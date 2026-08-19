🚨 MoneyGram, Solana entegrasyonuyla 500 bin noktada nakit çıkışı açtı.

MoneyGram, geleneksel para transferi ağı ile dijital varlık ekosistemi arasındaki bağı güçlendiren yeni adımlarını Solana entegrasyonuyla genişletti. Şirketin Üst Yöneticisi Anthony Soohoo, kullanıcıların Solana üzerinde geliştirilen uygulamalar aracılığıyla stabilcoinlerini şirketin dünya genelindeki 500 bin perakende noktasında nakde çevirebileceğini söyledi.

Solana ağıyla fiziksel nakit erişimi genişliyor

Anthony Soohoo, Bloomberg Crypto programında yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin gerçek dünya ile dijital dünya arasında bağlantı kurmak olduğunu belirtti. Soohoo, Solana üzerinde ürün geliştiren herkesin MoneyGram’ın nakit yatırma ve nakit çekme altyapısından yararlanabileceğini ifade etti.

Anthony Soohoo, şirketin Solana ile yaptığı en büyük duyurunun erişim tarafında olduğunu, dijital cüzdanlarla fiziksel nakit noktaları arasında doğrudan bir köprü kurduklarını vurguladı.

Yeni entegrasyon, kullanıcıların stabilcoin bakiyelerini yüz binlerce fiziksel noktada nakde dönüştürmesini mümkün kılıyor. Böylece dijital cüzdanlar ile gerçek dünyadaki ödeme ve tahsilat noktaları arasındaki bağ daha görünür hale geliyor.

MoneyGram, uzun yıllardır sınır ötesi para transferi alanında faaliyet gösteren küresel bir ödeme şirketi olarak biliniyor. Şirketin son hamlesi, geleneksel finans altyapısını merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla bir araya getirme stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Stabilcoinlere yaklaşım değişti

Bir dönem geleneksel havale şirketleri için tehdit olarak görülen stabilcoinler, artık MoneyGram’ın ticari ağında daha doğrudan bir kullanım alanı buluyor. Şirket, geniş bayi ve perakende ağı sayesinde dijital varlıkların günlük finansal işlemlerde kullanımını destekleyen bir model kurmaya çalışıyor.

Soohoo, ödemelerin geleceğinde daha açık bir yapının öne çıkacağını, MoneyGram’ın da müşterilerin bulunduğu her yerde erişim sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Soohoo, nihai amaçlarının geliştiricilerin MoneyGram ağı üzerinde yeni çözümler inşa edebilmesi olduğunu da dile getirdi. Geliştirici araçlarının tüm kapsamı henüz kademeli biçimde devreye alınırken, şirket bu çerçevenin ödeme alanında yenilik yapmak isteyen daha geniş bir kesime açık olmasını hedefliyor.

Blockchain adımları Stellar ile başlamıştı

MoneyGram’ın blockchain odaklı açılımı, Ripple ile planlanan iş birliğinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Stellar ile başladı. Şirket, 2021 yılında Stellar Development Foundation ile ortaklık kurarak Stellar blockchain altyapısını kendi hizmetleriyle buluşturdu.

Haziran ayında ise MoneyGram, dolar bazlı stabilcoini MGUSD’yi kullanıma sundu. Bu ürünün altyapısında Bridge, Crossmint, Fireblocks, M0 ve Stellar yer aldı. Solana tarafındaki MoneyGram Ramps hizmeti de bu ayın başında devreye girdi ve Rift, bu hizmeti entegre eden ilk Solana cüzdanı oldu.