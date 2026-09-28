Solana (SOL)

Solana, 13 haftalık ETF girişi sürerken 124 dolar direncini test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, iki haftalık %22’yi aşan yükselişin ardından 119 doların altına indi.
  • 📈 Spot SOL ETF’leri geçen hafta 188,22 milyon dolar giriş alarak pozitif seriyi 13 haftaya çıkardı.
  • 💵 Solana ağı, $SOL için stabilcoin arzının 17,3 milyar dolara ve RWA hacminin 4,6 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.
  • 📊 Piyasa, şimdi 123,96 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağını izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana, son iki haftada %22’yi aşan yükselişin ardından pazartesi günü 119 doların altına geriledi. SOL fiyatı 118,36 dolar seviyesinde işlem görürken, son geri çekilme önceki yükselişin büyük bölümünü silmedi. Piyasa şimdi, kurumsal talep ile ağ üzerindeki faaliyetin bu ivmeyi taşıyıp taşıyamayacağına odaklanmış durumda.

İçindekiler
1 ETF girişleri güçlü seyrini korudu
2 Ağdaki stabilcoin ve RWA verileri rekor kırdı
3 Teknik görünümde 124 dolar eşiği öne çıktı

ETF girişleri güçlü seyrini korudu

SoSoValue verilerine göre spot SOL ETF’leri geçen hafta toplam 188,22 milyon dolar giriş aldı. Bu tutar, ürünlerin işleme açılmasından bu yana görülen en yüksek ikinci haftalık giriş olarak kayda geçti. Böylece haziran başından beri süren kesintisiz pozitif akış 13 haftaya ulaştı.

Spot SOL ETF’lerinde geçen hafta görülen 188,22 milyon dolarlık giriş, lansmandan bu yana ikinci en yüksek haftalık seviye oldu ve pozitif akış serisini 13 haftaya taşıdı.

Bu tablo, fiyat yükselirken yatırımcıların düzenlenmiş yatırım ürünleri üzerinden pozisyon eklemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte fonlara para girişi tek başına kalıcı fiyat artışı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni veriler, son yükselişten sonra talebin güçlü kalıp kalmadığını gösterebilir.

Ağdaki stabilcoin ve RWA verileri rekor kırdı

Solana ağı, pazartesi günü yaptığı paylaşımda stabilcoin arzının 17,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktığını duyurdu. Stabilcoinler, ağ üzerinde transfer, alım satım ve çeşitli uygulamalarda dolar bazlı likidite sağlıyor. Arzdaki artış, kullanıcıların değerlendirebileceği fon miktarının büyüdüğünü gösterse de bu varlıkların ne kadar aktif kullanılduğunu tek başına ortaya koymuyor.

Ağ ayrıca gerçek dünya varlıkları ekosisteminin 3 binden fazla varlıkta 4,6 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Tokenize hisse senedi tutan cüzdan sayısının da 1 milyonu aştığı belirtildi. RWA, finansal ya da fiziksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıkları anlamına gelir. Hisse senedi, tahvil veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını kapsar.

GöstergeSeviyeDurum
Haftalık spot SOL ETF girişi188,22 milyon dolarLansmandan bu yana ikinci en yüksek
Stabilcoin arzı17,3 milyar dolarTüm zamanların en yüksek seviyesi
RWA ekosistemi4,6 milyar dolar+3 binden fazla varlık

Solana, stabilcoin arzının 17,3 milyar dolara ulaştığını, RWA ekosisteminin ise 4,6 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Teknik görünümde 124 dolar eşiği öne çıktı

Günlük grafikte SOL, 101,81 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalamanın yanı sıra 93,94 ve 94,65 dolardaki 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, pazartesi günkü düşüşe rağmen kısa vadeli teknik yapının tamamen bozulmadığını gösteriyor.

Göreceli güç endeksi 63 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, ivmenin olumlu kaldığına ancak piyasanın henüz aşırı alım bölgesine taşınmadığına işaret ediyor. MACD histogramının pozitif bölgede kalması da yukarı yönlü hareketin sürdüğünü destekliyor. Yine de geri çekilmenin derinleşmesi halinde bu göstergelerde zayıflama görülebilir.

Yukarıda ilk izlenen seviye 123,96 dolar olarak öne çıkıyor. Günlük kapanışın bu direncin üzerinde gerçekleşmesi halinde alıcılar açısından yükselişin yeniden güç kazandığına dair daha net bir sinyal oluşabilir. Aşağı yönde ise ilk önemli destek 101,81 dolardaki 50 günlük ortalama olarak izleniyor. Bunun altında 96,19 dolar ile 93 ila 95 dolar bandı gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD spot Solana ETF’lerine bir haftada 188 milyon dolar girdi

Solana 120 doların üzerine çıkarak 146 dolar direncini gündeme taşıdı

Solana 120 dolar eşiğini zorlarken Zcash’te düzeltme riski arttı

Solana, 118 dolar direncini aşarsa 148 dolar seviyesi gündeme geliyor

Altcoin piyasasında risk iştahı artarken 5 varlık öne çıktı

Analist Peter Brandt, Solana için 240 dolar eşiğine dikkat çekiyor

Solana, 115 dolar direncini aşarsa 125 dolar bölgesine yönelebilir

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Altın, Fed sıkılaşması beklentisiyle 4.200 doların altına indi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altın, Fed sıkılaşması beklentisiyle 4.200 doların altına indi
ALTIN
Ethereum’da ETF girişleri sürerken 3.000 dolar eşiği izleniyor
Ethereum (ETH)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?