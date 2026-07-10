FED, yapay zekanın verimlilik ve istihdama etkisini inceleyecek görev gücüne Marc Andreessen’i atadı

ABD Merkez Bankası, yapay zekanın verimlilik ve istihdam üzerindeki etkisini inceleyecek yeni bir görev gücünün eş başkanlığına Andreessen Horowitz kurucu ortağı Marc Andreessen’i getirdi. Kurum, atamayı 9 Temmuz’da duyurdu ve bununla birlikte benzer nitelikte dört ayrı inceleme grubunun daha oluşturulduğunu açıkladı.

Yeni görev gücünün kapsamı

Verimlilik ve İstihdam başlıklı paneli Marc Andreessen ile birlikte Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Charles I. Jones ve Microsoft yöneticisi Asha Sharma yönetecek. Jones’un halihazırda yapay zeka şirketi Anthropic’te izinli görev yaptığı, Sharma’nın ise Microsoft’ta icra kurulu başkan yardımcısı olarak çalıştığı belirtildi.

Andreessen Horowitz, teknoloji ve kripto para yatırımlarıyla bilinen büyük bir girişim sermayesi şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, özellikle a16z crypto birimi üzerinden dijital varlık alanındaki kurumsal yatırımlarıyla tanınıyor.

Bu panel, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Federal Reserve Yönetim Kurulu’nda görev yapan eski Fed yetkilisi Kevin Warsh’ın öncülüğünde kurulan beş görev gücünden biri olacak. Diğer gruplar, Fed’in iletişim politikası, bilançosu, ekonomik veri kalitesi ve enflasyon ölçüm yöntemlerine odaklanacak. Ayrı bir görev gücüne ise Walmart’ın eski CEO’su Doug McMillon başkanlık edecek.

Görev gücü, Federal Açık Piyasa Komitesi’ne araştırma ve geri bildirim sunacak, ancak faiz oranlarını belirlemeyecek ve herhangi bir düzenleme yetkisi taşımayacak.

Faiz politikası ve yapay zeka tartışması

Söz konusu panel bağımsız çalışacak, ancak destek için Fed personelinden yararlanacak. Nihai amaç, ABD’de faiz kararlarını alan Federal Açık Piyasa Komitesi’ne veri ve değerlendirme sağlamak olacak. Buna karşın panelin doğrudan para politikası belirleme ya da kural koyma yetkisi bulunmuyor.

Fed yetkilileri arasında yapay zekanın enflasyon üzerindeki etkisine dair görüş ayrılığı sürüyor. Bir kesim, verimliliği artıran yapay zekanın fiyat baskılarını hafifletebileceğini düşünürken, diğer kesim çip, veri merkezi ve enerji yatırımlarındaki yüksek harcamaların enflasyonu yukarı itebileceğine dikkat çekiyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, mayıs ayındaki konuşmasında yapay zekanın büyümeyi destekleyebileceğini, ancak daha yüksek enflasyon riskini de beraberinde taşıdığını vurguladı.

Kripto piyasası açısından olası etkiler

Andreessen’in atanması doğrudan kripto paralara yönelik bir yetki ya da gündem değişikliği anlamına gelmiyor. Buna rağmen Andreessen’in ve a16z’nin dijital varlıklara yakın duruşu, bu gelişmeyi kripto piyasaları açısından dikkatle izlenen bir başlık haline getiriyor. Andreessen, uzun süredir Bitcoin destekçisi olarak biliniyor.

a16z crypto’nun yıl içinde beşinci fonu için 2,2 milyar dolar topladığı, böylece şirkete bağlı kripto odaklı sermayenin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Bu tablo, Andreessen’in dijital varlık ekosistemindeki ağırlığını güçlendiriyor.

Başlık Detay Atama tarihi 9 Temmuz Görev gücü sayısı 5 a16z crypto beşinci fonu 2,2 milyar dolar Toplam kripto sermayesi Yaklaşık 10 milyar dolar

Fed’in verimlilik, istihdam ve enflasyon konusunda ulaşacağı sonuçlar, ileride faiz politikası üzerinde etkili olabilir. Faiz oranlarındaki yön değişimi de Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik yatırım iştahını etkileyebiliyor. Daha yüksek faizler genellikle nakit ve devlet tahvilleri gibi daha korumacı araçlara yönelimi artırırken, düşük faiz ortamı daha yüksek riskli varlıklara talebi destekleyebiliyor.

Kevin Warsh, çalışma gruplarının birkaç hafta içinde faaliyete geçebileceğini ve ilk bulguların sonbaharda paylaşılabileceğini söyledi. Fed ise nihai takvime ilişkin henüz kesin bir tarih vermedi.