebin güçlü kalması halinde toparlanma alanı bırakıyor.

Son beş günde balinalar 470 milyondan fazla XRP topladı. Bu birikimin toplam değeri yaklaşık 724 milyon dolara ulaştı. Büyük cüzdanların alımlarını sürdürmesi, piyasanın bir sonraki yönüne ilişkin beklentilerin canlı kaldığını gösteriyor.