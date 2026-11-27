Binance, Nvidia, PayPal, Qualcomm, Western Digital ve Wendy’s hisselerini temsil eden beş hisse tokeni için temettü dağıtım sürecini duyurdu. Borsa, ilgili şirketlerin ödediği nakit temettüleri kullanarak ek hisse tokeni alacağını ve böylece bStocks programındaki kullanıcıların aynı varlıklardaki bakiyelerinin artırılacağını bildirdi.

Temettü uygunluğu için tarih aralığı netleşti

Temettü ödemesine hak kazanacak bakiyeler için belirleyici tarihler de açıklandı. Wendy’s tokeni için bakiye görüntüsü 1 Aralıkta, Nvidia için 2 Aralıkta, Qualcomm için 3 Aralıkta alınacak. PayPal ve Western Digital tokenlerinde ise iki görüntüleme de 4 Aralıkta yapılacak.

Nvidia tokeni NVDAB için kritik saat 2 Aralık 01.00 UTC olarak verildi. Binance, bu anda kullanıcı bakiyelerinin görüntüsünü alacak. Borsa, tokenlerini platforma taşımak isteyen kullanıcılardan transferlerini görüntüleme saatinden en az iki saat önce tamamlamalarını istedi.

Binance, Nvidia’nın nakit temettüsünü, vergi kesintileri, ücretler ve diğer masraflar düşüldükten sonra ek Nvidia hisseleri, gerekirse kesirli paylar da dahil olacak şekilde, almak için kullanacağını açıkladı.

Dağıtım yöntemi tüm tokenlerde aynı olacak

Binance, elde edilen tutarın daha sonra Binance üzerinde NVDAB tutan ve temettü koşullarını karşılayan kullanıcılara dağıtılacağını belirtti. Aynı yöntem PayPal, Qualcomm, Western Digital ve Wendy’s tokenleri için de uygulanacak.

Platform üzerindeki uygun tokenler yalnızca spot hesapta tutulmak zorunda olmayacak. Tasarruf veya marjin gibi başka ürünlerde bulunan bakiyeler için temettü tutarları yine kullanıcının spot hesabına yansıtılacak. Zincir üstünde tutulan bStocks varlıklarında ise ödeme, token çarpanının güncellenmesiyle yapılacak.

bStocks, geleneksel hisseleri tokenleştirilmiş biçimde sunan bir yapı olarak biliniyor. Bu tokenler Binance bağlantılı BTECH Holdings Limited tarafından ihraç ediliyor ve dayanak menkul kıymetler de bu şirket tarafından tutuluyor. Bu nedenle NVDAB sahibi kullanıcılar, BTECH’in elindeki Nvidia hisseleri üzerinde ekonomik hakka sahip oluyor.

İşlemler geçici olarak durdurulacak

Binance, Nvidia tokenlerinde para yatırma ve çekme işlemlerini 1 Aralık 23.00 UTC itibarıyla durduracak. Bakiye görüntüsü ise 2 Aralık 01.00 UTC’de alınacak. Bu süre boyunca Nvidia hissesi ile NVDAB tokeni arasındaki bire bir dönüşümler de askıya alınacak.

Borsa, aynı iki saatlik durdurma kuralının diğer dört hisse tokeni için de geçerli olacağını kaydetti. Buna karşılık USDT paritesindeki spot işlemler sürecek ve NVDAB/USDT dahil ilgili işlem çiftlerinde alım satım açık kalacak.

Binance, temettü dağıtımları tamamlandıktan sonra para yatırma, çekme ve hisse tokeni dönüşüm hizmetlerini yeniden başlatacağını, bunun için ayrıca yeni bir duyuru yayımlamayacağını bildirdi.