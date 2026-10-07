Grayscale, Litecoin için NYSE Arca’da spot ETF dönüşümünü sürdürüyor

Litecoin ağı, 2011’de oluşturulan genesis bloğundan bu yana 15 yıllık kesintisiz çalışma eşiğine ulaştı. Yıl dönümünde Grayscale araştırma birimi başkanı Zach Pandl, Litecoin’e yönelik anlık ilginin belirgin biçimde arttığına dikkat çekti. Pandl, Litecoin’i temel değerini koruyan köklü bir altcoin olarak konumlandırdı.

Ağın öne çıkan verileri

Litecoin, düşük işlem maliyetiyle günlük ödemelerde öne çıkan ağlardan biri olmayı sürdürüyor. Ortalama işlem ücreti 0.003 dolar seviyesinde bulunurken, bu rakam Bitcoin‘e kıyasla daha düşük bir maliyet yapısına işaret ediyor. Ağın güvenlik kapasitesi 2,671.43 TH/s hashrate ile desteklenirken, aktif adres sayısı 9.10 milyon olarak verildi.

Grayscale araştırma birimi başkanı Zach Pandl, Litecoin’i temel değerini koruyan köklü bir altcoin olarak değerlendiriyor.

Litecoin, 2011’de eski Google mühendisi Charlie Lee tarafından başlatılan, ödemelerde hız ve düşük maliyet hedefiyle bilinen bir blokzincir ağı olarak tanınıyor. Haber akışında öne çıkan unsur ise yalnızca teknik dayanıklılık değil, kurumsal yatırım ürünleri tarafındaki hareketlilik oldu.

Grayscale’in ETF planı

Grayscale, doğrudan blokzincir geliştiren bir şirket değil; dijital varlıklara dayalı yatırım ürünleri yöneten bir varlık yöneticisi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Litecoin’e dayalı en büyük ürünü Grayscale Litecoin Trust, 97,560,938 dolar net varlık büyüklüğüne ve 24.25 milyon dolaşımdaki paya sahip.

Şirket, eylülde bu tröstün NYSE Arca’da işlem görecek tam teşekküllü bir spot ETF’e dönüştürülmesi için düzenleyicilere güncellenmiş başvuru sundu. SEC tarafında onay süreci henüz tamamlanmadı. Buna karşın Canary Capital’in daha küçük ölçekli bir fonu işlem görmeye başlamış durumda.

Grayscale, Litecoin Trust ürününü NYSE Arca’da listelenecek spot ETF yapısına dönüştürmek için güncellenmiş başvurusunu eylülde sundu.

Kurumsal yatırımcılar için konumu

Mevcut tabloda Grayscale’in ürünü, kurumsal yatırımcıların Litecoin’e erişiminde başlıca köprülerden biri olmayı koruyor. Bu nedenle Litecoin’in 15. yıl dönümü, yalnızca sembolik bir tarih olarak değil, geleneksel piyasa altyapısına daha güçlü biçimde entegre olma sürecinin parçası olarak görülüyor.

Böylece Litecoin, erken dönem kripto varlıklarından biri olmasına rağmen piyasada unutulmuş bir miras olarak değil, düzenlemelere uyumlu ve daha geniş yatırımcı kitlesine açılmaya hazırlanan olgun bir araç görünümüyle yeni dönemine giriyor.