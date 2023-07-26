Ripple davasından alınan olumlu ön karar ile bir anda kaderi değişen ve ölü toprağını üzerinden atan XRP için fiyat gelişmeleri son hız devam ediyor. İlk başta 0,91 dolara kadar iğne atıp geri çekilen XRP, şu an ise yeni yükselişe aç bir konumda.

XRP Son Durum

XRP, 0,70 dolara kadar gerilemiş olsa da bunun fırtına öncesi sessizlik olduğu düşünülmekte. XRP fiyatının yaşadığı düşüş sonrası tekrar sıçrama elde etmesi ve kritik desteği kaybetmemesi, yükseliş imkanının tamamen bitmediği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra yatırımcıların 0,69 dolar ila 0,67 dolar arasında da yoğunlaştığı görülebiliyor. XRP fiyatı şu an için seher yıldızı formasyonu sergiliyor ve bu da 61.80 Fibonacci seviyesini dikkate alan bir formasyon olarak biliniyor.

Buna ek olarak fiyatın çifte dip seviyesine ulaştığı ve 0,81 doları hedeflediği gözlerden kaçmıyor.

XRP için asıl bomba ise 5 dolar hedefi olabilir. XRP son duruma bakıldığında bütün bunların büyük ralli öncesi hazırlık olduğu söylenebilir. XRP için tarihsel döngüye ve grafiklere bakıldığında 2020 boğa trendinde ortalama olarak günlük %2 yükseliş elde ettiiği görülüyor. Benzer bir trend devamı durumunda ise XRP’nin nereye ulaşabileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

XRP Fiyatı İçin Boğa Yorumu

XRP fiyatını 0,70 dolardan baz alırsak günlük %1,94’lük yükseliş ve bu yükselişin devamının öngörülmesi, 60 günlük sürenin sonunda ciddi bir artışa denk gelecektir. Mevcut hesaplamaya göre 60 günlük sürenin sonunda sadece günlük ortalama %1,94’lük yükseliş ile fiyatın 4,37 dolara kadar çıktığı görülebiliyor. XRP, daha önceki boğa sezonunda bazı günler %30 yükseliş elde etse de günlük ortalaması %1,94 olarak görünüyor. Bu da aslında XRP yatırımcılarının beklentilerini artırıyor. Daha önce 3 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran XRP bu seferki boğa rallisinde rekorunu tazeleyemedi ve diğer altcoinlere göre 1 boğa geriden geliyor. Bu da aslında 4 dolar sevieysinin oldukça mümkün bir hedef olduğuna işaret ediyor.

Buna rağmen XRP için 0,91 dolardan sonra 1.618 Fibo seviyesine denk gelen 1,03 dolar çok kritik bir direnç. Bunun kırılması ise yıllardan beri görülmeyen bir patlamayı beraberinde getirebilir.