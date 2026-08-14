XRP’de 0,93 ile 1 dolar desteği korunursa 1,88 hedefi öne çıkıyor

XRP fiyatında son günlerde sınırlı bir toparlanma işareti görülürken, alıcıların 0,93 ile 1 dolar aralığında yoğunlaşan desteği savunduğu izleniyor. Satış baskısının zayıflaması, teknik görünümde olası bir yön değişimi ihtimalini gündemde tutuyor. Buna karşın vadeli işlemlerde yüksek kaldıraçlı pozisyonların sürmesi, yukarı yönlü senaryonun önündeki başlıca risklerden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde kritik eşik

XRP, haberin hazırlandığı sırada 1 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,01 milyar dolar, piyasa değeri ise 62,79 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 1,71 değer kaybetmesine rağmen fiyat yapısı, teknik açıdan olası bir toparlanma zeminine işaret ediyor.

Kripto analisti XRP Updates, uzun süredir devam eden düzeltmenin ivme kaybettiğini ve XRP’nin teknik açıdan önemli bir kırılma noktasına yaklaştığını belirtiyor. Analiste göre 0,93 ile 1 dolar bandı güçlü bir destek alanı haline geldi. Bu bölgenin korunması, alıcıların daha sağlam bir taban oluşturmasına imkan tanıyabilir ve kısa vadede yeni bir sert düşüş riskini azaltabilir.

XRP için 0,93 ile 1 dolar aralığı, alıcıların savunduğu ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan korunursa toparlanma yapısı güç kazanabilir.

Piyasada dikkatler şimdi XRP’nin uzun vadeli düşüş trend çizgisine çevrildi. Bu seviye, olası bir trend dönüşünün teyidi açısından temel direnç noktası olarak izleniyor. Söz konusu çizginin yukarı yönlü aşılması halinde 1,88 dolar seviyesi ilk önemli hedef olarak öne çıkarken, ardından 2,90 dolar gündeme gelebilir. Hareketin daha da güçlenmesi durumunda 5,86 dolar daha geniş teknik hedef olarak değerlendiriliyor.

Yüksek açık pozisyon riski sürüyor

Kripto analisti Crypto Patel ise vadeli işlemler tarafındaki açık pozisyon büyüklüğüne dikkat çekiyor. Patel’in paylaştığı verilere göre XRP’de açık pozisyon miktarı yaklaşık 435,1 milyon adet düzeyinde bulunuyor. Bu rakam, 30 günlük 403,6 milyon adet ortalamanın belirgin biçimde üzerinde yer alıyor. Veriler, piyasada kaldıraç kullanımının yükseldiğine ve sapmanın 1,20 standart sapma seviyesine ulaştığına işaret ediyor.

Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam kontrat miktarını ifade ediyor. Kripto türev piyasalarında bu verinin yükselmesi, piyasaya yeni pozisyon girdiğini gösterirken, yüksek kaldıraçla birleştiğinde sert tasfiye riskini artırabiliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde kapatılmamış toplam kontrat sayısını gösterir. Tasfiye ise teminatın yetersiz kalması halinde borsanın pozisyonu otomatik olarak kapatmasıdır.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 1 dolar Destek bölgesi 0,93 ile 1 dolar İlk hedef 1,88 dolar İkinci hedef 2,90 dolar Açık pozisyon 435,1 milyon XRP 30 günlük ortalama açık pozisyon 403,6 milyon XRP

Fiyatta yeni bir gerileme yaşanması halinde yüksek kaldıraçlı işlemler üzerinde baskı artabilir. Bu durumda zorunlu tasfiyeler devreye girebilir ve zarar eden pozisyonların kapanması satışların hızlanmasına yol açabilir. Bu nedenle alıcıların kritik destek seviyelerini koruması ve aşırı riskli pozisyonların azalması, daha kalıcı bir toparlanma için belirleyici kabul ediliyor.

0,93 ile 1 dolar bandının korunması halinde 1,88 ve 2,90 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak yüksek kaldıraç nedeniyle destek kaybı halinde tasfiye riski devam ediyor.

Kısa vadeli görünümde piyasanın odağında iki unsur bulunuyor. İlki, alıcıların mevcut destek bölgesini savunup savunamayacağı. İkincisi ise vadeli işlemlerdeki yüksek kaldıraçlı birikimin kontrollü biçimde çözülüp çözülmeyeceği. Bu iki başlık birlikte şekillendiğinde XRP’nin bir sonraki yönü daha net hale gelebilir.