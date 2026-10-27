Stellar’da satış baskısı sürüyor, 0,15 dolar seviyesi öne çıkıyor

Stellar ağının yerel varlığı XLM, 0,1684 dolardan işlem görürken günlük grafikte zayıf bir görünüm sergiliyor. Fiyat, ekim ayında gördüğü 0,2370 dolarlık kapanış zirvesinden sonra geri çekildi ve son haftalardaki alt bantlara yaklaştı. Mevcut tabloda satıcıların üstünlüğünü koruduğu, teknik göstergelerin de aşağı yönlü baskıyı artırdığı görülüyor.

Teknik sinyaller baskıyı artırıyor

En belirgin uyarı işaretlerinden biri, teknik analizde düşüş eğiliminin güçlenebileceğine işaret eden death cross oluşumu oldu. XLM grafiğinde 50 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu çizginin yaklaşık 0,19 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamaya da yaklaşması, olumsuz görünümü daha da belirgin hale getiriyor.

Mini sözlük: Death cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli bir ortalamanın altına inmesiyle oluşan teknik sinyaldir. Piyasada çoğu zaman orta vadeli zayıflık beklentisiyle ilişkilendirilir, ancak tek başına kesin yön garantisi vermez.

Üç önemli hareketli ortalamanın da fiyatın üzerinde bulunması, olası tepki yükselişlerinde bu seviyelerin engel olarak çalışabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yukarı yönlü denemelerin kalıcı hale gelmesi için yalnızca kısa süreli toparlanma yeterli görülmüyor.

XLM’de 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamanın altına inmesi ve fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların altında kalması, aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor.

0,18 doların altındaki seyir zayıflığı koruyor

XLM, ekim ayında 0,19 ve 0,18 dolar bölgelerini belirgin bir dirençle karşılaşmadan kaybetti. Sonraki her toparlanma girişimi, bir öncekinden daha düşük seviyede sona erdi. En son tepki hareketi 0,187 dolar civarında durdu ve fiyat kısa sürede yeniden geriledi. Bu yapı, alıcıların henüz güçlü bir şekilde devreye girmediğine işaret ediyor.

İşlem hacmindeki zayıflama da bu görünümü destekliyor. Düşüş sürerken hacmin gerilemesi, piyasada dipten alım iştahının sınırlı kaldığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 40 seviyesine yakın seyrediyor. Bu gösterge zayıf bir momentuma işaret etse de henüz aşırı satım bölgesine ulaşmış değil. Bu da fiyatın teknik olarak biraz daha geri çekilmesine alan bırakıyor.

0,167 dolar civarındaki son dip seviyesinin altına inilmesi halinde, fiyatın 0,15 dolara doğru geri çekilme olasılığı artabilir.

Bir sonraki kritik alan 0,15 dolar

Aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda izlenen ilk önemli bölge 0,15 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. XLM daha önce ağustos ayında bu alana yaklaştığında alıcılar devreye girmiş, ardından fiyat 0,22 doların üzerine taşınmıştı. Bu geçmiş tepki nedeniyle 0,15 dolar bölgesi yeniden yakından izleniyor. Söz konusu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 11 altında bulunuyor.

Eğer 0,15 dolar da korunamazsa bir sonraki izlenen alan 0,14 dolar seviyesi olacak. Bu bölge, fiyatın mayıs ayında işlem gördüğü alan olarak öne çıkıyor. Buna karşılık düşüş görünümünün zayıflaması için XLM’nin önce 0,18 doların üzerine dönmesi, ardından yaklaşık 0,19 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı aşması gerekiyor.