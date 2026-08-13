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RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde kilitlenen varlık 992,5 milyon adede ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ETF'lerinde kilitlenen toplam varlık 13 Ağustos itibarıyla 992,5 milyon adede ulaştı.
  • 📊 Yedi fonun kümülatif net girişi 1,51 milyar dolara çıkarken son seansta yeni para girişi görülmedi.
  • 💼 Fiyat zayıf kalsa da $XRP için fonlarda tutulan varlık yüksek seviyesini korudu.
  • 🔍 Son birikim, Ripple kaynaklı hareketten çok ETF ürünlerine gelen yatırımcı talebiyle öne çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP fiyatı sert düşüşün ardından son dönemin en düşük günlük kapanışlarından birini yaparken, kurumsal ürünler tarafındaki birikim dikkat çekti. ETF erişimi sunan XRP fonlarında dolaşımdan çekilen toplam XRP miktarı 13 Ağustos Perşembe itibarıyla yaklaşık 992,5 milyona ulaştı.

İçindekiler
1 ETF fonlarında birikim sürüyor
2 Momentum zayıfladı
3 Ripple’dan bağımsız talep öne çıktı

ETF fonlarında birikim sürüyor

ETF verilerini izleyen güncel kayıtlara göre, toplam yedi XRP ETF’si bu varlıkları portföylerinde tutuyor. Söz konusu ürünlerdeki toplam net giriş de 1,51 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, XRP’ye kurumsal erişim sağlayan fon pazarının büyümeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

XRP fiyatındaki zayıf seyre karşın, ETF ürünlerinde tutulan toplam varlığın 1 milyar adede yaklaşması kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

XRP ETF’leri, yatırımcılara doğrudan varlık tutmadan fiyat hareketine erişim sağlayan ürünler olarak öne çıkıyor. Bu yapı, özellikle geleneksel piyasa katılımcıları için saklama ve operasyon süreçlerini daha tanıdık bir çerçeveye taşıyor.

GöstergeSeviye
Toplam XRP ETF sayısı7
Kilitlenen toplam XRP992,5 milyon
Kümülatif net giriş1,51 milyar dolar
Son işlem günündeki net giriş0 dolar

Momentum zayıfladı

Buna karşın son veriler, fonlardaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor. XRP fiyatı çok yıllı dip bölgelerini yeniden test ederken, ürünlerin günlük performansında sınırlı hareket görüldü. Son işlem seansında net girişin 0 dolar olması, bu dönemde yeni sermaye eklenmediğini ortaya koydu.

Yine de fonların yönettiği toplam varlık büyüklüğü yüksek seviyesini korudu. Bu durum, kısa vadeli akışların zayıflamasına rağmen mevcut pozisyonların önemli ölçüde korunabildiğine işaret ediyor.

Ripple’dan bağımsız talep öne çıktı

Büyük ölçekli XRP hareketleri çoğu zaman Ripple ile ilişkilendiriliyor ve bu durum piyasada zaman zaman olumsuz tartışmaları beraberinde getiriyor. Ancak bu kez öne çıkan gelişme, birikimin doğrudan Ripple kaynaklı olmaması oldu.

Yaklaşık 1 milyar XRP’nin fonlar üzerinden kilitlenmesi, piyasanın odağını Ripple’ın kendi hamlelerinden çok yatırımcı talebine çevirdi.

Bu nedenle son birikim, klasik token kilitleme tartışmalarından farklı bir çerçevede değerlendiriliyor. Piyasadaki yaklaşım, söz konusu artışın XRP’ye ETF ürünleri üzerinden erişen yatırımcılardan kaynaklandığı yönünde şekilleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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