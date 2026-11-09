AB kurumları tokenlaştırılmış menkul kıymetler için ortak standart hazırlayacak

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin saklanması ve mutabakatına yönelik ortak standartları hazırlayacak sektör öncülüğündeki bir grup için adaylık sürecini başlattı. Üç kurum, bu çalışmanın Avrupa genelinde farklı teknoloji altyapıları arasında daha uyumlu bir piyasa yapısı oluşturmasını hedefliyor.

Başvurular kasım sonuna kadar alınacak

Pazartesi günü yayımlanan duyuruya göre Avrupa Tokenizasyon Standartları Grubu için başvurular 27 Kasım’a kadar kabul edilecek. Avrupa Birliği sektör birlikleri, küresel kurumlar, özel şirketler ve finansal teknoloji firmaları sürece katılım için başvuru yapabilecek. Çalışmaların Ocak 2027’de başlaması planlanırken, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi grupta gözlemci olarak yer alacak.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış menkul kıymet, hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel bir finansal varlığın dijital kayıt olarak blokzincir benzeri dağıtık defter altyapısında temsil edilmesi anlamına gelir. Mutabakat ise bir işlemin para ve varlık tarafının kesin olarak tamamlanmasını ifade eder.

Avrupa Tokenizasyon Standartları Grubu, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin farklı dağıtık defter teknolojisi platformlarında saklanması ve mutabakatında ortak bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Teknik ve piyasa standartları hazırlanacak

Grup, şirketlerin tokenlaştırılmış menkul kıymetleri farklı dağıtık defter teknolojisi platformlarında saklayıp işleme alabilmesine yardımcı olacak teknik ve piyasa standartları üzerinde çalışacak. Ayrıca bu platformların mevcut finansal sistemlerle birlikte çalışabilmesi için ortak kurallar geliştirilmesi öngörülüyor.

Yetki belgesine göre grubun 2028’in başlarında ilk standart setini ortaya koyması bekleniyor. Bu çerçevenin, Avrupa’nın tokenlaştırılmış finans piyasaları için bir taslak geliştirmeyi amaçlayan Eurosystem girişimi Appia’yı desteklemesi planlanıyor. Eurosystem, euro bölgesindeki merkez bankaları ile Avrupa Merkez Bankası’nın birlikte oluşturduğu yapıyı ifade ediyor.

Üç Avrupa kurumu, parçalı yapının tokenizasyonun sağlayabileceği faydaları sınırlayabileceği uyarısında bulundu ve şirketlerin bu standartları benimsemesini teşvik edecek önerilerin de gündeme gelebileceğini bildirdi.

Parçalanma riski ve Pontes adımı

Kurumlar, ortak standartların oluşmaması halinde piyasanın parçalı bir yapıya sürüklenebileceğini ve bunun da tokenizasyonun sağlayabileceği verimlilik kazanımlarını zayıflatabileceğini vurguladı. Bu nedenle grubun, Avrupa Birliği otoritelerinin şirketleri geliştirilecek standartlara yönlendirmesi için öneriler sunabileceği kaydedildi.

Eurosystem, Eylül ayında Pontes adlı sistemi devreye almıştı. Bu sistem, finansal kuruluşların tokenlaştırılmış varlıklardaki toptan işlemleri merkez bankası parasıyla sonuçlandırmasına imkan tanıyor. Son adımın, Avrupa’da dijital finans altyapısının ortak kurallarla şekillendirilmesine yönelik daha geniş hazırlığın bir parçası olduğu görülüyor.

Süreç tamamlandığında ortaya çıkacak standartların, hem piyasa katılımcıları arasında uyumu artırması hem de yeni altyapıların mevcut finans düzeniyle bağlantısını güçlendirmesi amaçlanıyor. Avrupa kurumları, bu çalışmayı kamu otoriteleri ile özel sektör arasında koordinasyon gerektiren uzun vadeli bir yapı taşı olarak konumlandırıyor.