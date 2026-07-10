Analistler Litecoin için 40 ile 45 dolar bandını kritik destek, 44,35 dolar seviyesini ise kısa vadeli eşik olarak görüyor

Litecoin, son geri çekilmenin ardından 44 dolar civarında dengelendi. Fiyattaki hareket, son dönemde öne çıkan daha yüksek dipler serisini korurken, kısa vadede alıcıların piyasada kalmaya devam ettiğine işaret etti. Litecoin, Bitcoin’e kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetli transfer hedefiyle geliştirilen köklü kripto varlıklar arasında yer alıyor.

Kısa vadede öne çıkan seviyeler

Analist Crypto With Gopal, fiyatın 43,70 ile 43,80 dolar aralığındaki talep bölgesine yeniden gelmesiyle alıcıların hızlı biçimde devreye girdiğini belirtiyor. Bu bölge, gün içi işlemlerde düşüşleri birkaç kez durduran alan olarak öne çıktı.

Crypto With Gopal, 43,70 ile 43,80 dolar bandının seans boyunca düşüşleri sınırladığını ve bu alanın yeniden test edilmesi sonrası alıcıların piyasaya döndüğünü aktarıyor.

Toparlanma, Litecoin’in 44,30 ile 44,35 dolar arasındaki direnç bölgesine yaklaşmasının ardından görüldü. Bu seviyede bir miktar satışla karşılaşılsa da geri çekilme sertleşmedi. Fiyatın keskin biçimde aşağı dönmek yerine yatay seyir izlemesi, piyasaya kademeli şekilde yeni alıcıların gelmesine zemin hazırladı.

43,80 dolar seviyesinde art arda gelen yükseliş mumlarıyla yeni bir uzun pozisyon sinyalinin oluştuğu değerlendiriliyor. Bu hareket, fiyatı yeniden 43,90 doların üzerine taşıdı. Analistler, desteğin korunması halinde kısa vadeli kontrolün alıcılarda kalabileceğini düşünüyor.

Seviye Önemi 43,70 ile 43,80 dolar Kısa vadeli destek ve talep bölgesi 44,20 ile 44,35 dolar Yakın direnç bölgesi 43,70 dolar altı Olumlu kısa vadeli görünümü zayıflatabilecek eşik

Haftalık görünümde eski destek bölgesi yeniden izleniyor

Piyasa katılımcıları şimdi 44,20 ile 44,35 dolar aralığını yakından takip ediyor. Bu bandın yukarı yönlü aşılması, yükseliş eğiliminin güç kazandığı yönünde ek teyit sayılabilir. Buna karşılık 43,70 doların altına inilmesi, mevcut kısa vadeli senaryoyu zayıflatabilir.

Crypto King’in haftalık değerlendirmesine göre Litecoin, geçmişte düşüş sonrası toparlanmaya katkı sağlayan 40 ile 45 dolar arasındaki eski destek bölgesine yeniden dönmüş durumda. Bu nedenle mevcut bant, yalnızca kısa vadeli işlemler için değil, orta vadeli görünüm açısından da önem taşıyor.

Crypto King, Litecoin’in daha önce piyasadaki düşüşün ardından toparlanmayı destekleyen 40 ile 45 dolar aralığını yeniden test ettiğine dikkat çekiyor.

Uzun vadeli hedeflerde temkinli iyimserlik öne çıkıyor

Uzun vadeli projeksiyonlarda ani bir kırılmadan çok, kademeli bir yeniden ivmelenme senaryosu öne çıkıyor. Analistlere göre kalıcı bir güçlenme halinde önce 80 dolar, ardından 120 ile 140 dolar bandı gündeme gelebilir. Bu aralığın aşılması durumunda 200 dolar ve üzeri seviyeler de izlenebilir.

Daha iddialı tahminlerde 412,49 dolar seviyesi nihai hedef olarak öne sürülüyor. Bununla birlikte Litecoin’in geçmişte 553 ve 1.622 oranında güçlü yükselişler yaşamasına karşın, bu hareketlerin ardından uzun soluklu yatay dönemler geldiği hatırlatılıyor. 2021 zirvesinden bu yana düşük oynaklık ve artan uzun vadeli elde tutma eğilimi nedeniyle geniş bir birikim bandında işlem gördüğü değerlendiriliyor.

Analistler, güçlü bir ralli ihtimalini tamamen dışlamasa da yakın direnç aşılmadan yeni bir yükseliş döngüsünün teyit edilmiş sayılmayacağını vurguluyor. Bu çerçevede temkinli iyimserlik korunurken, fiyatın destek çizgisini savunup savunamayacağı belirleyici olacak.