Litecoin’de 48 dolar direnci öne çıkarken ağ kullanımı arttı

Litecoin fiyatında son günlerde sınırlı bir toparlanma işareti görülürken, alıcıların yükselen trend çizgisini koruması kısa vadeli görünümü destekledi. Satış baskısının zayıfladığına işaret eden teknik yapı ile zincir üstü işlemlerdeki artışın aynı döneme denk gelmesi, piyasanın odağını yeniden Litecoin’e çevirdi.

Teknik görünümde 47 ile 48 dolar aralığı izleniyor

LTC haber yazımı sırasında 45,45 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 169,18 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,52 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyat son 24 saatte görece yatay seyretse de mevcut yapı, olası bir yön değişimi ihtimalini gündemde tuttu.

Kripto para analisti Marcus Corvinus, Litecoin’de son zayıflığın ardından alıcıların yeniden kontrol sağlamaya çalıştığını belirtiyor. Corvinus’a göre fiyat, yükselen kanal içindeki destek bölgesinden tepki verdi ve kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerine çıktı.

Marcus Corvinus, Litecoin fiyatının yükselen trend desteğinden toparlandığını ve kısa vadeli düşen yapının aşılmasının satış baskısında azalmaya işaret ettiğini aktarıyor.

Bu görünüm, yükselen trend çizgisi korunduğu sürece yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceğine işaret ediyor. Piyasada şimdi 47 ile 48 dolar aralığındaki direnç bölgesi öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde olumlu havanın güç kazanması ve fiyatın ek yükseliş alanı bulması mümkün görülüyor.

Buna karşılık, fiyatın yeniden yükselen trend çizgisinin altına inmesi durumunda mevcut toparlanma zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda satıcıların yeniden ağırlık kazanması ve kısa vadeli yükseliş beklentisinin baskı altına girmesi olası kabul ediliyor.

Zincir üstü işlem artışı dikkat çekiyor

Boglee verileri ise Litecoin ağında zincir üstü işlem hacminin güçlü bir yükseliş eğilimi sergilediğini ortaya koydu. Fiyatın son yıllarda zayıf bir performans göstermesine karşın ağ kullanımındaki artışın sürmesi, Litecoin’in yalnızca piyasa ilgisine bağlı kalmadan kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Litecoin, Bitcoin‘den türetilmiş ve daha hızlı işlem onayı hedefiyle öne çıkan bir kripto para ağı olarak biliniyor. Zincir üstü hacimdeki yükseliş, ağın gerçek kullanımının devam ettiğine işaret ettiği için uzun vadeli temel görünüm açısından yakından izleniyor.

Zincir üstü işlemlerdeki artış, fiyatın güçlü bir sıçrama yapmadığı dönemlerde bile ağ kullanımının canlı kaldığını gösteriyor.

Mevcut tabloda Litecoin için iki kritik eşik öne çıkıyor. Bunların ilki yükselen trend çizgisinin korunması, ikincisi ise 47 ile 48 dolar direnç bölgesinin yukarı kırılması olarak değerlendiriliyor. Her iki unsurun birlikte desteklenmesi halinde yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması beklenebilir.