XLM fiyatı, 24 saatte yüzde 19 yükselişle 0,21 dolar direncini test etti

Stellar’ın yerel kripto parası XLM, bu hafta başında 0,16 dolar seviyesinden yukarı hamle yaptıktan sonra kısa sürede yüzde 37’lik değer artışı gördü ve haberin yazıldığı anda 0,2023 dolardan işlem gördü. Son fiyat hareketiyle birlikte XLM, son yedi günün en yüksek seviyelerine ulaşırken, piyasa belirgin şekilde canlandı.

Güçlü hacim ve kritik direnç bölgesi

XLM’deki yükseliş yalnızca fiyatla sınırlı kalmadı; işlem hacmi de büyük ölçüde arttı. 24 saatte toplam hacim 1,7 milyar doları aştı. Bu artış, yatırımcıların yükseliş beklentileriyle piyasada daha aktif biçimde pozisyon aldığını gösterdi.

Fiyat hareketi 0,21 dolar civarında konsolide olmaya başlarken, CoinGecko verilerine göre XLM 24 saatte yüzde 19,07 artış kaydederken haftalık getirisi yüzde 37,87’ye ulaştı. Yükseliş trendi sırasında en belirgin teknik bariyer olarak 0,21 dolar seviyesi öne çıktı. Uzmanlar, bu seviyenin aşılması halinde fiyat hareketinin hız kazanabileceğine dikkat çekti.

Coinpedia Markets’in piyasa değerlendirmesinde, “Fiyat hareketi, 0,21-0,217 dolar aralığında artan likiditeyi ve alıcıların daha yüksek dipleri koruma çabalarını ortaya koydu. Son kırılmayla birlikte 0,175 dolar üzerinde sağlanan tutunma dikkat çekici” görüşü paylaşıldı.

Piyasa yapısı: Yükselen dipler ve destek alanları

Son günlerde XLM fiyatının, önceki direnç noktası olan 0,175 dolar üzerine kalıcı biçimde yerleştiği görüldü. Alıcılar, kısa vadeli geri çekilmelerde 0,175-0,178 dolar bandında fiyatı desteklemeye devam etti.

Haber kaynakları, kırılmanın ardından ani bir kar satışının gelmediğine ve teknik yapının güçlü konsolidasyona işaret ettiğine değiniyor. Bu durum, satış baskısının kademeli biçimde alıcılar tarafından absorbe edildiği şeklinde yorumlandı.

İşlem hacmi de fiyat hareketini destekler nitelikteydi. CoinGecko’nun verilerine göre, yükseliş sürecinde borsalarda belirgin şekilde hacim artışı gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan bir analizde ise, XLM’nin son aylarda 0,136 dolar üzerinde yatay bir seyir izledikten sonra, nihayet kritik direnç seviyelerini test ettiği vurgulandı. 0,18 dolar üzerinde gerçekleşecek kalıcı bir kapanışın, 0,34 dolara doğru daha büyük bir hareketi tetikleyebileceği iddia edildi.

Mini sözlük: Konsolidasyon, kripto para piyasasında bir varlığın hızlı hareket yerine belirli bir fiyat aralığında yatay seyir izlemesi ve yeni bir yükseliş/düşüş trendinin başlamadan önce güç toplaması anlamına gelir.

Seviye Fiyat (USD) Açıklama Güncel fiyat 0,2023 Haber yazımında görülen XLM fiyatı 24 saat artış %19,07 Son 24 saatteki yükseliş oranı Haftalık artış %37,87 Son 7 gündeki toplam yükseliş İşlem hacmi 1,7 milyar 24 saatlik toplam işlem hacmi Destek 0,175 – 0,178 Kritik alıcı bölgesi Direnç 0,21 Güçlü teknik sınır

Uzman değerlendirmeleri ve XLM’nin kısa vadeli görünümü

XLM hareketini değerlendiren piyasa analistleri, kripto paranın 0,175 dolar üzerinde kalıcılığı koruduğu sürece yükseliş ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor. Kritik direnç olan 0,21 doların aşılması durumunda, teknik hedeflerin 0,34 dolara kadar genişleyebileceği öne sürülüyor.

Bir sosyal medya paylaşımında ise, fiyatın aylar süren yatay hareketinin ardından ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde üst dirençleri test ettiği dile getirildi. Uzmanlar ayrıca, likidite ve işlem hacmi artışını, yükselişin temel dayanaklarından biri olarak değerlendiriyor.

XLM’nin piyasada yaşadığı kırılma sonrası, “Artık bu hareketin yalnızca ortaklık haberleriyle verilen ani tepkilerden farklı olduğu ve daha büyük bir fiyat hareketinin temellerinin oluştuğu” yorumu öne çıktı.