SEC’den tokenize hisseler için kritik karar: Yeni dönem başlıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenize menkul kıymetlerin blokzincir üzerinde alınıp satılmasını kolaylaştıran “İnovasyon Muafiyeti” programını duyurdu. Belirlenen şartları karşılayan platformlar, beş yıl boyunca bazı kayıt yükümlülüklerinden muaf tutularak ayrıca borsa statüsü almadan tokenize hisse işlemleri sunabilecek.

Düzenleme, tokenize menkul kıymet işlem platformlarının (TSV) otomatik piyasa yapıcılar (AMM) ve likidite havuzları kullanmasına izin veriyor. SEC gözetimindeki bu platformlar, hisse senedi gibi dayanak varlıkları likidite havuzlarına dahil edebilecek ve alıcılarla satıcılar arasındaki işlemleri algoritmalar aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Muafiyet şartlarını karşıladığını belirleyen işletmeler, faaliyetlerine başlamadan önce SEC’ye bildirimde bulunabilecek. Böylece her platform için önceden ayrı bir SEC onayı gerektiren süreç yerine, koşullara uyum ve bildirim esasına dayalı bir yol izlenecek. Program, menkul kıymet ihraççılarının kendi varlıklarını tokenize etmesinin yanı sıra mevcut menkul kıymetlerin belirli şartlarla üçüncü taraflarca tokenize edilmesine de olanak tanıyor.

Düzenlemenin kapsamını belirleyen temel koşul ise gerçek hisse sahipliği. Muafiyetten yararlanan tokenize hisselerin, yatırımcılara geleneksel hisselerle aynı pay sahipliği haklarını, temettü ve oy hakkı dahil olmak üzere sağlaması gerekiyor. Hisse fiyatını takip eden ancak gerçek mülkiyet sunmayan türev niteliğindeki sentetik tokenlar kapsam dışında kalıyor. Bu nedenle bazı platformların sunduğu tokenize hisse ürünleri muafiyetten yararlanamayabilir.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev, SEC’nin adımını olumlu karşılayan isimler arasında yer aldı. Tenev, “Tokenizasyon ABD piyasasına geliyor” diyerek kararın anlık takas, haftanın her günü 24 saat işlem ve sistemin doğrudan desteklediği kesirli hisse alım satımı gibi avantajlarına dikkat çekti.

SEC’nin öncülüğü sayesinde Amerikalıların bu olanaklardan yararlanabileceğini belirten Tenev, kararı ABD’deki inovasyon açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Daha fazla kullanıcının kripto teknolojisine ve bu teknoloji üzerine kurulan finansal yeniliklere erişebileceğini söyledi.

SEC Başkanı Paul Atkins ise muafiyeti, tokenize hisselerin zincir üzerinde işlem görmesini destekleyen ve ABD sermaye piyasalarını dijital çağa taşıyan önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ancak uygulamanın geçici olduğunu vurgulayan Atkins, şirketlerin izin verilen bir çerçevede hemen faaliyete başlamasını amaçladıklarını belirtti. Zincir üstü piyasaların sermaye piyasaları için sürdürülebilir bir seçenek haline gelmesi için daha uzun vadeli düzenlemelerin hazırlanması gerektiğini de ekledi.