Stellar ağında tokenized fonlar 15 Kasım ile 22 Kasım 2026 arasındaki yedi günde 207,2 milyon dolar arttı. RWA Foundation’ın Token Terminal verilerine dayandırdığı paylaşım, ağın bu dönemde tokenized fon büyümesinde öne çıkan blokzincirler arasında yer aldığını gösterdi.

Haftalık büyümede Franklin Templeton ve Spiko öne çıktı

Toplam artışın 108 milyon dolarlık bölümü Franklin Templeton kaynaklı oldu. Spiko ise aynı dönemde 68,2 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu tablo, Stellar üzerindeki tokenized varlıklara kurumsal ilginin sürdüğüne işaret etti.

Stellar, sınır ötesi ödeme ve varlık tokenizasyonu odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ, özellikle düzenlenmiş finansal ürünlerin dijital ortamda ihraç ve dağıtımında son dönemde daha görünür hale geldi.

RWA Foundation’ın paylaştığı verilere göre Stellar, 15 Kasım ile 22 Kasım 2026 arasındaki dönemde tokenized fon büyümesinde üst sıralarda yer aldı ve ağda 207,2 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte tokenized varlıklar 4,1 milyar dolara ulaştı

2026’nın üçüncü çeyreği sonunda Stellar üzerindeki gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü 4,1 milyar dolara çıktı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre %36, 2025’in üçüncü çeyreğine göre ise %548 artış anlamına geliyor.

Çeyrek dönem büyümesinin önemli bölümünü iki kalem taşıdı. Bunlardan ilki Tradable’ın sunduğu yeni tokenized özel kredi ürünü oldu. İkincisi ise Spiko Amundi gecelik swap fonuna devam eden girişler olarak öne çıktı.

Kamu borçlanma araçlarında güçlü konumunu korudu

Ağustos 2026 sonunda Stellar, ABD dışı devlet borçlanma araçlarının tokenized biçimde taşındığı blokzincirler arasında yaklaşık 490 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu varlıklar arasında Spiko’nun avro cinsinden hazine bonosu fonu, Etherfuse üzerinden sunulan Meksika CETES ve Brezilya Tesouro tahvilleri, Güney Kore Hazine tahvilleri ve Marshall Adaları dijital egemen tahvili bulundu.

Mini sözlük: Tokenized fon, geleneksel bir fon payının blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. UCITS ise Avrupa’da yatırım fonları için kullanılan ve sınır ötesi dağıtıma imkan tanıyan düzenleyici çerçevedir.

ABD, Avrupa ve Asya’da erişim alanı genişledi

Franklin Templeton’ın BENJI ürünü 2021’den bu yana Stellar üzerinde bulunuyor. Ağustos 2026’da SEC Yatırım Yönetimi Birimi, Franklin Templeton’ın kayıtlı yatırım fonları ve ETF’lerinin nakit yönetiminde BENJI’yi kullanabileceğini teyit eden bir no action mektubu yayımladı. Bu adım, ürünü elde tutabilecek kurumların kapsamını genişletti.

Franklin Templeton Avrupa’da da benzer bir açılım yaptı ve grBenji ürününü Lüksemburg merkezli bir UCITS pay sınıfı olarak üçüncü taraf dağıtımı için kayda aldı. Ürün şu anda 21X üzerinde aktif durumda.

SEC Yatırım Yönetimi Birimi, Franklin Templeton’ın kayıtlı yatırım fonları ve ETF’lerinin BENJI’yi nakit yönetiminde kullanabileceğini teyit eden bir no action mektubu yayımladı.

Asya tarafında Marketnode, ağustos ayında BNY Investments fonlarını Stellar üzerinde sunacağını duyurdu. Bu yapıda Marketnode tokenizasyon ve dağıtım platformu olarak görev alacak. State Street Investment Management ile Galaxy de Eylül 2026’da Onchain Liquidity Sweep Fund ürününü Stellar ağına taşıdı.