Kayıt Banner
BINANCE COIN (BNB)

BNB 600 dolar eşiğine yaklaşırken kırılım için dirençler izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, 5 Ağustos 2026'da 600 dolar eşiğine yaklaşırken kırılım arayışı sürüyor.
  • 📈 Analistler, 600 dolar üstü kapanışta $BNB için 607 ile 620 dolar bandını izliyor.
  • 📊 EMA yapısı geniş ölçekte temkinli kalırken RSI 59,33 ile alım ivmesine işaret ediyor.
  • ⚠️ Vadeli işlem hacmi gerilerken kısa pozisyon tasfiyeleri son 24 saatte uzunların üç katına çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

BNB, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü 600 dolar sınırına yaklaşırken, yükselen dipler ve güçlenen kısa vadeli görünüm piyasada yukarı yönlü beklentileri canlı tuttu. Buna karşın, birden fazla direnç bölgesi ve genel EMA yapısındaki zayıf tablo kalıcı bir kırılımın henüz doğrulanmasını engelledi.

İçindekiler
1 600 dolar çevresinde kritik eşik
2 EMA ve RSI görünümü
3 Vadeli işlemlerde hacim geriledi

600 dolar çevresinde kritik eşik

BNB, haberin hazırlandığı sırada 593,69 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %0,47 yükselirken, işlem hacmi %6,64 düşüşle 946,57 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap verilerine göre son yedi gündeki artış %4,41 oldu. BNB, BNB Chain ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem ücretleri ve ağ içi kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Kripto analisti Aman Sai, BNB’nin önemli desteği yeniden kazanmasının ardından 600 dolara yaklaştığını ve alıcıların bu psikolojik seviyenin hemen altında ivme topladığını belirtiyor. Sai, 600 ile 605 dolar aralığını direnç, 582 ile 585 dolar bandını ise destek bölgesi olarak öne çıkarıyor.

Aman Sai, dört saatlik kapanışın 600 doların üzerinde gelmesi halinde 615 ile 620 dolar aralığının gündeme gelebileceğini, aksi durumda ise fiyatın yeni bir yükseliş denemesi öncesinde 582 ile 585 dolar desteğini yeniden test edebileceğini değerlendiriyor.

Bir başka analist Cryptorphic de haftalardır süren yatay seyrin ardından 596 ile 598 dolar bandını yakın direnç alanı olarak işaret ediyor. Analiste göre alıcılar daha yüksek dipler oluşturmaya devam etse de, aynı bölge önceki yükseliş denemelerinde birkaç kez satışla karşılaştı.

GöstergeSeviyeAnlamı
Yakın destek582 ile 585 dolarGeri çekilmede izlenen bölge
Yakın direnç596 ile 605 dolarKırılım için aşılması gereken alan
Olası hedef607 ile 620 dolarDirenç üstü kapanışta izleniyor

EMA ve RSI görünümü

TradingView verilerine göre 20 günlük EMA 579,02 dolar, 50 günlük EMA ise 583,22 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu ortalamalara yakın seyri kısa vadeli momentuma işaret etse de, 20 günlük EMA’nın halen 50 günlük EMA’nın altında kalması yükseliş kesişiminin henüz oluşmadığını gösteriyor.

BNB ayrıca 602,78 dolardaki 100 günlük EMA’nın ve 649,23 dolardaki 200 günlük EMA’nın altında işlem görüyor. 100 günlük EMA’nın yeniden aşılması toparlanmayı güçlendirebilir. Buna karşılık 200 günlük EMA güçlü bir direnç konumunu koruyor. Genel EMA yapısı daha geniş zaman diliminde temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 59,33 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, bir varlığın son fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını izlemek için kullanılıyor. RSI’nın 51,04 seviyesindeki hareketli ortalamasının ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin üzerinde kalması alım yönlü ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde hacim geriledi

CoinGlass verilerine göre BNB vadeli işlem hacmi %17,14 düşerek 417,35 milyon dolara indi. Açık pozisyon büyüklüğü de %0,05 gerileyerek 950,80 milyon dolara düştü. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise %0,0064 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte toplam tasfiye tutarı 100.090 dolara ulaştı. Uzun pozisyonlarda 24.710 dolar, kısa pozisyonlarda ise 75.380 dolar tasfiye gerçekleşti.

Kısa pozisyon tasfiyelerinin uzun pozisyonlara göre yaklaşık üç kat daha yüksek kalması, incelenen dönemde fiyat yükselirken aşağı yönlü beklentiyle açılan işlemlerin daha fazla baskı altında kaldığını ortaya koydu. Buna rağmen direnç bölgeleri aşılmadan piyasada net bir kırılım teyidi oluşmuş değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analistler BNB için 5.500 dolar hedefinin korunduğunu belirtiyor

BNB, kritik kırılımın ardından 631 dolar direncine yönelebilir

BNB Chain’de SilentSwap devreye girdi, BNB için 631 dolar hedefi izlendi

BNB, 581,87 dolar direncini aşarsa 700 dolar hedefi gündeme gelecek

Franklin Templeton, BNB Chain üzerindeki varlığını 1,5 milyar dolara çıkardı

BNB Chain, BSC ağında işlem kapasitesini 5.200 TPS’ye çıkardı

BNB teknik sıkışmanın ortasında kritik direnç bölgesine yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Arbitrum, Ondo Perps işlemlerinde USDC teminatını devreye aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Arbitrum, Ondo Perps işlemlerinde USDC teminatını devreye aldı
ARBITRIUM (ARB)
XRPL, Axelar entegrasyonuyla yerel zincirler arası transferi açtı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?