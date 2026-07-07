Trump, kripto paralara desteğini Çin rekabeti ve siyasi hesaplarla açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında kripto paralara yaklaşımındaki değişimin nedenlerini anlattı. 18 yaş altındaki çocuklar için tasarlanan “Trump Accounts” yatırım hesaplarının tanıtımında konuşan Trump, kriptoya hem siyasi nedenlerle hem de sektörün büyüklüğünü gördüğü için yakınlaştığını söyledi.

Trump’ın kripto yaklaşımındaki dönüşüm

Trump, Bitcoin’in bu hesaplarda yer alıp almayacağına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, kripto varlıklara güçlü destek vermesinin başlıca nedenlerinden birinin Çin ile rekabet olduğunu belirtti. ABD’nin bu alanda geri kalması halinde Çin’in öne çıkacağını savunan Trump, ilk dönemde kripto paralara mesafeli durduğunu, ancak zaman içinde sektörün büyük bir ekonomik alan haline geldiğini gördüğünü ifade etti.

Trump, kripto paralara desteğini “Eğer biz sahip çıkmazsak Çin sahip çıkar” sözleriyle gerekçelendirirken, zamanla bu alanın büyük bir sektör haline geldiğini gördüğünü kaydetti.

Trump ayrıca siyasi boyuta da işaret etti. Kripto varlıklara ilgi duyan geniş bir seçmen kitlesi bulunduğunu fark ettiğini söyleyen ABD Başkanı, bu nedenle konuya daha fazla yöneldiğini dile getirdi. İş insanı kimliğiyle Bitcoin ve benzeri dijital varlıklara yönelen sermayeyi izlediğini belirten Trump, bu piyasanın kalıcı bir potansiyel taşıdığı kanaatine vardığını aktardı.

Trump’ın bu tutumu, önceki açıklamalarından belirgin biçimde ayrışıyor. İlk başkanlık döneminde Bitcoin için dolandırıcılık ifadesini kullanan Trump, o dönemde kripto paralara sıcak bakmadığını açıkça söylemişti. Sonraki süreçte ise hem söyleminde hem de siyasi çizgisinde dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Aile bağlantıları ve çıkar çatışması tartışmaları

Trump’ın kripto paralara verdiği desteğin, sektördeki ticari bağları nedeniyle eleştiri topladığı da biliniyor. Trump ve oğulları, World Liberty Financial’ın kurucu ortakları arasında yer alıyor. Platform, Trump’ın geçen yılki kripto bağlantılı gelirlerinde önemli paya sahip oldu. World Liberty Financial, dijital varlık alanında faaliyet gösteren bir kripto platformu olarak öne çıkıyor.

Trump, ailesinin kripto faaliyetleriyle kendi siyasi tutumu arasında doğrudan bir bağ olmadığını savunurken, çocuklarının işlerini kendilerinin yürüttüğünü ve bu konuları onlarla konuşmadığını söyledi.

Trump, kripto konusundaki ilgisinin kişisel çıkarlardan kaynaklanmadığını öne sürdü. Buna karşılık, yönetimi döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bazı kripto şirketlerine yönelik soruşturmaları durdurması veya bazı yaptırım dosyalarını geri çekmesi dikkat çekti. Bu şirketlerin bir bölümünün Trump’a bağış yaptığı yönündeki bilgiler de tartışmaları artırdı.

Seçim sürecinde kripto lobisinin etkisi

Kripto sektörünün siyasi etkisi de Trump’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Sektörü temsil eden siyasi gruplar, 2024 seçimlerinde çoğunlukla Cumhuriyetçi adayları desteklemek için yaklaşık 170 milyon dolar harcadı. Bu yapıların kasım ara seçimlerinde kriptoya yakın adaylara daha fazla kaynak ayırmasının beklendiği belirtiliyor.

Trump, Biden yönetiminin kriptoyla ilgili soruşturmaları kendi kripto yanlısı çizgisinin ardından geri çektiğini ileri sürdü. Ancak düzenleyici adımların önemli kısmı Trump döneminde atıldı. Bu durum, kripto politikalarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi güç dengeleri açısından da önem taşıdığını gösteriyor.