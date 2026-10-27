BlackRock, SBI ve Startale Japonya’da dijital finans iş birliği kurdu

BlackRock, SBI Holdings ve Singapur merkezli Web3 geliştiricisi Startale Group ile üçlü bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, BlackRock’un kurumsal para piyasası fonlarını yen sabit kripto varlık JPYSC ile buluşturacak yeni nesil bir dijital ekosistemin kurulmasını hedefliyor.

Geleneksel sermaye blokzincir altyapısına taşınacak

Taraflar, geleneksel sermayeyi dağıtık defter teknolojileri üzerine taşımayı planlıyor. İlk aşamada platformların teknolojik entegrasyonu sağlanacak, ardından ürünler Japonya’daki yasal çerçeveye uygun biçimde şekillendirilecek. Bu yapı, kurumsal finans ürünleri ile zincir üstü varlıkların aynı ekosistemde çalışmasına zemin hazırlayabilir.

SBI Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Yoshitaka Kitao, bu adımı önleyici ve stratejik bir hamle olarak konumlandırdı. Kitao, zincir üstü finans geçişinin küresel ölçekte kaçınılmaz bir eğilim haline geldiğini, Japonya’nın piyasayı geriden izlemek yerine kuralları belirleyen tarafta yer almak istemesi durumunda bu yeni finans düzeninin temelini şimdiden kurması gerektiğini söyledi.

Yoshitaka Kitao, zincir üstü finansa geçişin kaçınılmaz bir küresel eğilim olduğunu ve Japonya’nın geriden gelmek yerine oyunun kurallarını belirlemek istiyorsa yeni finansal düzenin temelini bugünden atması gerektiğini vurguladı.

Ripple adı geçmiyor, ancak piyasa bağlantıyı kuruyor

Mutabakat metninde XRP kısaltması ya da Ripple adına doğrudan yer verilmiyor. Buna karşın piyasa tarafında bu girişim, BlackRock’un Asya’daki açılımında dolaylı bir Ripple bağlantısı taşıdığı yönünde değerlendiriliyor. Bunun temel nedeni, SBI Holdings’in uzun süredir Ripple ekosistemiyle yakın çalışan en önemli kurumlar arasında görülmesi.

SBI Holdings, yalnızca yerel bir finans grubu değil, aynı zamanda Ripple’ın Doğu Asya’daki başlıca stratejik ortaklarından biri olarak biliniyor. Grup, SBI Ripple Asia ortak girişiminde pay sahibi konumda bulunuyor ve XRPL tabanlı bankalar arası ödeme çözümlerinin bölgedeki en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkıyor. SBI Holdings, Japonya’nın önde gelen finans gruplarından biri olarak bankacılık, menkul kıymetler ve dijital varlık alanlarında faaliyet gösteriyor.

BlackRock’un Japonya’da likiditeyi sıfırdan kurmak yerine, SBI’ın halihazırda düzenlemelere uyumlu ödeme ağından yararlanmayı tercih ettiği görülüyor.

Startale Group küresel ölçek hedefini güçlendiriyor

Startale Group’un projeye dahil edilmesi, girişimin yalnızca yerel bir deneme ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Taraflar, Tokyo’da sınanan yen tokenizasyon modelini daha geniş bir küresel sermaye piyasasına taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, Japonya merkezli bir dijital finans modelinin uluslararası kullanım alanı kazanmasına kapı aralayabilir.

Bu çerçevede oluşacak yapının Ripple için doğrudan değil, dolaylı bir destek anlamına gelebileceği konuşuluyor. Özellikle Asya pazarında kurumsal sermaye ile zincir üstü ödeme altyapılarının yakınlaşması, XRPL çevresindeki ağların görünürlüğünü artırabilir.