BNB 600 dolar eşiğine yaklaşırken kırılım için dirençler izleniyor

BNB, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü 600 dolar sınırına yaklaşırken, yükselen dipler ve güçlenen kısa vadeli görünüm piyasada yukarı yönlü beklentileri canlı tuttu. Buna karşın, birden fazla direnç bölgesi ve genel EMA yapısındaki zayıf tablo kalıcı bir kırılımın henüz doğrulanmasını engelledi.

600 dolar çevresinde kritik eşik

BNB, haberin hazırlandığı sırada 593,69 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %0,47 yükselirken, işlem hacmi %6,64 düşüşle 946,57 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap verilerine göre son yedi gündeki artış %4,41 oldu. BNB, BNB Chain ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem ücretleri ve ağ içi kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Kripto analisti Aman Sai, BNB’nin önemli desteği yeniden kazanmasının ardından 600 dolara yaklaştığını ve alıcıların bu psikolojik seviyenin hemen altında ivme topladığını belirtiyor. Sai, 600 ile 605 dolar aralığını direnç, 582 ile 585 dolar bandını ise destek bölgesi olarak öne çıkarıyor.

Aman Sai, dört saatlik kapanışın 600 doların üzerinde gelmesi halinde 615 ile 620 dolar aralığının gündeme gelebileceğini, aksi durumda ise fiyatın yeni bir yükseliş denemesi öncesinde 582 ile 585 dolar desteğini yeniden test edebileceğini değerlendiriyor.

Bir başka analist Cryptorphic de haftalardır süren yatay seyrin ardından 596 ile 598 dolar bandını yakın direnç alanı olarak işaret ediyor. Analiste göre alıcılar daha yüksek dipler oluşturmaya devam etse de, aynı bölge önceki yükseliş denemelerinde birkaç kez satışla karşılaştı.

Gösterge Seviye Anlamı Yakın destek 582 ile 585 dolar Geri çekilmede izlenen bölge Yakın direnç 596 ile 605 dolar Kırılım için aşılması gereken alan Olası hedef 607 ile 620 dolar Direnç üstü kapanışta izleniyor

EMA ve RSI görünümü

TradingView verilerine göre 20 günlük EMA 579,02 dolar, 50 günlük EMA ise 583,22 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu ortalamalara yakın seyri kısa vadeli momentuma işaret etse de, 20 günlük EMA’nın halen 50 günlük EMA’nın altında kalması yükseliş kesişiminin henüz oluşmadığını gösteriyor.

BNB ayrıca 602,78 dolardaki 100 günlük EMA’nın ve 649,23 dolardaki 200 günlük EMA’nın altında işlem görüyor. 100 günlük EMA’nın yeniden aşılması toparlanmayı güçlendirebilir. Buna karşılık 200 günlük EMA güçlü bir direnç konumunu koruyor. Genel EMA yapısı daha geniş zaman diliminde temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 59,33 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, bir varlığın son fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını izlemek için kullanılıyor. RSI’nın 51,04 seviyesindeki hareketli ortalamasının ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin üzerinde kalması alım yönlü ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde hacim geriledi

CoinGlass verilerine göre BNB vadeli işlem hacmi %17,14 düşerek 417,35 milyon dolara indi. Açık pozisyon büyüklüğü de %0,05 gerileyerek 950,80 milyon dolara düştü. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise %0,0064 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte toplam tasfiye tutarı 100.090 dolara ulaştı. Uzun pozisyonlarda 24.710 dolar, kısa pozisyonlarda ise 75.380 dolar tasfiye gerçekleşti.

Kısa pozisyon tasfiyelerinin uzun pozisyonlara göre yaklaşık üç kat daha yüksek kalması, incelenen dönemde fiyat yükselirken aşağı yönlü beklentiyle açılan işlemlerin daha fazla baskı altında kaldığını ortaya koydu. Buna rağmen direnç bölgeleri aşılmadan piyasada net bir kırılım teyidi oluşmuş değil.