Solana, 13 haftalık ETF girişi sürerken 124 dolar direncini test ediyor

Solana, son iki haftada %22’yi aşan yükselişin ardından pazartesi günü 119 doların altına geriledi. SOL fiyatı 118,36 dolar seviyesinde işlem görürken, son geri çekilme önceki yükselişin büyük bölümünü silmedi. Piyasa şimdi, kurumsal talep ile ağ üzerindeki faaliyetin bu ivmeyi taşıyıp taşıyamayacağına odaklanmış durumda.

ETF girişleri güçlü seyrini korudu

SoSoValue verilerine göre spot SOL ETF’leri geçen hafta toplam 188,22 milyon dolar giriş aldı. Bu tutar, ürünlerin işleme açılmasından bu yana görülen en yüksek ikinci haftalık giriş olarak kayda geçti. Böylece haziran başından beri süren kesintisiz pozitif akış 13 haftaya ulaştı.

Spot SOL ETF’lerinde geçen hafta görülen 188,22 milyon dolarlık giriş, lansmandan bu yana ikinci en yüksek haftalık seviye oldu ve pozitif akış serisini 13 haftaya taşıdı.

Bu tablo, fiyat yükselirken yatırımcıların düzenlenmiş yatırım ürünleri üzerinden pozisyon eklemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte fonlara para girişi tek başına kalıcı fiyat artışı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni veriler, son yükselişten sonra talebin güçlü kalıp kalmadığını gösterebilir.

Ağdaki stabilcoin ve RWA verileri rekor kırdı

Solana ağı, pazartesi günü yaptığı paylaşımda stabilcoin arzının 17,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktığını duyurdu. Stabilcoinler, ağ üzerinde transfer, alım satım ve çeşitli uygulamalarda dolar bazlı likidite sağlıyor. Arzdaki artış, kullanıcıların değerlendirebileceği fon miktarının büyüdüğünü gösterse de bu varlıkların ne kadar aktif kullanılduğunu tek başına ortaya koymuyor.

Ağ ayrıca gerçek dünya varlıkları ekosisteminin 3 binden fazla varlıkta 4,6 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Tokenize hisse senedi tutan cüzdan sayısının da 1 milyonu aştığı belirtildi. RWA, finansal ya da fiziksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıkları anlamına gelir. Hisse senedi, tahvil veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını kapsar.

Gösterge Seviye Durum Haftalık spot SOL ETF girişi 188,22 milyon dolar Lansmandan bu yana ikinci en yüksek Stabilcoin arzı 17,3 milyar dolar Tüm zamanların en yüksek seviyesi RWA ekosistemi 4,6 milyar dolar+ 3 binden fazla varlık

Solana, stabilcoin arzının 17,3 milyar dolara ulaştığını, RWA ekosisteminin ise 4,6 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Teknik görünümde 124 dolar eşiği öne çıktı

Günlük grafikte SOL, 101,81 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalamanın yanı sıra 93,94 ve 94,65 dolardaki 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, pazartesi günkü düşüşe rağmen kısa vadeli teknik yapının tamamen bozulmadığını gösteriyor.

Göreceli güç endeksi 63 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, ivmenin olumlu kaldığına ancak piyasanın henüz aşırı alım bölgesine taşınmadığına işaret ediyor. MACD histogramının pozitif bölgede kalması da yukarı yönlü hareketin sürdüğünü destekliyor. Yine de geri çekilmenin derinleşmesi halinde bu göstergelerde zayıflama görülebilir.

Yukarıda ilk izlenen seviye 123,96 dolar olarak öne çıkıyor. Günlük kapanışın bu direncin üzerinde gerçekleşmesi halinde alıcılar açısından yükselişin yeniden güç kazandığına dair daha net bir sinyal oluşabilir. Aşağı yönde ise ilk önemli destek 101,81 dolardaki 50 günlük ortalama olarak izleniyor. Bunun altında 96,19 dolar ile 93 ila 95 dolar bandı gündeme gelebilir.