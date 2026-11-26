İspanya, kripto varlıklarla bağlantılı hesaplara yönelik denetim yetkisini genişletti. Yeni düzenlemeyle ülkenin mali istihbarat birimi Sepblac, kara para aklama veya terörün finansmanı şüphesi doğuran durumlarda yabancı bir kurumdan talep gelmesini beklemeden doğrudan harekete geçebilecek.

Sepblac artık doğrudan müdahale edebilecek

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre Sepblac, kendi incelemesine dayanarak bir kripto hesabını en fazla beş iş günü süreyle askıya alabilecek. Bekleyen bir işlemin durdurulması halinde bu süre 10 iş gününe kadar çıkabilecek. Sepblac, İspanya’nın kara para aklama ile mücadele ve mali istihbarat alanında görev yapan birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Yeni kuralla Sepblac, kara para aklama veya terörün finansmanı şüphesi gördüğünde bir kripto hesaba kendi inisiyatifiyle geçici bloke koyabilecek.

Önceki uygulamada bu yetki yalnızca yabancı bir mali istihbarat biriminden resmi talep gelmesi halinde kullanılabiliyordu. Hükümet, bu sınırlamanın soruşturma sürecinde zaman kaybına yol açtığını ve şüpheli fon hareketlerini hızlı biçimde durdurmayı zorlaştırdığını değerlendirdi.

Süre sınırı var, kalıcı bloke için hakim onayı gerekecek

Kararname, geçici tedbir ile daha uzun süreli adli müdahale arasında net bir ayrım kuruyor. Sepblac tarafından uygulanan ilk bloke veya işlem durdurma kararı, belirtilen sürelerin sonunda kendiliğinden devam etmeyecek. Hesabın daha uzun süre dondurulması ya da işlemin daha uzun süre engellenmesi için savcılığın mahkeme onayı alması gerekecek.

Bu çerçeve, idari birimin hızlı müdahale kapasitesini artırırken yargı denetimini de sonraki aşamada devrede tutuyor. Düzenlemenin, soruşturma dosyası hazırlanırken varlık transferlerinin önüne geçmeyi amaçladığı görülüyor.

Yürürlük tarihi 25 Ocak 2027 olarak belirlendi

Düzenleme, tüketici kredilerine ilişkin bir kararname içinde yayımlandı ve 25 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. İspanya’da faaliyet gösteren kripto şirketlerinin bu tarihe kadar Sepblac’tan gelebilecek doğrudan bloke talimatlarına uyum için hazırlık yapması beklenecek.

Sepblac, bir hesabı beş iş gününe kadar askıya alabilecek, bekleyen bir işlemi ise 10 iş gününe kadar durdurabilecek.

Kararın zamanlaması, İspanya’nın bu yıl başlayan Mali Eylem Görev Gücü değerlendirme süreciyle de bağlantılı. Sepblac yıllık raporunda ülkenin karşılıklı değerlendirme sürecine girdiğini belirtirken, kararnamede önceki yetki sınırının bu incelemelerde ele alınabilecek bir boşluk oluşturduğu ifade edildi.

Yeni yetki alanı, İspanyol makamlarına ülke içindeki kripto para akışları üzerinde daha hızlı kontrol imkanı sağlayacak. Uygulamanın pratikte nasıl işleyeceği ise hem yargı makamlarının yaklaşımına hem de kripto hizmet sağlayıcılarının uyum süreçlerine bağlı olacak.