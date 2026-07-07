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SUI

Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui ana ağı saniyede 6 milyon işlemi aşarken, $SUI 0,80 dolar direncinin altında kaldı.
  • 📊 SUI fiyatı 0,7317 dolarda seyrederken, son 24 saatte %2,66 geriledi.
  • 📉 RSI 46 seviyesinde bulunurken, işlem hacmi güçlü bir kırılımı henüz desteklemedi.
  • 🔍 Piyasa şimdi ağ büyümesinin 0,80 dolar üzeri için yeterli talep üretip üretmeyeceğine odaklandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Sui blokzinciri, ağ performansına ilişkin dikkat çeken bir eşiğe ulaşsa da bu gelişme token fiyatına şimdilik güçlü bir yükseliş olarak yansımadı. SUI, haber akışının izlendiği sırada 0,7317 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %2,66 geriledi.

İçindekiler
1 Ağ performansında yeni eşik
2 Fiyat tarafında temkinli görünüm sürüyor
3 Türev piyasasında pozisyonlar korunuyor
4 Piyasanın odağında 0,80 dolar seviyesi var

Ağ performansında yeni eşik

MSB Intel’in X üzerinden paylaştığı verilere göre Sui’nin halka açık ana ağı, saniyede 6 milyonun üzerinde işlem kapasitesine ulaştı. Bu seviye, ağın ölçeklenebilirlik iddiasını güçlendiren önemli bir teknik eşik olarak öne çıktı.

Sui, geliştiricileri, merkeziyetsiz uygulamaları ve kurumsal ilgiyi çekmek için diğer Katman 1 blokzincirlerle rekabet ediyor. Proje, yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme hedefiyle biliniyor.

Sui’nin halka açık ana ağında saniyede 6 milyonun üzerinde işlem kapasitesine ulaşılması, ağın ölçeklenebilirlik yarışında dikkat çekici bir aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: TPS, saniyede gerçekleştirilen işlem sayısını ifade eder. Bu metrik, bir blokzincirin yoğun kullanım altında ne kadar işlem işleyebildiğini göstermek için kullanılır.

Fiyat tarafında temkinli görünüm sürüyor

Ağ tarafındaki olumlu tabloya karşın teknik görünüm daha dengeli bir seyir izliyor. SUI fiyatı, hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, alıcıların piyasa üzerinde belirgin üstünlük kuramadığını gösteriyor.

Kısa vadede 0,80 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak izlenirken, 0,70 dolar desteği korunuyor. Göreceli Güç Endeksi ise 46 civarında bulunuyor. Bu gösterge, momentuma ilişkin net bir yön oluşmadığına işaret ederken, önceki seanslara kıyasla satış baskısının bir miktar hafiflediğini ortaya koyuyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat0,7317 dolarSon 24 saatte %2,66 gerileme
Direnç0,80 dolarYukarı yönlü kırılım için kritik eşik
Destek0,70 dolarAşağı yönlü baskıda izlenen ana bölge
RSI46Nötr momentum

Türev piyasasında pozisyonlar korunuyor

CoinGlass verilerine göre SUI açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde yatay seyretti. Bu tablo, son dönemdeki oynaklığa rağmen türev piyasa katılımcılarının pozisyonlarını büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor.

Buna karşılık işlem hacminde belirgin bir artış görülmedi. Piyasanın daha güçlü bir yön teyidi beklediği, bu nedenle ağdaki performans artışının fiyat üzerinde tek başına yeterli etki üretmediği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 500 milyon dolarlık açık pozisyonun korunması, türev piyasalarda ilginin sürdüğünü gösterse de düşük hacim, alım iştahının henüz güçlenmediğine işaret ediyor.

Piyasanın odağında 0,80 dolar seviyesi var

Yatırımcılar şimdi, Sui ekosistemindeki büyümenin ve ağın ulaştığı rekor işlem kapasitesinin zincir üstü faaliyetleri artırıp artırmayacağını izliyor. Asıl soru, bu hareketliliğin SUI fiyatını 0,80 doların üzerine taşıyacak ölçüde talep üretip üretmeyeceği olarak öne çıkıyor.

Bu eşik aşılana kadar SUI fiyatının, hem genel kripto para piyasasındaki risk iştahından hem de ağın benimsenme hızından etkilenmeyi sürdürmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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