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Binance, 2026’da 227 yeni vadeli işlem çifti listeledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 2026'da 227 yeni vadeli işlem çifti ekledi ve bu çiftlerin çoğu geleneksel varlıklara bağlandı.
  • 📌 Binance Futures'a EIDO, EQT, STM ve ABBV bağlantılı dört yeni sürekli vadeli işlem sözleşmesi açıldı.
  • 🗓️ Binance, 30 Ekim 2026'da $BTC ile işlem gören 12 spot çifti ve bazı marjin çiftlerini kaldıracak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, kripto piyasalarındaki ilginin zayıfladığı bir dönemde türev ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Piyasa analisti Maartunn’un paylaştığı verilere göre borsa, 2026 boyunca şimdiye kadar 227 yeni vadeli işlem çifti ekledi. Bu sayı, Binance’in 2025 yılında ulaştığı 235 yeni çiftlik rekoruna oldukça yaklaştı.

İçindekiler
1 Listelemelerde geleneksel varlıkların ağırlığı arttı
2 Spot piyasada 12 işlem çifti kaldırılıyor
3 Marjin tarafında da kaldırma takvimi açıklandı

Listelemelerde geleneksel varlıkların ağırlığı arttı

Yılın bitimine iki ay kala mevcut hız korunursa Binance’in geçen yılki toplamı yakalaması ya da aşması olası görünüyor. Ancak asıl öne çıkan değişim, yeni listelemelerin içeriğinde yaşandı. Maartunn, 2026’da eklenen yeni vadeli işlem çiftlerinin yaklaşık yüzde 70’inin kripto varlıklar yerine hisse senetleri, borsa yatırım fonları, emtialar ve döviz piyasaları gibi geleneksel finans araçlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Binance, son duyurusunda Binance Futures platformuna dört yeni geleneksel finans odaklı sürekli vadeli işlem sözleşmesi ekledi. Bunlar iShares MSCI Indonesia ETF için EIDO, EQT Corporation için EQT, STMicroelectronics NV için STM ve AbbVie için ABBV olarak sıralandı. Binance, bu adımla kullanıcıların işlem seçeneklerinin genişlediğini ve platform deneyiminin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Maartunn, 2026’da açılan yeni vadeli işlem çiftlerinin yaklaşık yüzde 70’inin kripto varlıklar yerine hisse senetleri, ETF’ler, emtialar ve döviz ürünleriyle bağlantılı olduğunu aktardı.

Spot piyasada 12 işlem çifti kaldırılıyor

Öte yandan Binance, listelenen ürünleri düzenli olarak gözden geçirdiğini ve düşük likidite ile zayıf işlem hacmi gibi ölçütlere bağlı olarak bazı çiftleri kaldırabildiğini bildirdi. Borsa, son inceleme sonrasında 30 Ekim 2026 saat 03.00 UTC itibarıyla 12 spot işlem çiftini platformdan çıkaracağını açıkladı.

Kaldırılacak spot çiftleri AAVE/BTC, ATOM/BTC, CAKE/BTC, DASH/BTC, ETC/BTC, ICP/BTC, PENDLE/BTC, RENDER/BTC, TAO/BTC, THETA/BTC, XAUT/BTC ve XTZ/BTC olarak duyuruldu.

Binance, kullanıcıları korumak ve piyasada kaliteyi sürdürmek için spot işlem çiftlerini düzenli aralıklarla değerlendirdiğini, likidite ve hacim yetersizliği görülen bazı çiftlerin bu kapsamda kaldırılabildiğini açıkladı.

Marjin tarafında da kaldırma takvimi açıklandı

Binance Margin tarafında da yeni bir kaldırma takvimi paylaşıldı. Borsa, 30 Ekim 2026 saat 06.00 UTC’de bazı çapraz marjin işlem çiftlerini listeden çıkaracak. Etkilenen çiftler RE/USD1, 币安人生/U, KAT/U, BTC/USDS, ETH/USDS, AVNT/U, FET/U, TRUMP/U, APT/U ve WLFI/U olarak sıralandı.

Binance, bu ürünler için 26 Ekim 2026 saat 06.00 UTC’de kullanıcı pozisyonlarını kapatacağını, otomatik uzlaşma işlemini tamamlayacağını ve bekleyen tüm emirleri iptal edeceğini belirtti. Bu sürecin ardından söz konusu çapraz marjin çiftleri Binance Margin’den tamamen kaldırılacak.

2017’de kurulan Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Borsanın son adımları, türev ürünlerde çeşitliliği artırırken spot ve marjin tarafında daha seçici bir listeleme politikasının sürdüğüne işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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