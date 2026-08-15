XRP’de 1,18 dolar eşiği kısa vadeli yön arayışını belirliyor

XRP, 1,00 dolar civarında işlem görürken teknik görünümde yeni bir karar aşamasına girdi. Piyasada dikkat çeken son değerlendirmeler, fiyatın dar bir sıkışma alanında hareket ettiğini ve bu bölgeden çıkışın kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olabileceğini gösteriyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi 1,30 milyar dolar, piyasa değeri ise 62,81 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Varlığın toplam kripto para piyasasındaki payı yaklaşık %2,90 olurken, son 24 saatteki fiyat değişimi %0,04 ile sınırlı kaldı.

Analist EGRAG CRYPTO, XRP grafiğinde birden fazla teknik yapının aynı anda öne çıktığını belirtiyor. 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların mevcut yapıda birbirine yaklaşması, trend çizgileri ve üçgen formasyonlarıyla birlikte daha sıkı bir görünüm oluşturuyor.

EGRAG CRYPTO, grafikte tek bir çizginin değil, büyük yapının içinde konumlanan birden fazla küçük formasyonun bulunduğuna dikkat çekiyor.

Analiste göre yukarı yönlü izlenmesi gereken ilk önemli seviye 1,18 dolar. Fiyatın günlük kapanışta ya da daha uzun zaman dilimlerinde bu seviyenin üzerine yerleşmesi, teknik görünümü güçlendirebilir. Bununla birlikte bu hareketin tek başına daha büyük çaplı bir trend dönüşümünü kesinleştirmesi beklenmiyor.

Seviye Anlamı 1,18 dolar Kısa vadede izlenen ana yukarı yön eşiği 1,40 dolar Haftalık ölçekte önemli direnç 0,85 dolar Destek kaybında ilk olası hedef bölge 0,77 dolar Aşağı yönlü ikinci teknik hedef

Destek kırılırsa aşağı yönlü risk artabilir

XRP’nin mevcut destek bölgesini koruyamaması halinde 0,85 dolar ve ardından 0,77 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Bu noktalar kesin hedef olarak değil, teknik senaryo içinde olası duraklar olarak değerlendiriliyor. Satış baskısının derinleşmesi durumunda daha geniş zaman diliminde 0,50 dolar bölgesi de uzun vadeli destek alanı haline gelebilir.

Daha geniş görünümde XRP’nin halen 1,40 dolardaki güçlü haftalık direncin altında kalması, yapının kırılganlığını sürdürüyor. 1,18 doların aşılması momentumu iyileştirebilir ancak daha net bir güç kazanımı için fiyatın 1,40 doların üzerine çıkması ve daha yüksek zirveler oluşturması gerekiyor.

Mevcut tablo, XRP için iki farklı yol bırakıyor: Destek korunur ve 1,18 dolar aşılırsa toparlanma alanı genişleyebilir; destek kırılırsa 0,85 dolar ve 0,77 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Kısa vadede izlenen bant netleşti

Önceki değerlendirmelerde 1,10 dolar seviyesi de kısa vadede önemli bir eşik olarak öne çıkmıştı. Piyasa katılımcıları, fiyatın son kırılma yapısını koruyup koruyamayacağını izlerken, mevcut görünümde 1,18 dolar ile 1,20 dolar aralığı en yakın takip bölgesi olarak öne çıkıyor.

Şimdilik daha geniş çaplı düşüş trendinin sona erdiğini doğrulayan net bir teknik sinyal bulunmuyor. Bu nedenle XRP’de kısa vadeli toparlanma ihtimali ile aşağı yönlü baskı riski aynı anda masada kalmayı sürdürüyor.