Çin borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğünde sert yükseliş yaşandı. STAR 50 Endeksi yüzde 14’ten, ChiNext Endeksi yüzde 11’den fazla değer kazanırken bazı çip hisseleri yüzde 20’lik günlük yükseliş sınırına ulaştı.

Altın, gümüş ve Bitcoin de sabahın erken saatlerinden itibaren yükseldi. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin 61.700 dolar, altın 3.651 dolar ve gümüş 44,20 dolardan işlem görüyor.

Çin’de teknoloji endeksleri çift haneli yükseldi

ChiNext Endeksi, yüzde 11’i aşan yükselişle 2.400 puan seviyesini geri aldı. STAR 50 Endeksi yüzde 14’ten fazla yükselirken Şanghay Bileşik Endeksi yeniden 3.600 puanın üzerine çıktı.

Yarı iletken sektöründeki alımlar üretim zincirinin geneline yayıldı. Jahwa Micro, Yandong Micro ve Zhongke Feice dahil birçok hisse yüzde 20’lik günlük tavanına ulaştı. SMIC yüzde 10’dan fazla yükselirken Cambricon yüzde 13’ü aşan kazançla 1.000 yuan seviyesini geri aldı.

Changxin Technology yüzde 10,68 artışla 36,18 yuana, Unitree Technology-W ise yüzde 13,66 yükselişle 757 yuana çıktı. GigaDevice, AMEC, Hua Hong Semiconductor ve Haiguang Information da alımlara katıldı.

Gümüşte yükseliş yüzde 7’ye ulaştı

Spot gümüş, gün içinde yüzde 7 yükselerek ons başına 44,32 doları gördü. Fiyat daha sonra 44,20 dolar seviyesinde işlem gördü.

Spot altın da gün içinde yaklaşık 100 dolar yükselerek 3.666,56 dolara ulaştı. Bu seviyede günlük kazancı yüzde 2,81 olan altın, haberin hazırlandığı sırada 3.651 dolarda bulunuyor.

Bitcoin, sabah saatlerinden itibaren yükselerek 61.700 dolara çıktı. Enerji tarafında ise WTI ham petrol yüzde 2 artışla varil başına 86,57 dolara yükseldi.

Çin’de alımların yarı iletken zincirinin geneline yayılması, yükselişin birkaç büyük hisseyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Altın ve gümüşte ise güçlü günlük kazançlara rağmen fiyatların gün içinde görülen seviyelerin bir miktar altına çekilmesi, yükselişin bir bölümünün geri verildiğine işaret ediyor.