BNB teknik sıkışmanın ortasında kritik direnç bölgesine yaklaştı

BNB, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü teknik açıdan önemli bir karar bölgesinde işlem gördü. Fiyatın simetrik üçgen formasyonunun tepe noktasına yaklaşması, kısa vadeli yön arayışını öne çıkardı. Piyasa katılımcıları özellikle direnç seviyeleri ile işlem hacmindeki zayıflığın birlikte nasıl şekilleneceğine odaklandı.

Fiyat sıkışırken direnç seviyesi öne çıktı

BNB yazım sırasında 569,23 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %0,91 yükselirken günlük işlem hacmi %8,89 gerileyerek 1,06 milyar dolara indi. Son 7 günlük performans ise %1,76 artışa işaret etti.

Analist Crypto With Gopal, BNB’nin daha önce reddedilen yükselen kama yapısının ardından simetrik üçgen içinde sıkıştığını belirtiyor. Fiyat hareketi şu anda formasyonun tepe bölümüne yakın seyrediyor. Bu görünüm, yukarı ya da aşağı yönlü kırılım ihtimalini kısa vadede daha belirgin hale getirdi.

Crypto With Gopal, üçgen direncinin üzerinde gerçekleşecek bir kırılımın alıcıların kontrolü ele aldığını gösterebileceğini, buna karşılık desteğin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü eğilimin yeniden güç kazanabileceğini vurguluyor.

Kısa vadede 543,03 dolar destek, 573,49 dolar ise ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 573,49 doların aşılması durumunda 597,41 dolar ve ardından 619,48 dolar yeni direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 543,03 doların altındaki ilk önemli destek 521,55 dolarda bulunuyor.

Seviye türü Fiyat Kısa vadeli destek 543,03 dolar İlk direnç 573,49 dolar İkinci direnç 597,41 dolar Üçüncü direnç 619,48 dolar Alt destek 521,55 dolar

Hacim ve teknik göstergeler yön arayışını güçlendiriyor

Analist, yön tayini için işlem hacmini temel doğrulama unsuru olarak görüyor. Yüksek hacimle desteklenen bir kırılımın daha güvenilir sayılabileceği, zayıf hacimle oluşacak hareketlerin ise yanıltıcı kalabileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar da fiyat üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 575,79 dolarda, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise 594,90 dolarda yer alıyor. BNB’nin bu seviyelerin altında kalması, yukarı yönlü denemelerin henüz tam güç kazanmadığını gösteriyor.

Daha uzun vadeli görünümde 100 günlük üssel hareketli ortalama 620,97 dolar, 200 günlük üssel hareketli ortalama ise 671,04 dolar seviyesinde bulunuyor. Bollinger bantlarında orta çizgi 569,92 dolarda, üst bant 596,57 dolarda ve alt bant 543,27 dolarda yer alıyor. Bantların daralması, volatilitede sıkışmaya ve sert fiyat hareketi ihtimaline işaret edebilir.

Teknik görünümde fiyatın hem üçgen formasyonunun son bölümüne hem de kısa vadeli ortalamaların altına sıkışması, piyasada bir sonraki güçlü hareket için teyit arayışını artırıyor.

BNB Chain yeni katman 1 ağı için hazırlık yapıyor

Fiyat görünümünün yanı sıra ağ tarafında da yeni planlar gündemde bulunuyor. BNB Chain, 2027 yılında yeni bir katman 1 blokzincir başlatmayı hedefliyor. Ağın yüksek frekanslı işlem akışları, yapay zeka uygulamaları ve kurumsal kullanım alanları için tasarlandığı belirtildi. BNB Chain, BNB ekosisteminin blokzincir altyapısını geliştiren ağ yapısı olarak biliniyor.

Ekip, yıl sonuna kadar bir test ağını devreye almayı planlıyor. Ana ağın ise gelecek yılın başlarında kullanıma açılması bekleniyor. Önerilen yapının saniyede 100 binin üzerinde işlem kapasitesi, 50 milisaniyenin altında ön onay süresi ve 1 saniyenin altında kesinleşme hedeflediği açıklandı.

Mini sözlük: Katman 1, işlemlerin doğrudan kendi ana ağı üzerinde gerçekleştiği temel blokzincir yapısını ifade eder. Test ağ ise geliştiricilerin yeni özellikleri gerçek varlık riski olmadan denediği ön hazırlık ortamıdır.