XLM çift haneli yükseldi! XRP tarafında neler yaşandı?

Kripto para piyasasında son günlerin en dikkat çekici gelişmelerinden biri Stellar (XLM) tarafında yaşandı. CoinGecko tarafından paylaşılan verilere göre XLM, kısa sürede çift haneli bir yükseliş yaşayarak öne çıktı. Öte yandan rakibi XRP ise aynı dönemde durağan bir eğilim sergiledi.

Tokenizasyon hamlesinin etkisi

Piyasadaki bu fiyat ayrışmasında, Stellar ağında gerçekleşen büyük bir gelişme doğrudan etkili oldu. Mevcut veriler, XLM fiyatındaki ani sıçramanın arkasında geleneksel finansal varlıkların Stellar Blockchain üzerinde tokenizasyonunu başlatan bir adımın olduğunu gösteriyor.

Stellar Development Foundation ve ABD’nin finansal altyapı şirketlerinden DTCC, güçlerini birleştirerek DTC bünyesinde saklanan geleneksel varlıkların doğrudan Stellar ağı üzerinde dijitalleştirilmesini mümkün kılacak bir iş birliği başlattı. Bu hamle, yüksek likiditeye sahip ve kurumsal düzeydeki enstrümanların kamuya açık bir Blockchain üzerinde temsil edilip edilemeyeceğini test edecek.

Mini sözlük: DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), ABD’nin en büyük finansal saklama ve işlem takas kuruluşlarından biridir; genelde hisse senedi, tahvil ve diğer finansal varlıkların kaydını tutar ve transferini sağlar.

XLM ve XRP arasındaki rekabet yeniden gündemde

Stellar’ın kurucusu Jed McCaleb, aynı zamanda Ripple’ın (XRP) da kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor. Her iki Blockchain ağı, sınır ötesi ödeme ve finansal aracı hizmetlerde rakip olarak görülüyor.

Stellar cephesindeki bu adım, sosyal medyada XRP topluluğu üzerinde baskı oluşturan yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle Stellar’ın yükselişiyle ilgili bazı yorumcular, XRP yatırımcılarını hedef alan paylaşımlar yaptı.

Stellar ve DTCC iş birliğinin gündeme gelmesinin hemen ardından eleştirmenler, bu gelişmenin XRP destekçileri için moral bozucu olabileceğini öne süren paylaşımlar yaptı. Ancak XRP ekosistemine yakın hukukçular ve yatırımcılar, bunun yanlış bir okuma olduğunu ve iki projenin teknik açıdan farklı amaçlara hizmet ettiğini dile getirdi.

XRP yanlıları, her iki platformun mimari farklarına vurgu yaparak XRP’nin derin likidite sunmak için özel olarak tasarlandığı görüşünü dile getirdi. Yatırımcıların teknik taraftaki farklılıkları incelemesinin önemine dikkat çektiler.

XRP’de büyük hareketlilik

Piyasa izleme şirketi Santiment’in paylaştığı verilere göre, XRP’de yılın en yüksek borsa girişlerinden biri yaşandı. Sadece geçtiğimiz Perşembe günü borsalara 22,8 milyon adet XRP yatırıldı. Bu büyük hacimli transfer, XRP fiyatının son 15 haftanın en düşük seviyesine indiği anda gerçekleşti.

Piyasalardaki panik havası, küçük yatırımcılar tarafında satış baskısını artırdı. Ancak aynı gün piyasadan toplamda 25,24 milyon XRP de borsalardan çıkarılarak kendi cüzdanlarında saklanmaya başlandı.

Analistler, bu tür yüksek hacimli hareketlerin piyasadaki sert dalgalanmalar sırasında daha sık görüldüğünü, fiyatların kısa süreli dip yaptığı dönemlerde borsalara yönelik transferlerin arttığını belirtiyor.