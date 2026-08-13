XRP ETF’lerinde kilitlenen varlık 992,5 milyon adede ulaştı

XRP fiyatı sert düşüşün ardından son dönemin en düşük günlük kapanışlarından birini yaparken, kurumsal ürünler tarafındaki birikim dikkat çekti. ETF erişimi sunan XRP fonlarında dolaşımdan çekilen toplam XRP miktarı 13 Ağustos Perşembe itibarıyla yaklaşık 992,5 milyona ulaştı.

ETF fonlarında birikim sürüyor

ETF verilerini izleyen güncel kayıtlara göre, toplam yedi XRP ETF’si bu varlıkları portföylerinde tutuyor. Söz konusu ürünlerdeki toplam net giriş de 1,51 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, XRP’ye kurumsal erişim sağlayan fon pazarının büyümeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

XRP fiyatındaki zayıf seyre karşın, ETF ürünlerinde tutulan toplam varlığın 1 milyar adede yaklaşması kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

XRP ETF’leri, yatırımcılara doğrudan varlık tutmadan fiyat hareketine erişim sağlayan ürünler olarak öne çıkıyor. Bu yapı, özellikle geleneksel piyasa katılımcıları için saklama ve operasyon süreçlerini daha tanıdık bir çerçeveye taşıyor.

Gösterge Seviye Toplam XRP ETF sayısı 7 Kilitlenen toplam XRP 992,5 milyon Kümülatif net giriş 1,51 milyar dolar Son işlem günündeki net giriş 0 dolar

Momentum zayıfladı

Buna karşın son veriler, fonlardaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor. XRP fiyatı çok yıllı dip bölgelerini yeniden test ederken, ürünlerin günlük performansında sınırlı hareket görüldü. Son işlem seansında net girişin 0 dolar olması, bu dönemde yeni sermaye eklenmediğini ortaya koydu.

Yine de fonların yönettiği toplam varlık büyüklüğü yüksek seviyesini korudu. Bu durum, kısa vadeli akışların zayıflamasına rağmen mevcut pozisyonların önemli ölçüde korunabildiğine işaret ediyor.

Ripple’dan bağımsız talep öne çıktı

Büyük ölçekli XRP hareketleri çoğu zaman Ripple ile ilişkilendiriliyor ve bu durum piyasada zaman zaman olumsuz tartışmaları beraberinde getiriyor. Ancak bu kez öne çıkan gelişme, birikimin doğrudan Ripple kaynaklı olmaması oldu.

Yaklaşık 1 milyar XRP’nin fonlar üzerinden kilitlenmesi, piyasanın odağını Ripple’ın kendi hamlelerinden çok yatırımcı talebine çevirdi.

Bu nedenle son birikim, klasik token kilitleme tartışmalarından farklı bir çerçevede değerlendiriliyor. Piyasadaki yaklaşım, söz konusu artışın XRP’ye ETF ürünleri üzerinden erişen yatırımcılardan kaynaklandığı yönünde şekilleniyor.