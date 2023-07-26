NFT piyasasındaki dengeleri bozan Blur yaptığı airdrop ile büyük ses getirmişti. Peki yeni ralli kapıda mı? Bitcoin fiyatındaki negatiflik yatırımcıların piyasada pozitif ayrışan altcoinlerin peşine düşmesine neden oldu. Blur Coin bunlardan biri olabilir mi? Şimdi güncel verileri ele alalım.

BLUR Coin Yorum

Blur’un Ekim 2022’de NFT piyasasına radikal girişi, NFT alanındaki büyük oyuncuların şoka girmesine neden oldu. Blur’un sıfır alım satım ücreti modeli, telif ödemeleri ve yönetim tokenı olan BLUR’un cömert airdrop’u, NFT pazarının önemli bir bölümünü ele geçirdiğini gördü. Bununla birlikte, kripto piyasasındaki son fiyat düşüşü BLUR’un fiyat hareketini büyük ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz hafta Bitcoin 29.200 ile 29.800 bin dolar aralığında işlem görürken, BLUR da 24 Temmuz’da keskin bir düşüşle 0,30 doların altına inmeden önce 0,32 ila 0,35 dolar aralığında işlem gördü.

BLUR Coin için düşüş eğilimli fiyat hareketi ve zayıflığa işaret eden on-chain ölçümler, azalan işlem hacimlerinin yanı sıra alım baskısının tükendiğini gösterdi. Bu BLUR fiyat tahmini, kısa ve uzun vadede negatife çeviriyor.

BLUR Coin Fiyatı Yükselebilir

Blur‘un NFT pazarı, pazar lideri OpenSea’ye meydan okurken yeni özellikler yayınlamaya devam etse de, yerel tokenı aynı şansa sahip değil. Şubat ayında tokenin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından Blur 1,14 dolar tavanına ulaştı. Daha sonra fiyat, Şubat sonu ile Nisan başı arasında 0,5 ila 1 dolar aralığına indi.

Nisan ortasında 0,85 dolarlık fiyat bölgesinden önemli bir düşüş trendi başladı. Bu, BLUR’un 10 Haziran’da tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,28 dolara ulaşmasına neden oldu.

Dört saatlik zaman dilimindeki fiyat grafiğine bakıldığında, daha değişken bir fiyat hareketi ortaya çıktı. BLUR, son 48 saat içinde %50 Fib seviyesinin altına inmeden önce %23,6 (0,37 dolar) ve %50 (0,30 dolar) Fib seviyeleri arasında gidip geldi. 50 Fib seviyesi (0,30 dolar), bir aylık süre boyunca BLUR için önemli bir destek görevi gördü. Aşırı satım Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile birlikte seviyenin altında bir kırılma, satıcılar için yeni bir fırsat sunabilir.

Satıcıların hedefi 0,22 dolar olacak ve bu mevcut fiyata göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. Eğer bu düşüş Fed bahanesiyle olacaksa dipten hızlı bir toparlanma görmemiz olasıdır. Blur geçtiğimiz günlerde NFT pazarının ikinci versiyonunun yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Eğer fiyat yeni bir dip yapmayıp yükselişe başlayacaksa 0,05 dolar yükselişle 0,35 dolara ulaşabilir. Sonraki hedef ise 0,85 dolar olacaktır.