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SUI

SUI, 0,67 dolar desteğini kaybedince satış baskısı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, 18 Ağustos'ta 0,67 dolar desteğini kaybedince satış baskısı arttı.
  • 📉 $SUI 0,642 ile 0,65 dolar aralığında tutunamazsa 0,62 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
  • 📊 Bollinger Bantları ile MACD, kısa vadede zayıf görünümün sürdüğünü gösteriyor.
  • 🔍 Alıcıların yeniden öne çıkması için 0,67 doların aşılması ve 0,68 ile 0,69 dolar bandının test edilmesi gerekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

SUI fiyatı, 0,67 dolar seviyesinin üzerinde kalamamasının ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yazım sırasında 0,6556 dolardan işlem gören token, son 24 saatte %3,11 değer kaybetti. Günlük işlem hacmi 375,06 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 2,67 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor
2 Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor
3 İzlenen seviyeler netleşti

Destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor

Kripto para analisti BitGuru, 18 Ağustos’ta SUI’nin 0,67 dolar çevresindeki birikim alanını koruyamadığını ve fiyatın 0,65 dolar bandına gerilediğini aktardı. BitGuru, piyasada teknik paylaşımlarıyla bilinen bir analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

SUI için 0,642 ile 0,65 dolar aralığı kısa vadede belirleyici bölge olarak izleniyor. Bu alanda alıcıların devreye girmesi halinde fiyatın 0,68 ile 0,69 dolar bandına yönelmesi mümkün görülüyor.

0,642 ile 0,65 dolar aralığı, kısa vadeli yön açısından kritik destek bölgesi olarak değerlendiriliyor. Alıcıların bu seviyede güç göstermesi durumunda fiyatın önce 0,67 doları, ardından 0,68 ile 0,69 dolar aralığını yeniden test etmesi beklenebilir.

Buna karşılık 0,67 doların yeniden aşılması, son düşüşün geçici kaldığına işaret edebilir. Böyle bir senaryoda piyasanın 0,68 ile 0,69 dolar bölgesinde yeniden denge araması gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor

Teknik tarafta Bollinger Bantları ve MACD göstergesi zayıf görünümü güçlendiriyor. SUI fiyatı şu anda 0,66254 dolardaki alt Bollinger bandının altında seyrediyor. Orta bant 0,68181 dolar, üst bant ise 0,70107 dolar seviyesinde yer alıyor. Alt bandın altına inilmesi, satış baskısının sürdüğüne ve fiyat gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

MACD çizgisi eksi 0,01232 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0,01188 seviyesinde yer alıyor. Histogram değeri ise eksi 0,00043 olarak hesaplanıyor. Göstergenin negatif bölgede kalması, düşüş yönlü momentumun korunduğunu ortaya koyuyor.

MACD göstergesinin yukarı yönlü toparlanamaması halinde SUI üzerindeki baskının sürmesi ve fiyatın daha düşük seviyeleri test etmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Önümüzdeki işlemlerde ilk olarak 0,642 ile 0,65 dolar aralığındaki tepki izlenecek. Bu bölgede güçlü bir alım gelirse 0,67 doların üzerine dönüş ihtimali güç kazanabilir. Sonraki direnç alanları 0,68 ile 0,69 dolar bandı ve ardından 0,70 dolar seviyesindeki üst Bollinger bandı olarak sıralanıyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Ana destek0,642 ile 0,65 dolarKısa vadeli yön için kritik bölge
İlk toparlanma eşiği0,67 dolarDüşüşün geçici kalıp kalmadığını gösterebilir
Direnç bölgesi0,68 ile 0,69 dolarAlıcıların kontrolü geri alması için izleniyor
Olası aşağı hedef0,62 dolar0,642 dolar altında kalıcılıkta gündeme gelebilir

Satışların 0,642 doların altında kalıcı hale gelmesi halinde toparlanma olasılığı zayıflayabilir ve 0,62 dolar seviyesi yeni test alanı olarak öne çıkabilir. Mevcut görünümde teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösterirken, alıcıların yeniden güç kazandığını söyleyebilmek için 0,67 doların geri alınması ve 0,68 ile 0,69 dolar bandının zorlanması gerekiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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