Bitcoin balinalarının artan birikimi ayı piyasasının sonuna mı işaret ediyor?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları, üst üste üçüncü işlem gününde de net giriş kaydetti. Coinglass tarafından yayımlanan verilere göre fonlara önceki işlem gününde toplam 244,4 milyon dolarlık net sermaye girişi gerçekleşti.

Girişlerde BlackRock’ın IBIT fonu 196,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ark Invest’in ARKB fonuna 37,6 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna 11,3 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonuna 10,6 milyon dolar giriş oldu. Morgan Stanley’nin MSBT fonu ise 2,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Buna karşılık VanEck’in HODL fonundan 14,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Diğer spot Bitcoin ETF’lerinde herhangi bir net giriş veya çıkış görülmedi.

Bitcoin Balinaları Birikim Yapıyor

ETF’lerdeki giriş serisine paralel olarak büyük kripto para yatırımcılarının da varlıklarını artırdığı görülüyor.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, piyasanın henüz dip seviyesini teyit etmediğini ve fiyatların bir miktar daha gerileyebileceğini vurguladı.

Borsalar, madencilik havuzları, ETF’ler ve dijital varlık rezervi tutan şirketler hariç tutulduğunda Bitcoin balinalarının varlıkları, Aralık 2025’teki 2,87 milyon BTC seviyesinden yaklaşık 3,06 milyon BTC’ye yükseldi. Balina bakiyeleri yılın büyük bölümünde 30 günlük bazda artarken Bitcoin’in haziran ayında 60.000 doların altına gerilemesinin ardından birikim hızlandı.

Bununla birlikte balinaların Bitcoin varlıkları, 2025 yılındaki boğa piyasasında görülen yaklaşık 3,23 milyon BTC’lik zirvenin altında bulunuyor. CryptoQuant’a göre bu durum, birikimin devam edebilmesi için alan bulunduğunu gösteriyor.

Bitcoin Gelirleri

Jack Dorsey liderliğindeki finansal teknoloji şirketi Block’un Bitcoin faaliyetlerinden elde ettiği ikinci çeyrek brüt kâr, düşük işlem ücretleri ve zayıflayan alım satım hacmi nedeniyle yüzde 31 geriledi.

Block’un Bitcoin gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 2,17 milyar dolardan yüzde 13 düşüşle 1,89 milyar dolara indi. Brüt kâr ise 105 milyon dolardan 72 milyon dolara geriledi. Bitcoin faaliyetlerinden elde edilen gelirin 1,81 milyar dolarlık bölümü Cash App üzerinden sağlandı.

Şirket, düşüşün temel nedenleri arasında Cash App üzerindeki bazı Bitcoin işlem ücretlerini azaltma yönündeki stratejik kararını ve yıl genelindeki Bitcoin alım satım hacmi yavaşlamasını gösterdi.

Bitcoin madencilik şirketi PowerCompute ise, toplam 18 milyon dolar değerindeki üç borcunu Arch Lending aracılığıyla yeniden yapılandırdı. Şirket, Galaxy Digital dahil olmak üzere farklı kurumlardan aldığı önceki kredilerin yerine rezervlerinde bulunan 307 BTC’yi teminat olarak gösterdi.

Zincir üstü hareketlerde de büyük bir transfer kaydedildi. OnchainLens verilerine göre yeni oluşturulan bir cüzdan, yaklaşık üç saat önce BitGo’dan 540,17 BTC çekti. Transfer edilen Bitcoin’lerin toplam değeri yaklaşık 34,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Bitcoin piyasasında kurumsal fon girişleri ve balina birikimleri güçlenirken şirket bilançoları ile zincir üstü hareketler daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Spot Bitcoin ETF’lerinde süren giriş serisi ve büyük yatırımcıların Bitcoin pozisyonlarını artırması, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor. Şirketlerin Bitcoin satmak yerine varlıklarını teminat olarak kullanması ve büyük tutarlı transferlerin devam etmesi ise piyasanın kurumsal ölçekte yeniden konumlanma sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.