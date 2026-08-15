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Kripto Para

Bitcoin ETF’lerinden 57,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerinden 917 BTC, yani 57,63 milyon dolar çıkış oldu.
  • 📉 Bu çıkış, iki günden uzun sürede üretilen yeni Bitcoin arzını aştı.
  • 📈 Aynı dönemde $LINK için 163.280 token alımıyla 1,47 milyon dolarlık giriş kaydedildi.
  • 🧭 Bitcoin 62.969 dolar civarında kalırken, piyasa duyarlılığı korku bölgesinde seyretti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto varlık fonlarında yön değişimi dikkat çekiyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 917 BTC çıkışı oldu. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 57,63 milyon dolar olarak hesaplandı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük finans kuruluşlarının ürünlerini de kapsayan bu geri çekilme, kurumsal talebin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İçindekiler
1 Bitcoin fonlarında dikkat çeken çıkış
2 Chainlink tarafında ters yönlü hareket
3 Piyasa duyarlılığı baskı altında kaldı

Bitcoin fonlarında dikkat çeken çıkış

Son çıkışın öne çıkan yönlerinden biri, miktarın iki günden uzun sürede üretilen yeni Bitcoin arzını aşması oldu. Bu tablo, ETF kanalıyla gelen talebin kısa vadede zayıfladığına işaret ediyor. Bitcoin fiyatı ise 62.969 dolar civarında işlem görüyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan 917 BTC, iki günden uzun sürede üretilen yeni Bitcoin miktarının üzerine çıktı ve kurumsal talebin gücüne dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan piyasadaki arz dinamikleri tek yönlü ilerlemiyor. Borsalardan Bitcoin çekilmeye devam etmesi, dolaşımdaki arzın daralmasına yol açabilir. Bu nedenle ETF çıkışlarıyla azalan talep ile borsalardaki rezerv düşüşü arasında hassas bir denge oluşmuş durumda.

Chainlink tarafında ters yönlü hareket

Bitcoin tarafında çıkışlar öne çıkarken, Chainlink için tablo farklılaştı. Son verilere göre kripto ETF ürünleri 163.280 LINK alımı yaptı. Bu alımların toplam değeri yaklaşık 1,47 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece bazı kurumsal yatırımcıların Bitcoin yerine daha seçici bir biçimde farklı dijital varlıklara yöneldiği görülüyor.

Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla biliniyor. LINK tokenındaki pozitif akış, kurumsal ilginin kripto piyasasından tamamen çekilmediğine, ancak varlık tercihlerinin değişebildiğine işaret ediyor.

VarlıkFon akışıMiktarYaklaşık değer
BitcoinÇıkış917 BTC57,63 milyon dolar
ChainlinkGiriş163.280 LINK1,47 milyon dolar

Piyasa duyarlılığı baskı altında kaldı

Piyasa duyarlılığı halen korku bölgesinde seyrediyor. Bu nedenle kripto ETF akışları, yatırımcıların yakından izlediği temel göstergeler arasında yer alıyor. Bitcoin tarafında yeni çıkışların sürmesi halinde kısa vadeli talep endişeleri derinleşebilir. Buna karşılık fon girişlerinin yeniden başlaması, piyasa algısını destekleyebilir.

Bitcoin piyasası, kurumsal satış baskısı ile azalan likidite arasında sıkışırken, Chainlink’e yönelen girişler kurumsal yatırımcıların kripto varlıklardan bütünüyle uzaklaşmadığını gösteriyor.

Mevcut görünümde Bitcoin, bir yandan ETF kaynaklı satış baskısıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan borsalardan çekilen arzın etkisini hissediyor. Chainlink’e yönelen sınırlı ama pozitif akış ise kurumsal tarafta ilginin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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