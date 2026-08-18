SUI, 0,67 dolar desteğini kaybedince satış baskısı arttı

SUI fiyatı, 0,67 dolar seviyesinin üzerinde kalamamasının ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yazım sırasında 0,6556 dolardan işlem gören token, son 24 saatte %3,11 değer kaybetti. Günlük işlem hacmi 375,06 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 2,67 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor

Kripto para analisti BitGuru, 18 Ağustos’ta SUI’nin 0,67 dolar çevresindeki birikim alanını koruyamadığını ve fiyatın 0,65 dolar bandına gerilediğini aktardı. BitGuru, piyasada teknik paylaşımlarıyla bilinen bir analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

SUI için 0,642 ile 0,65 dolar aralığı kısa vadede belirleyici bölge olarak izleniyor. Bu alanda alıcıların devreye girmesi halinde fiyatın 0,68 ile 0,69 dolar bandına yönelmesi mümkün görülüyor.

0,642 ile 0,65 dolar aralığı, kısa vadeli yön açısından kritik destek bölgesi olarak değerlendiriliyor. Alıcıların bu seviyede güç göstermesi durumunda fiyatın önce 0,67 doları, ardından 0,68 ile 0,69 dolar aralığını yeniden test etmesi beklenebilir.

Buna karşılık 0,67 doların yeniden aşılması, son düşüşün geçici kaldığına işaret edebilir. Böyle bir senaryoda piyasanın 0,68 ile 0,69 dolar bölgesinde yeniden denge araması gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor

Teknik tarafta Bollinger Bantları ve MACD göstergesi zayıf görünümü güçlendiriyor. SUI fiyatı şu anda 0,66254 dolardaki alt Bollinger bandının altında seyrediyor. Orta bant 0,68181 dolar, üst bant ise 0,70107 dolar seviyesinde yer alıyor. Alt bandın altına inilmesi, satış baskısının sürdüğüne ve fiyat gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

MACD çizgisi eksi 0,01232 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0,01188 seviyesinde yer alıyor. Histogram değeri ise eksi 0,00043 olarak hesaplanıyor. Göstergenin negatif bölgede kalması, düşüş yönlü momentumun korunduğunu ortaya koyuyor.

MACD göstergesinin yukarı yönlü toparlanamaması halinde SUI üzerindeki baskının sürmesi ve fiyatın daha düşük seviyeleri test etmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Önümüzdeki işlemlerde ilk olarak 0,642 ile 0,65 dolar aralığındaki tepki izlenecek. Bu bölgede güçlü bir alım gelirse 0,67 doların üzerine dönüş ihtimali güç kazanabilir. Sonraki direnç alanları 0,68 ile 0,69 dolar bandı ve ardından 0,70 dolar seviyesindeki üst Bollinger bandı olarak sıralanıyor.

Gösterge Seviye Anlamı Ana destek 0,642 ile 0,65 dolar Kısa vadeli yön için kritik bölge İlk toparlanma eşiği 0,67 dolar Düşüşün geçici kalıp kalmadığını gösterebilir Direnç bölgesi 0,68 ile 0,69 dolar Alıcıların kontrolü geri alması için izleniyor Olası aşağı hedef 0,62 dolar 0,642 dolar altında kalıcılıkta gündeme gelebilir

Satışların 0,642 doların altında kalıcı hale gelmesi halinde toparlanma olasılığı zayıflayabilir ve 0,62 dolar seviyesi yeni test alanı olarak öne çıkabilir. Mevcut görünümde teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösterirken, alıcıların yeniden güç kazandığını söyleyebilmek için 0,67 doların geri alınması ve 0,68 ile 0,69 dolar bandının zorlanması gerekiyor.