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BINANCE COIN (BNB)

BNB Chain, tokenized ETF pazarında rakiplerini geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB Chain, son 30 günde tokenleştirilmiş ETF pazarında 80,9 milyon dolarlık artış kaydetti.
  • 📊 $BNB 600,21 dolar seviyesinde işlem görürken analistler 500 ile 300 dolar aralığını izliyor.
  • 🔎 Solana aynı dönemde yükselirken Ethereum ve Arbitrum tarafında gerileme görüldü.
  • 🧭 BNB’nin kısa vadeli yönünde destek seviyeleri ve ekosistem büyümesi belirleyici olacak.
Onur Atam
Onur Atam

BNB, kısa vadede dalgalı bir seyir izlese de piyasa katılımcıları yeni bir yükseliş evresi öncesinde olası birikim bölgelerini yakından izliyor. BNB Chain tarafında ise blokzincir tabanlı yatırım ürünlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte tokenleştirilmiş finans alanındaki etkinin genişlediği görülüyor.

İçindekiler
1 Fiyatta izlenen destek aralığı
2 BNB Chain tokenleştirilmiş ETF alanında öne çıktı
3 Görünümde alıcı gücü belirleyici olacak

Fiyatta izlenen destek aralığı

BNB, 600,21 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,25 milyar dolar, piyasa değeri ise 79,93 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen yüzde 1,15’lik artış, teknik görünümde olası bir toparlanma beklentisini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, BNB’nin uzun vadeli görünümünü güçlü buluyor. Analist, bir sonraki büyük yükselişten önce piyasada daha derin bir düzeltme ihtimalinin masada kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Crypto Patel, 500 ile 300 dolar aralığının önemli bir birikim bölgesi olarak izlendiğini, 500 doların altına olası sarkmaların daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmeyebileceğini değerlendiriyor.

Piyasayı takip eden bazı isimler, alım ilgisinin yeniden güç kazanması ve benimsenmenin artması halinde bu boğa döngüsünde BNB için 2.000 ile 5.000 dolar aralığının gündeme gelebileceğini öngörüyor. Buna karşılık yatırımcıların önceden belirledikleri seviyelere bağlı kalmaları ve ani kararlar vermemeleri gerektiği de vurgulanıyor.

BNB Chain tokenleştirilmiş ETF alanında öne çıktı

Token Terminal verileri, son 30 günde BNB Chain’in tokenleştirilmiş ETF alanında belirgin biçimde öne çıktığını ortaya koydu. Token Terminal, farklı blokzincir ağlarının gelir, kullanım ve piyasa verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş ETF, geleneksel bir borsa yatırım fonunun blokzincir üzerinde temsil edilen dijital versiyonunu ifade eder. Bu yapı, fon paylarının zincir üstünde daha hızlı ve programlanabilir biçimde işlem görmesine imkan tanıyabilir.

Ağın bu alandaki piyasa değeri 80,9 milyon dolar arttı. Aynı dönemde Solana 12,5 milyon dolarlık artış kaydetti. Ethereum’da 2,1 milyon dolar, Arbitrum’da ise 4,5 milyon dolar düşüş görüldü. Bu tablo, BNB Chain’in blokzincir tabanlı finansal araçlara altyapı sağlama konusunda payını büyüttüğüne işaret ediyor.

Son 30 günde değişim
BNB Chain+80,9 milyon dolar
Solana+12,5 milyon dolar
Ethereum-2,1 milyon dolar
Arbitrum-4,5 milyon dolar

Görünümde alıcı gücü belirleyici olacak

Önümüzdeki dönemde BNB’nin yönünde alıcıların gücü, kritik destek bölgelerinin korunması ve ekosistemde süren gelişmeler etkili olacak. Fiyatın mevcut bölgelere yakın seviyelerde tutunması halinde yeni bir yükseliş dalgası ihtimali güç kazanabilir.

Tokenleştirilmiş finans ürünlerinin kullanımındaki artış, uzun vadede coin için talep dinamiklerini destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan kripto varlıklardaki yüksek oynaklık devam ediyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketleri kadar ağdaki büyüme verileri ve zincir üstü kullanım eğilimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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