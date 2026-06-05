Bitcoin, ETF çıkışlarının hızlanmasıyla 60 bin dolarlık kritik desteğe yaklaştı

Bitcoin fiyatı, spot ETF’lerden görülen rekor çıkışların etkisiyle 60 bin dolar eşiğine hızla yaklaştı. Analistler, bu seviyenin uzun süredir önemli bir destek olarak izlendiğini, aşağı yönlü kırılmanın satış baskısını artırabileceğini belirtiyor.

60 bin dolar seviyesi neden izleniyor

Kripto opsiyon borsası Deribit’in ticari işler yöneticisi Jean-David Péquignot’ya göre 60 bin dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda kurumsal yatırımcılar ve türev piyasası katılımcıları açısından yapısal sonuçlar doğurabilecek bir sınır niteliği taşıyor. Deribit, kripto varlık türevlerinde öne çıkan büyük işlem platformları arasında yer alıyor.

Péquignot, son bir yılda ETF alıcıları, büyük yatırımcılar ve kısa vadeli spekülatörlerden oluşan kurumsal sermayenin önemli bölümünün Bitcoin’i 60 bin ile 67 bin dolar aralığında aldığını aktardı. En büyük kripto para biriminin yeniden bu banda gerilemesi, bu yatırımcıların maliyet seviyesine yaklaşmasına yol açtı.

Jean-David Péquignot, fiyatın yatırımcıların maliyetinin altına inmesi halinde kağıt üzerindeki zararların büyüyebileceğini, bu durumun da özellikle yapay zeka hisselerindeki güçlü yükseliş sürerken Bitcoin tutmanın fırsat maliyetini artırabileceğini belirtti.

Fiyatın bu seviyenin altına sarkması halinde, zararı büyümeden pozisyon kapatma eğiliminin öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Haberde aktarılan görüşe göre, geleneksel piyasalarda özellikle yapay zeka bağlantılı hisselerde görülen sert yükseliş de sermayenin kripto varlıklardan başka alanlara kaymasını hızlandırmış olabilir.

Opsiyon piyasasında baskı artabilir

Deribit verilerine göre 60 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonlarında 1,2 milyar doların üzerinde açık pozisyon bulunuyor. Bu sözleşmeler, Bitcoin fiyatı bu seviyenin altına indiğinde değer kazanıyor ve yatırımcılar tarafından daha uzun süreli bir düşüşe karşı korunma amacıyla kullanılıyor.

Mini sözlük: Kısa gamma, piyasa yapıcıların fiyat hareketine karşı daha hassas hale geldiği durumdur. Fiyat belirli bir seviyeye yaklaştıkça denge sağlamak için spot piyasada veya vadeli işlemlerde daha fazla alım ya da satım yapmaları gerekebilir.

Ancak bu işlemlerin karşı tarafında yer alan piyasa yapıcılar, söz konusu satım opsiyonlarında net satıcı konumunda bulunuyor. Péquignot, bunun pratikte kısa gamma pozisyonu anlamına geldiğini, Bitcoin 60 bin dolara yaklaştıkça bu kurumların risklerini dengelemek için spot Bitcoin veya vadeli kontrat satmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bu tür korunma işlemleri, düzenli bir geri çekilmeyi daha sert ve düzensiz bir satış dalgasına çevirebilir.

Deribit yöneticisi, sistemde kaldıraçlı uzun pozisyonların hala yüksek olduğunu, 60 bin doların altına inilmesinin teminat göstergelerini hızla bozarak otomatik tasfiye zincirini tetikleyebileceğini vurguladı.

Kaldıraçlı pozisyonlar ek risk oluşturuyor

Habere göre bu hafta içinde Bitcoin ve diğer tokenlara bağlı milyarlarca dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon zaten tasfiye edildi. Buna rağmen piyasadaki kaldıraç tamamen temizlenmiş değil. Bu nedenle 60 bin doların altındaki olası bir hareketin, aşağı yönlü ivmeyi yeni tasfiyelerle daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Strategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor da Bitcoin’deki son kayıpları kısmen sermaye rotasyonuna bağladı. Piyasadaki genel tablo, ETF çıkışları, opsiyon kaynaklı korunma işlemleri ve kaldıraçlı pozisyon çözülmelerinin aynı anda devreye girmesi halinde 60 bin dolar seviyesinin kısa vadede daha da kritik hale gelebileceğine işaret ediyor.