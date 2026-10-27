RIPPLE (XRP)

XRP balinaları payını son dört yılın en yüksek düzeyine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de büyük cüzdanların arz payı son dört yılın en yüksek düzeyine çıktı.
  • 📊 En az 10 milyon XRP tutan adresler toplam 46,87 milyar tokenı kontrol ediyor.
  • 📉 Son 24 saatte XRP vadeli işlem hacmi, spot hacmi yaklaşık altı kat aştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP’de büyük cüzdanların birikimi yeni bir eşiğe ulaştı. Zincir üstü veri şirketi Santiment’in paylaştığı son verilere göre, en az 10 milyon XRP tutan cüzdanlar toplam 46,87 milyar tokenı kontrol ediyor. Bu miktar, şirketin izleme yöntemine göre dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 68,5’ine karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Büyük cüzdanlarda yoğunlaşma arttı
2 Türev işlemlerde hacim spot piyasayı geçti
3 Tasfiyeler sınırlı kaldı

Büyük cüzdanlarda yoğunlaşma arttı

Santiment, bu oranın Kasım 2022’den bu yana en yüksek düzeye çıktığını bildirdi. Böylece XRP arzının önemli bir kısmı yeniden büyük adreslerde toplanmış oldu. Santiment, zincir üstü veri analizi alanında faaliyet gösteren ve büyük cüzdan hareketlerini izleyen araştırma şirketleri arasında yer alıyor.

Santiment verileri, en az 10 milyon XRP tutan cüzdanların 46,87 milyar tokenla arzın yaklaşık yüzde 68,5’ini elinde bulundurduğunu gösteriyor.

Bu tablo, XRP fiyatındaki zayıf seyre rağmen ortaya çıktı. XRP, haber konusu verilerle birlikte 1,30 dolar civarında işlem görürken, büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırdığı görülüyor. Buna karşılık daha küçük yatırımcıların temkinli kaldığı anlaşılıyor.

Santiment, zayıf dönemlerde süren birikimin, satış baskısının azalması halinde fiyat toparlanması için daha elverişli bir zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte, büyük adreslerdeki yoğunlaşma tek başına yakın vadede doğrudan alım baskısı oluşacağı anlamına gelmiyor.

Türev işlemlerde hacim spot piyasayı geçti

Veriler, bu büyük cüzdanların bir bölümünün borsalara ya da kurumsal saklama hizmeti sunan yapılara ait olabileceğine de işaret ediyor. Bu nedenle görülen birikimin tamamını tekil yatırımcı davranışı olarak okumak mümkün görünmüyor.

Öte yandan CoinGlass verileri, XRP etrafındaki spekülatif işlemlerin güçlü kaldığını ortaya koydu. XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 2,96 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte vadeli işlem hacmi 2,22 milyar dolara ulaşırken, spot işlem hacmi 387,42 milyon dolar olarak kaydedildi.

MetrikXRP verisiDönem
Vadeli açık pozisyon2,96 milyar dolarGüncel
Vadeli işlem hacmi2,22 milyar dolarSon 24 saat
Spot işlem hacmi387,42 milyon dolarSon 24 saat

Vadeli işlem hacminin spot piyasayı yaklaşık altı kat aşması, kaldıraçlı işlemlerin XRP piyasasındaki ağırlığını koruduğunu ortaya koyuyor.

Bu karşılaştırma, vadeli işlemlerdeki hareketliliğin spot piyasaya göre çok daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, XRP’de fiyat oluşumunda kaldıraçlı pozisyon alan yatırımcıların etkisi sürüyor.

Tasfiyeler sınırlı kaldı

CoinGlass aynı zaman diliminde XRP vadeli işlemlerinde yaklaşık 1,26 milyon dolarlık tasfiye gerçekleştiğini kaydetti. Bu tutar, türev piyasadaki ilginin sürdüğünü gösterse de, son 24 saatte görülen toplam hacimle kıyaslandığında daha sınırlı bir tabloya işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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