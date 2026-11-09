Zcash, NU7 güncellemesinden sonra ağ hash oranında rekor kırdı

Zcash, 6 Kasım 2026’da 3.543.405 numaralı blokta devreye alınan NU7 güncellemesinin ardından ağ hash oranında yeni zirveye ulaştı. Güncelleme, blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirerek ağın işlem üretim hızını üç kat artırdı.

Blok süresi kısaldı, ağ kapasitesi genişledi

Ağ hash oranı, ZEC ağında çalışan madencilerin toplam hesaplama gücünü ifade ediyor. Bu gösterge, ağ zorluğu ile ortalama blok bulma süresi dikkate alınarak hesaplanıyor. Hash oranındaki artış, güncelleme sonrası madenci faaliyetinin ve ağ güvenliğinin güçlendiğine işaret ediyor.

NU7 ile birlikte Sprout havuzu devreden çıkarıldı. Böylece Zcash, daha hızlı blok üretimiyle birlikte korumalı işlemler için daha fazla alan açan yeni bir döneme geçti. Güncelleme özellikle gizlilik odaklı işlem yapısını korurken ağ verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Zcash ağında NU7 ile blok süreleri 75 saniyeden 25 saniyeye inerken, Sprout havuzunun kapatılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.

Korumalı işlemler için yeni sınırlar getirildi

Güncelleme, blok başına işlem kapasitesine ilişkin yeni sınırlar da getirdi. Buna göre her blokta 330 Orchard veya Ironwood işlemi, 300 Sapling giriş ve çıkışı ile havuzlar arasında ortak kullanılan 330 birimlik bir bütçe uygulanacak. Sprout JoinSplit işlemlerine ise artık yeni ekleme yapılmayacak.

Bu düzenleme, Orchard protokolünün işlem kapasitesini iki katın üzerine çıkarırken, kötü niyetli yoğun işlem yükünün hafif cüzdanlar üzerindeki en ağır senkronizasyon baskısını yaklaşık yüzde 37 azaltıyor.

Mini sözlük: Orchard, Zcash’in daha yeni korumalı işlem havuzunu ifade eder. Sapling ise daha önce kullanılan korumalı işlem sistemi olarak bilinir; NU7, bu yapılar arasındaki işlem kapasitesini yeniden düzenliyor.

Arz sınırı değişmedi, ödül takvimi korundu

NU7, Zcash’in sabit 21 milyon adetlik arz sınırını değiştirmedi. Yarılanmalar artık 1.680.000 blok yerine 5.040.000 blokta bir gerçekleşecek. Buna rağmen ihraç takvimi yaklaşık dört yılda bir yarılanma düzenini koruyacak.

Güncelleme ayrıca gelecekteki madencilik ödülleri için yeni bir kaynak ayırmaya başladı. Toplam işlem ücretlerinin yüzde 60’ı, ileride dağıtılacak madencilik ödüllerini finanse edecek kamuya açık bir rezerve aktarılacak.

Toplam işlem ücretlerinin yüzde 60’ı, gelecekteki madencilik ödüllerini ödeyecek kamuya açık bir rezervde toplanacak.

Bir sonraki adımda daha kısa blok süresi gündemde

NU7’nin devreye alınmasının hemen ardından geliştiriciler, olası NU7.1 güncellemesi için yeni bir teklif sundu. Bu öneri, hedef blok süresini 25 saniyeden 20 saniyeye indirmeyi amaçlıyor.

Geliştiriciler, daha kısa blok süresinin işlem onaylarını hızlandırmasını, kullanıcı deneyimini iyileştirmesini ve ağ gecikmesini azaltmasını hedefliyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Zcash ağı yakın vadede bir kez daha hız kazanabilir.