Litecoin, 2021’den beri aşılamayan 80 dolar direncini test ediyor

Litecoin, son dönemdeki toparlanmanın ardından uzun süredir izlenen kritik bir direnç bölgesine yeniden yaklaştı. LTC fiyatı 25 Eylül’de 71 dolar civarında işlem görürken, son dip seviye olan 50 dolara yakın bölgeden yüzde 30’dan fazla yükseldi. Ancak teknik görünümde daha güçlü bir yukarı yönlü senaryonun öne çıkması için 80 dolar eşiğinin kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

80 dolar bölgesinde yoğun teknik direnç oluştu

İki haftalık grafikte Litecoin’in 20 dönemlik üssel hareketli ortalamanın yeniden üzerine çıkması, orta vadeli görünüm açısından olumlu değerlendiriliyor. Bu ortalama 59 dolar civarında bulunuyor ve uzun süren zayıf seyrin ardından eğilimin toparlanabileceğine işaret ediyor.

Buna karşın LTC kısa süreliğine 80 dolar bölgesine temas ettikten sonra satışla karşılaştı ve yeniden 71 dolar seviyesine çekildi. Bu alan yalnızca yatay direnç olarak değil, aynı zamanda birkaç önemli hareketli ortalamanın üst üste gelmesi nedeniyle de dikkat çekiyor. 50 dönemlik üssel hareketli ortalama 71,56 dolarda, 200 dönemlik üssel hareketli ortalama 77,10 dolarda ve 100 dönemlik üssel hareketli ortalama ise 79,31 dolarda yer alıyor.

80 doların üzerine kısa süreli bir çıkış, tek başına yükselişin teyidi için yeterli görülmüyor; daha güçlü bir sinyal için Litecoin’in bu seviyenin üzerinde iki haftalık kapanış yapması gerekiyor.

Bu sıkışık teknik yapı, önceki dönemlerde alım yapan yatırımcıların bu seviyelerde satışa yönelmesine neden olabilir. Aynı zamanda düşüş beklentisini koruyan piyasa katılımcıları da bu bölgeyi yeni pozisyonlar için izleyebilir. Bu nedenle 80 doların aşılması kadar, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması da belirleyici olacak.

Yukarı yönlü senaryoda 95 ile 135 dolar aralığı izleniyor

80 doların üzerinde net bir kırılma gelmesi halinde ilk güçlü hedef bölgesi 95 ile 100 dolar aralığında bulunuyor. Bu bant, hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir eşik olarak görülüyor. Fiyatın 100 doların üzerine yerleşmesi durumunda ise 125 ile 135 dolar arasındaki daha geniş direnç alanı gündeme gelebilir.

Litecoin, Bitcoin‘den sonra en eski kripto paralardan biri olarak biliniyor ve daha hızlı işlem onayı hedefiyle geliştirilen bir ağ üzerinde çalışıyor. Bu nedenle teknik seviyelerdeki hareketler, piyasada yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

71 dolar civarındaki mevcut seviyeden 135 dolara uzanan bir hareket, yaklaşık yüzde 90’lık ek yükseliş anlamına geliyor.

135 dolar seviyesi yalnızca olası kırılmanın hedef projeksiyonuna dayanmıyor. Uzun vadeli grafikte de bu bölge güçlü bir yatay direnç olarak öne çıkıyor. Litecoin daha önce de bu alanda artan oynaklık ve satış baskısıyla karşılaşmıştı.

RSI güçlü momentuma işaret etse de risk sürüyor

Günlük grafikte göreli güç endeksi 79 seviyesine yükseldi. RSI göstergesinin 70’in üzerine çıkması, alım momentumunun güçlendiğini gösterse de kısa vadede aşırı alım bölgesine girildiğine işaret ediyor. Bu tablo, yükseliş eğilimini desteklerken aynı zamanda yeni bir geri çekilme riskini de canlı tutuyor.

80 dolardaki reddin korunması halinde ilk önemli aşağı yönlü seviye 59 dolar civarındaki 20 dönemlik üssel hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu bölge daha önce direnç görevi görmüştü ve olası bir geri çekilmede destek işlevi üstlenebilir. 59 doların korunması, daha yapıcı görünümün sürmesine katkı sağlayabilir. Buna karşılık bu seviyenin altına kalıcı sarkma yaşanırsa, son dönemde görülen 50 dolarlık dip yeniden gündeme gelebilir.