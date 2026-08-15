Bitcoin ETF’lerinden 57,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı

Kripto varlık fonlarında yön değişimi dikkat çekiyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 917 BTC çıkışı oldu. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 57,63 milyon dolar olarak hesaplandı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük finans kuruluşlarının ürünlerini de kapsayan bu geri çekilme, kurumsal talebin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bitcoin fonlarında dikkat çeken çıkış

Son çıkışın öne çıkan yönlerinden biri, miktarın iki günden uzun sürede üretilen yeni Bitcoin arzını aşması oldu. Bu tablo, ETF kanalıyla gelen talebin kısa vadede zayıfladığına işaret ediyor. Bitcoin fiyatı ise 62.969 dolar civarında işlem görüyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan 917 BTC, iki günden uzun sürede üretilen yeni Bitcoin miktarının üzerine çıktı ve kurumsal talebin gücüne dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan piyasadaki arz dinamikleri tek yönlü ilerlemiyor. Borsalardan Bitcoin çekilmeye devam etmesi, dolaşımdaki arzın daralmasına yol açabilir. Bu nedenle ETF çıkışlarıyla azalan talep ile borsalardaki rezerv düşüşü arasında hassas bir denge oluşmuş durumda.

Chainlink tarafında ters yönlü hareket

Bitcoin tarafında çıkışlar öne çıkarken, Chainlink için tablo farklılaştı. Son verilere göre kripto ETF ürünleri 163.280 LINK alımı yaptı. Bu alımların toplam değeri yaklaşık 1,47 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece bazı kurumsal yatırımcıların Bitcoin yerine daha seçici bir biçimde farklı dijital varlıklara yöneldiği görülüyor.

Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla biliniyor. LINK tokenındaki pozitif akış, kurumsal ilginin kripto piyasasından tamamen çekilmediğine, ancak varlık tercihlerinin değişebildiğine işaret ediyor.

Varlık Fon akışı Miktar Yaklaşık değer Bitcoin Çıkış 917 BTC 57,63 milyon dolar Chainlink Giriş 163.280 LINK 1,47 milyon dolar

Piyasa duyarlılığı baskı altında kaldı

Piyasa duyarlılığı halen korku bölgesinde seyrediyor. Bu nedenle kripto ETF akışları, yatırımcıların yakından izlediği temel göstergeler arasında yer alıyor. Bitcoin tarafında yeni çıkışların sürmesi halinde kısa vadeli talep endişeleri derinleşebilir. Buna karşılık fon girişlerinin yeniden başlaması, piyasa algısını destekleyebilir.

Bitcoin piyasası, kurumsal satış baskısı ile azalan likidite arasında sıkışırken, Chainlink’e yönelen girişler kurumsal yatırımcıların kripto varlıklardan bütünüyle uzaklaşmadığını gösteriyor.

Mevcut görünümde Bitcoin, bir yandan ETF kaynaklı satış baskısıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan borsalardan çekilen arzın etkisini hissediyor. Chainlink’e yönelen sınırlı ama pozitif akış ise kurumsal tarafta ilginin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.