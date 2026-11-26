Zcash piyasasında uzun süredir hareketsiz kalan büyük cüzdanların işlemleri öne çıktı. On chain analiz platformu Lookonchain, dokuz yıl önce 23.412 ZEC alan bir balinanın, perşembe günü dokuz yıllık sessizliğin ardından 15.750 ZEC transfer ettiğini duyurdu. Söz konusu tutarın yaklaşık 11,39 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Lookonchain verilerine göre bu yatırımcı, elindeki varlıkları ortalama 215 dolardan toplam 5,04 milyon dolara toplamıştı.

Büyük cüzdan hareketleri hızlandı

Lookonchain, uzun süre elde tutulan bu pozisyonda satış sürecinin başlamış olabileceğini ve toplam karın 12 milyon doların üzerine çıktığını aktardı. Arkham verileri de transferlerin iki parçada gerçekleştiğini gösterdi. İlk işlemde 8.000 ZEC, etiketsiz bir adrese gönderildi. Yaklaşık bir saat sonra 7.750 ZEC, Kraken borsasına ait bir yatırım adresine taşındı.

Zincir üstü verilere göre dokuz yıl hareketsiz kalan cüzdan, 15.750 ZEC’i iki ayrı işlemle taşıdı; ikinci transfer doğrudan Kraken yatırım adresine gönderildi.

Arkham kayıtları, bu balinanın ZEC varlıklarını dokuz yıl önce Zcash’in korumalı havuzundan aldığını gösteriyor. Verilere göre cüzdandan çıkan varlıkların önemli bölümü 250 ZEC’lik partiler halinde çekildi. Aynı gün içinde başka bir büyük yatırımcının da yaklaşık 47.500 ZEC’i, yani 35,8 milyon dolarlık varlığı Binance borsasına yatırdığı bildirildi.

Fiyat dalgalanırken hedef tartışması sürdü

CoinGecko verilerine göre ZEC fiyatı son 24 saatte 675,67 dolara kadar geriledi, perşembe günü ise 748,87 dolar seviyesinde işlem gördü. Zcash’in piyasa değeri 12,77 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, varlığı piyasa değeri bakımından 11. sıraya taşıdı. 18 Kasım tarihinde ZEC fiyatı yaklaşık 927 dolar düzeyindeydi.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, bir gün önce ZEC için 1.800 dolarlık hedef paylaştı. Hayes, Zcash’i Ethereum, NEAR ve Venice Token ile birlikte “Four Horsemen” olarak adlandırdığı dört varlık arasında saydı. BitMEX, kripto türev piyasasının erken döneminde öne çıkan borsalardan biri olarak biliniyor.

Arthur Hayes, “Four Horsemen önce yükselecek, ardından yapay zeka balonunun sonuna eşlik edecek” değerlendirmesini paylaştı.

ETF başvurusu ve teknik geçiş gündemde

Bitwise, 17 Kasım’da bir Zcash ETF’si için S 1 başvurusu yaptı. Başvuru belgesine göre fonun Texas Stock Exchange’te ZEC koduyla işlem görmesi planlanıyor. Belgede, fon yapısında staking veya korumalı işlemlerin kullanılmayacağı bilgisi yer aldı.

Aynı gün Sean Bowe ve Dev Ojha liderliğindeki Zcash geliştirme ekibi Zakura, kullanıcılardan ZEC varlıklarını Sapling havuzundan çıkarmalarını istedi. Zcash, Sapling’i Ekim 2018’de devreye aldı ve Zakura’ya göre bu havuzda halen yaklaşık 400.000 ZEC bulunuyor.

Mini sözlük: Sapling, Zcash ağında gizlilik odaklı işlemler için kullanılan korumalı havuz yapılarından biridir. NU7 ise ağın en son büyük güncellemesi olarak hedef blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirdi.

Electric Coin Company verilerine göre 18 Kasım 2020’de, 1.046.400 numaralı blokta devreye giren Canopy güncellemesi, Zcash’in ilk korumalı havuzu Sprout’a yeni para yatırma işlemlerini durdurdu. Ağın en son yükseltmesi olan NU7 ise 6 Kasım’da 3.543.405 numaralı blokta etkinleşti. Zakura ekibi, Sapling’in kriptografik altyapısına ilişkin risklerin yüksek kesinlik taşımadığını, ancak kullanıcıların geçiş yapmasının istendiğini bildirdi.