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RIPPLE (XRP)

Bitcoin’da veri kısıtlama girişimi sonrası ağır bloklar arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'da BIP 110 başarısız kaldı ve ağda ağır veri taşıyan bloklar arttı.
  • 📦 962266 numaralı blokta geleneksel transferler azınlıkta kaldı, alanın çoğunu yazıtlar kapladı.
  • 💬 David Schwartz, ücretini ödeyen işlemlerin ağda tarafsız biçimde yer alması gerektiğini savundu.
  • ₿ Bu tartışmada Bitcoin ile birlikte $XRP tarafsız ağ ilkesine dair örnekler arasında anıldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin topluluğundaki bir grubun, ağdan finansal olmayan verileri sınırlama girişimi beklenenin tersine sonuç verdi. Ağdaki veri yükünü geçici olarak azaltmayı amaçlayan BIP 110 yumuşak çatallanmasının başarısız kalmasının ardından, Bitcoin ağı bilinçli biçimde daha yoğun veri taşıyan bloklarla karşılaştı.

İçindekiler
1 Blok alanı tartışması yeniden alevlendi
2 David Schwartz’ın yaklaşımı
3 BIP 110 sonrası tablo

Blok alanı tartışması yeniden alevlendi

Tartışmanın son örneklerinden biri, 962266 numaralı Bitcoin bloğu oldu. Bu bloğun görselleştirmesinde, geleneksel para transferlerinin çok sınırlı bir yer tuttuğu, blok alanının büyük bölümünün ise NFT yazıtları ve özel betiklerle dolduğu görüldü. Kısıtlama yanlıları bu içerikleri gereksiz veri ve spam olarak nitelendirdi.

Buna karşı çıkanlar ise söz konusu bloğu açık ağ mantığının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bu görüşe göre, Bitcoin gibi izinsiz çalışan ağlarda blok alanının nasıl kullanılacağına kullanıcılar karar veriyor ve belirleyici unsur teknik beğeni değil, ödenen ücret oluyor.

David Schwartz, açık blokzincirlerde bir başkasının işlemlerine yönelik kişisel yargıların belirleyici olmadığını, ağın ücretini ödeyen işlemleri tarafsız biçimde kabul etmesi gerektiğini vurguluyor.

David Schwartz’ın yaklaşımı

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, tartışmaya ekonomik ve teknik açıdan yaklaştı. Schwartz, XRP Ledger’ın baş mimarlarından biri olarak biliniyor. XRP Ledger, özellikle hızlı mutabakat ve düşük işlem maliyeti hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Schwartz’a göre kaynak tüketimine yönelik itirazlar, ancak bu tüketimin karşılığı ödenmiyorsa anlam taşıyor. Bir işlem, kullandığı kaynakla uyumlu düzeyde ücret ödediği sürece ağın ekonomik dengesi korunuyor. Bu çerçevede, yüksek veri içeren işlemlerin doğrudan yasaklanmasını savunan yaklaşımın teknik değil, tercih temelli bir müdahale olduğu görüşü öne çıktı.

Schwartz, blokzincirin nasıl kullanılacağını kural koyucuların belirlemeye çalışmasının, bu yapıları geleneksel bankacılık sistemine yaklaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

BIP 110 sonrası tablo

BIP 110’un destek bulamaması, Bitcoin ağında tarafsızlık ilkesinin öne çıktığını gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Buna göre ağ kaynakları gerçek ücretlerle karşılandığı sürece, işlemlerin niteliğine göre ek bir ayrım yapılmaması gerektiği düşüncesi güç kazandı.

Bu durum, Bitcoin’de blok alanı kullanımına ilişkin tartışmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak son gelişmeler, ağ üzerinde hangi verinin meşru sayılacağına ilişkin müdahale girişimlerinin topluluk içinde güçlü bir dirençle karşılaşabileceğini ortaya koydu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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