SEC, tokenlaştırılmış hisse işlemlerine ABD’de onay verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Innovation Exemption adı verilen beş yıllık düzenleyici çerçeveyi onayladı. Kararla birlikte blokzincir tabanlı tokenlaştırılmış hisselerin ABD’de işlem görmesine ilk kez resmi izin verildi. Düzenleme, kapsamlı bir yasa çıkmadan önce teknolojinin sınırlı ve denetimli bir ortamda test edilmesini amaçlıyor.

Beş yıllık çerçeve devreye alındı

Komisyonun oluşturduğu yapı, Kongre’de uzun süredir sonuçlanmayan CLARITY Act sürecinin ardından geldi. SEC, kapsamlı bir yasal çerçeveyi beklemek yerine geçici bir deneme alanı kurdu. Bu model kapsamında uygun platformlar, geleneksel hisse senetlerini zincir üstü altyapıya taşıyabilecek.

Yeni kurallara göre Tokenized Securities Venues olarak tanımlanan nitelikli platformlar, NMS kapsamındaki geleneksel hisseleri dijital ortama aktarabilecek. İşlemler otomatik piyasa yapıcılar ve likidite havuzları üzerinden yürütülecek.

Mini sözlük: Otomatik piyasa yapıcı, alım satımı klasik emir defteri yerine algoritmalar ve likidite havuzlarıyla gerçekleştiren sistemdir. Likidite havuzu ise kullanıcıların varlık yatırarak işlemlerin kesintisiz yapılmasına katkı sunduğu dijital rezerv yapısını ifade eder.

Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, düzenleyicinin kararını kısa bir mesajla değerlendirdi ve tokenizasyonun artık ABD pazarına geldiğini söyledi.

Robinhood platformu da bu girişime destek vereceğini doğruladı. Vlad Tenev, ABD’deki yatırımcıların böylece zincir üstü altyapının sunduğu günün her saati işlem, anlık takas ve parçalı hisse sahipliği gibi imkanlara erişebileceğini belirtiyor. Robinhood, ABD’de komisyonsuz hisse ve kripto işlemleriyle öne çıkan bir dijital aracı kurum olarak biliniyor.

Şirketlere 30 günlük itiraz hakkı tanındı

Düzenleme, eylül ayının ilk yarısında Vlad Tenev ile geleneksel şirketler arasında büyüyen açık anlaşmazlığa da yanıt verdi. AMC CEO’su Adam Aron, CNBC yayınında ihraççı onayı olmadan üçüncü taraf platformlarda hisse tokenizasyonuna karşı çıkmıştı. Tenev ise borsada işlem gören bir şirketin yönetiminin, hisseleri etrafında geliştirilen yeni teknolojik ürünler üzerinde mutlak engel yetkisi olmaması gerektiğini savunmuştu.

SEC’nin benimsediği uzlaşma formülüne göre aracı kurumlar, serbestçe işlem gören hisseleri tokenlaştırabilecek ancak ilgili şirketi resmi olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Şirket yönetimine de itiraz hakkını kullanması için 30 gün süre verilecek. AMC veya Apple gibi bir şirket bu süre içinde resmi itiraz sunarsa, o platformda hisselerin dijital sürümlerinin işlemi durdurulacak.

Tenev, 5 Eylül’de tokenizasyonda küresel bir süper döngünün kaçınılmaz olduğunu savunmuş, dağıtık defter teknolojisini yatırımcıları aracı kurumlardan ve geleneksel borsaların zaman kısıtlarından kurtaracak temel araç olarak tanımlamıştı.

Karar, Robinhood açısından önemli bir taktik kazanım olarak görülüyor. Aynı zamanda SEC, yeni teknolojiye alan açarken ihraççı şirketlere sınırlı da olsa müdahale imkanı bırakan bir model kurmuş oldu. Böylece düzenleyici kurum, yenilik ile kurumsal hassasiyetler arasında geçici bir denge oluşturdu.