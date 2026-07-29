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Ekonomi

ABD’den yabancı robotlara fiili yasak, İran’a sert misilleme mesajları

Bilmeniz Gerekenler

  • 🤖 ABD, yabancı üretim gelişmiş robotlara yeni sertifika verilmesini durdurarak ithalat ve satışları fiilen engelledi.
  • 🇰🇷 Japonya ve G.Kore bu yasaktan muaf tutulabilir, bu nedenle Güney Koreli robot şirketlerinin hisselerinde yüzde 30’a yaklaşan yükselişler görüldü.
  • ⚠️ Donald Trump, İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne yönelik füze saldırısına sert karşılık verileceğini söyledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD hükümeti, yabancı ülkelerde üretilen insansı robotlar, dört ayaklı robotlar ve güç inverterlerinin yeni ithalatını ve satışını fiilen engelleyen bir adım attı. Karar, özellikle hızla gelişen Çin üretimi robotların ve inverterlerin ABD’deki fabrikalara, evlere ve enerji altyapısına girişini sınırlandırmayı amaçlıyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), 28 Temmuz’da yurt dışında üretilen gelişmiş mobil robotları ve güç inverterlerini ulusal güvenliği tehdit eden ekipmanlar listesine aldı.

Düzenleme; çevresini algılayan sensörlere sahip, hareket edebilen, engellerden kaçınabilen ve rota izleyebilen, ağırlığı 2 kilogram veya üzerinde olan robotları kapsıyor. İnsansı ve dört ayaklı robotların yanı sıra bazı lojistik ve devriye robotları ile robot süpürgeler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Ayrıca güneş panelleri ve bataryalardan gelen doğru akımı, elektrik şebekeleri ve veri merkezlerinde kullanılan alternatif akıma dönüştüren güç inverterleri de bu yasaktan nasibini aldı.

Bu ürünler bundan sonra yeni FCC sertifikası alamayacak. ABD’de satılan elektronik cihazların büyük bölümünde FCC onayı zorunlu olduğu için karar, söz konusu ürünlere yönelik fiili bir ithalat ve satış yasağı anlamına geliyor.

FCC, ulusal güvenlik riski taşımadığına karar verilen ürünlere koşullu muafiyet sağlanabileceğini bildirdi. Böylece Güney Kore ve Japonya gibi ABD’nin müttefiki ülkelerde üretilen bazı ürünlerin onay alma ihtimali korunmuş oldu.

Kararın ardından Güney Koreli robot şirketlerinin hisseleri sert yükseldi. Angel Robotics yüzde 29,87 artışla günlük üst sınır olan 20 bin 650 wona ulaştı. TXR Robotics yüzde 24,62, Now Robotics yüzde 18,33, I Robotics yüzde 12,71, Everybot yüzde 11,10 ve Cosmo Robotics yüzde 5,29 değer kazandı.

Trump: İran ağır bir bedel ödeyecek

Piyasaların yakın takip ettiğini İran konusunda öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Ürdün’deki bir ABD askerî üssüne yönelik balistik füze saldırısına güçlü şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Trump, 29 Temmuz’da Fox Haberleri’e verdiği röportajda İran’a atıfta bulunarak, “Onları sert vuracağız” dedi. İran’ın “ağır bir bedel ödeyeceğini” söyleyen Trump, saldırıya karşılık verileceğinin mesajını ısrarla vurguluyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Temmuz’da Ürdün’deki ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu. Açıklamada, ABD’li yetkililerin tehditlerinin ve İran’ın ulusal çıkarlarına yönelik yasa dışı müdahalelerin sona ermesi gerektiği belirtilmişti. Tehditler sürdüğü sürece direnişin devam edeceği ifade edilmişti.

ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki İran yanlısı Şii milislere yönelik hava saldırılarının Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirten Trump, bu grupları “dünyanın kanseri” olarak nitelendirdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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