Yapay zekada finansman baskısı: Teknoloji hisseleri ve Bitcoin için risk artıyor

Yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin kaygılar, teknoloji hisselerinin ardından borç piyasalarında da baskıyı artırıyor. JPMorgan, şirketlerin yalnızca yapay zeka alanında faaliyet göstererek kredi verenleri ikna edemediğini belirtirken, Goldman Sachs teknoloji hisselerindeki hareketlerin küresel risk iştahında belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor. Bu alandaki finansman sorunları, yapay zeka beklentilerinin desteklediği Bitcoin ve diğer riskli varlıkları da etkileyebilir.

J.P. Morgan Private Bank Küresel Yatırım Stratejisti Justin Biemann, şirketlerin yatırımlarını finanse edebildiklerini, borçlarını ödeyebildiklerini ve harcamalarını nakit akışına dönüştürebildiklerini göstermesi gerektiğini belirtti. Elon Musk da pazar günü, gelirleri neredeyse tamamen veri merkezlerine bağlı yapay zeka bulut şirketleri için borç finansmanının daraldığı uyarısında bulundu.

Uyarılar, teknoloji hisselerindeki kayıpların arttığı dönemde geldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, 6 Ekim’den bu yana yüzde 6,7 düşerek 29.263 seviyesine geriledi. Nvidia ve Oracle gibi yapay zekayla bağlantılı şirketlerin kayıpları ise endeksteki düşüşü aştı.

Borç piyasasında uyarı işaretleri

Baskı, şirketlerin borçlarını ödeyememe riskine karşı koruma sağlayan kredi temerrüt takaslarında (CDS) da görülüyor. Morgan Stanley verilerine göre Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom ve Nvidia’nın tahvillerine bağlı CDS’lerde haftalık ortalama işlem hacmi, temmuzda 2 milyar doların altındayken eylülde 9 milyar doların üzerine çıktı.

Biemann’ın adını açıklamadığı, finansmana bağımlı bir yapay zeka altyapı şirketinde beş yıllık CDS primi 1.100 baz puana yükseldi. Böylece şirketin 10 milyon dolarlık borcunu sigortalamanın yıllık maliyeti 1 milyon doları aştı. Biemann’a göre bu fiyatlama, beş yıllık temerrüt olasılığının bir yıl önce yüzde 30’un altındayken yaklaşık yüzde 50’ye veya üzerine çıktığına işaret ediyor.

Ancak baskı sektörün tamamına yayılmış değil. Güçlü nakit akışına sahip büyük yapay zeka şirketlerinde beş yıllık CDS primleri 50–120 baz puan aralığında bulunuyor. Biemann, bu seviyelerin mali sıkıntı beklentisinden çok portföyü koruma amaçlı işlemleri yansıttığını belirtti. Kaygılar, harcamaları yüksek ve nakit akışı sınırlı olduğu için sürekli borç bulmak zorunda kalan şirketlerde yoğunlaşıyor.

Piyasaların odağında teknoloji bilançoları var

Goldman Sachs’a göre son üç haftada varlık sınıfları arasındaki performans farklarının yaklaşık yüzde 54’ü, yatırımların yarı iletken hisseleriyle bağlantısıyla açıklanırken petrol fiyatlarının payı yüzde 2’de kaldı. Yapay zeka yatırımlarının getirisi, finansman maliyetleri ve yüksek harcamalara ilişkin endişelerle geçen hafta yaşanan satışlar, bankanın risk iştahı göstergesini Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indirdi.

Piyasalarda ise farklı yönlerde hareketler görüldü. Yarı iletken şirketlerinin yüksek ağırlığa sahip olduğu Güney Kore KOSPI Endeksi salı günü yüzde 3,1 yükselirken SK Hynix yüzde 5,2, Samsung Electronics yüzde 4,2 değer kazandı. Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,73, Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 1,48 geriledi. ABD’de Dow Jones vadelileri yüzde 0,17, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,08 artıya geçti.

Goldman Sachs, yarı iletken ve petrol verilerinin yalnızca incelenen dönemdeki istatistiksel ilişkiyi gösterdiğini vurguladı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon ve para politikası üzerindeki etkisi sürerken, Microsoft, Google ve Amazon’un bilançolarında yapay zeka talebinin büyümeyi destekleyip desteklemediği ve büyük harcamaların kara dönüşüp dönüşmediği izlenecek.

Veriler, finansman baskısının öncelikle borca bağımlı yapay zeka şirketlerinde toplandığını gösteriyor. Büyük teknoloji şirketlerinin güçlü nakit akışı bu ayrımı koruyor. Bitcoin ve kripto paralar açısından risk, bu şirketlerdeki sorunların genel bir güven kaybına dönüşerek yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açması olarak değerlendiriliyor.