BITCOIN (BTC)

Bitcoin sosyal medyada rekor iyimserlik yakalarken ETF çıkışları aralıksız sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hakkındaki olumlu yorumlar sosyal medyada rekor seviyeye çıktı.
  • Spot ETF’lerde Mayıs ortasından bu yana 2,97 milyar doları aşan çıkış yaşandı.
  • Piyasadaki yüksek iyimserlik düzeltme ihtimalini artırdı.
  • 👀 $BTC’de sosyal medya duyarlılığı ile ETF hareketleri arasında önemli bir zıtlık oluştu.
Bitcoin’e yönelik sosyal medya duyarlılığı, yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kripto analiz platformu Santiment’in raporuna göre, Bitcoin hakkında olumlu yorumların olumsuzlara oranı 2,23’e ulaşarak 2024’te ilk kez bu kadar fark attı.

İçindekiler
1 Rekor düzeyde iyimserlik
2 Spot ETF’lerde çıkış serisi devam ediyor
3 Piyasa duyarlılığı ve fiyat hareketleri
4 Korku ve umut endeksleri
5 Kurumsal ve bireysel yatırımcı tartışması

Rekor düzeyde iyimserlik

Santiment’in verilerine göre, daha önce yıl içinde benzer şekilde yüksek oranların görüldüğü iki günün ardından Bitcoin fiyatlarında kısa süreli düşüşler yaşanmıştı. Aynı şekilde, piyasada olumsuz beklentinin yoğun olduğu dönemlerde ise fiyatlamaların dip yaptığı gözlemlendi. Bu veri akışı, sosyal medyadaki euforik havanın çoğu zaman kısa vadeli düzeltmeleri tetiklediğine işaret ediyor.

Santiment, “Şu anki olumlu hava, ETF’lerden yaşanan fon çıkışlarıyla tam bir zıtlık oluşturuyor ve temkinli olmak gerek” değerlendirmesinde bulundu.

Spot ETF’lerde çıkış serisi devam ediyor

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 15 Mayıs’tan bu yana aralıksız onuncu işlem gününde çıkış vermeye devam etti. Yalnızca son iki haftada toplamda 2,97 milyar dolardan fazla net geri çekilme gerçekleşti.

ETF’ler özellikle kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştırdığı için, fonlardan yaşanan bu çıkışların Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, yatırımcılara doğrudan Bitcoin fiyatına endeksli olarak alım-satım yapma imkânı sunan, standart borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. Yatırımcılar ETF hisseleri sayesinde fiziksel Bitcoin almak zorunda kalmadan BTC fiyat hareketlerine katılım sağlayabilir.

Piyasa duyarlılığı ve fiyat hareketleri

Kripto ekosistemindeki katılımcılar, genel yatırımcı hissiyatını yakından takip ederek kendi alım-satım kararlarını şekillendiriyor. Ancak tarihsel olarak, piyasadaki genel eğilim ne zaman çok olumlu ya da çok olumsuz olsa, fiyatlamalar tam aksi yönde hareket edebiliyor. Santiment, “Aşırı iyimserlik, genellikle kısa vadeli düşüşlerden önce görülüyor” vurgusu yaptı. Bu nedenle bazı yatırımcılar, piyasanın çoğunluğunun beklentisine ters pozisyon almayı tercih ediyor.

Yılın başında, Bitcoin’in 60.000 dolar ile dip seviyelerini gördüğü günlerde Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, sosyal medya hesabından “Kripto piyasalarında moral o kadar kötü ki, aslında bu yüzden umutluyum” paylaşımıyla piyasadaki ruh haline dikkat çekmişti.

Korku ve umut endeksleri

Genel kripto duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Index, son olarak 23 puanda kalarak “Aşırı Korku” seviyesine işaret etti. MN Trading Capital kurucusu Michael van de Poppe, kripto piyasasında bugüne kadarki en olumsuz ortamın yaşandığını söyledi. Van de Poppe, “2022 ve 2018’den bile kötü bir tablo var. Hiç kimse kripto varlıkların geleceğine inanmıyor” ifadelerini kullandı.

Kurumsal ve bireysel yatırımcı tartışması

Bitcoin’e yönelik ilginin artmasıyla, kurumsal yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisi de tartışma konusu oluyor. Swan Bitcoin CEO’su Cory Klippsten ise, bireysel yatırımcıların halen belirleyici rol üstlendiğini savundu. Klippsten, “Unutmamak gerekir ki, BlackRock ya da Fidelity tüm Bitcoin’i almıyor. Aslında satın alımların çoğunluğu hâlâ bireysel hesaplardan geliyor,” yorumunu yaptı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
