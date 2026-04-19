Stellar (XLM)

Martinez: Stellar (XLM) 4’üncü kez aynı şeyi başarabilir

  • Yeni haftanın ilk üç günü kritik. Pazartesi günü müzakerenin uzatılması için ikinci toplantının yapılması bekleniyor. Volatilite kesin, yön belirsiz.
  • Martinez: XLM Coin için senaryo Şubat ayından bu yana aynı. 0,179 dolar seviyesinde bir reddedilme ve ardından 0,147 dolarlık desteğe geri çekilme.
  • Martinez: Dördüncü kez test edilen direnç kırılabilir. 0,179 dolar üstü kapanışta yüzde 20 artış görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paralar için başka bir kötü gün daha. Hafta sonu beklenen müzakerelerin olmaması ve Kelp DAO hack olayı kripto paralarda havayı yeniden negatife çevirdi. Pazartesi büyük bir hareket bekleniyor ve Trump yine aynı şeyi yapabilir. Onun stratejisi her Pazartesi piyasa açılışını desteklemek için büyük manşetler paylaşmak. Çoğu kez İran onun manşetlerini yalanlasa bile bunu yapmaya devam ediyor.

1 20 Nisan kripto paralar
20 Nisan kripto paralar

İran savaşının başlamasından bu yana Trump için klasik haline gelen şey piyasalar için destekleyici büyük duyurular açıklamak oluyor. Muhtemelen yine aynı şey olacak. Trump’ın borsa açılışı sırasında veya öncesinde yaptığı büyük duyurularla bir miktar yükseliş göreceğiz ve ardından tersine dönüş. Piyasa böyle bir beklentiye girdiğinden eğer bu yönde adım gelmezse de satış tarafı güçlenebilir.

Yeni haftanın ilk üç günü kritik. Pazartesi günü müzakerenin uzatılması için ikinci toplantının yapılması bekleniyor. Özetle volatilite kapıda ve bu bir ihtimal olmanın ötesinde kesin görünüyor sadece yön belli değil.

Martinez’in odağında XLM Coin var. 0.179 doların kilit nokta olduğundan bahseden analist Şubat ayından bugüne fiyatı sıkıştığı kanala dikkat çekti. Esasen birçok altcoin için benzer görünüm söz konusu ve BTC öncülüğünde Cuma günü bu kanallar kırılmaya başlanmıştı. Ancak hacimler gerilerken risk iştahı düştü ve istenen sonuçlar alınamadı.

Analist birçok kez direnç noktası test edildiğinden 0.147 dolar hedefli açığa satış fırsatı arayanları bu sefer yanılabileceğini düşünüyor. ABD ve İran’ın yıllarca bu savaşı sürdürmesi mümkün değil, belki de tüm yalanlamalara rağmen bu hafta her şey çözülür ve beklenen direnç kırılmaları gerçekleşir?

Stellar, Şubat ayından bu yana net bir kanal içinde hareket ediyor. Aylardır senaryo aynı: 0,179 dolar seviyesinde bir reddedilme ve ardından 0,147 dolarlık desteğe geri çekilme.

Şu anda 0,179 dolarlık dirence bir kez daha yaklaşıyoruz. Tarihsel olarak bu seviye bir “satış” bölgesi olmuştur, ancak bu bizim dördüncü ardışık yeniden testimizdir. Teknik analizde, bir seviye ne kadar çok test edilirse o kadar zayıflar. Günlük kapanışın 0,179 $’ın üzerinde olmasını bekliyorum. Burada net bir kırılma, bu tavandaki arzın nihayet tükendiğini işaret edecek ve muhtemelen 0,22 $’a doğru %20’lik bir yükselişi tetikleyecektir.”

Eğer satışlar hızlanırsa düşüş, risk iştahı artarsa kırılmayla yükseliş hedefleri açık. Önümüzdeki günlerde XLM fiyatının 2 hedeften birine ulaşması olası.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
