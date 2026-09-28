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Altın, Fed sıkılaşması beklentisiyle 4.200 doların altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔔 Altın, Fed'in sıkı duruş beklentisiyle 4.200 doların altına indi.
  • 📉 Yükselen petrol, güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri satış baskısını artırdı.
  • 📊 Piyasa, ekim ayında yeni bir faiz artışı olasılığını %68 düzeyinde fiyatladı.
  • 🗓️ Gözler şimdi ABD istihdam ve PCE verilerinde, destek seviyesi olarak 4.000 dolar izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert geriledi ve ons başına 4.200 doların altına düştü. Artan petrol fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri, ABD Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu sürdürebileceği beklentisini öne çıkardı. Spot altın 03.57 GMT itibarıyla %2,1 kayıpla 4.198,10 dolara inerken, ABD altın vadeli işlemleri %2,1 düşüşle 4.231 dolara geriledi.

İçindekiler
1 Petrol fiyatlarındaki yükseliş altını desteklemek yerine baskıladı
2 Tahvil getirileri yükselirken 4.200 dolar seviyesi kritik izleniyor
3 Uzun vadeli talep görünümü tamamen zayıflamadı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş altını desteklemek yerine baskıladı

Normal koşullarda enerji fiyatlarındaki artış, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altını destekleyebiliyor. Ancak bu kez yatırımcılar yükselen petrol maliyetlerini, Fed’in daha uzun süre sıkı kalması için bir gerekçe olarak değerlendirdi. Bu yaklaşım, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde ek baskı yarattı.

Brent petrolün varil fiyatı 106 doların üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik İran teklifini reddetmesi arz endişelerini canlı tuttu. Hafta sonundaki bu kararın ardından taraflar arasında ek görüşmelerin yine de gündemde olduğu aktarıldı.

Commerzbank emtia analisti Barbara Lambrecht, Fed’in beklenenden erken sıkılaşmasının hem nominal hem reel getirileri yükselttiğini, bunun da altın tutmanın maliyetini artırdığını belirtiyor.

Fed bu ay başında politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 ile %4,00 aralığına çıkardı. Vadeli işlem piyasaları, pazartesi günü itibarıyla ekim ayında yeni bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %68 olarak fiyatladı. Yükselen politika faizi ile tahvil getirileri birlikte değerlendirildiğinde, gelir üretmeyen varlıklara yönelik iştah zayıflayabiliyor.

Tahvil getirileri yükselirken 4.200 dolar seviyesi kritik izleniyor

Baskı özellikle tahvil piyasasında daha görünür hale geldi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi geçen hafta sonuna doğru %5,2 civarında seyretti ve son yirmi yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek kalması da altın üzerindeki baskının sürmesine yol açtı.

OCBC stratejistleri, 4.300 ile 4.354 dolar direnç bölgesinin altında süren zayıflığın önce 4.200 doları, ardından 4.000 doları gündeme getirebileceğini kaydetti.

OCBC stratejistleri, 4.300 ile 4.354 dolar bandının aşılamaması halinde satış baskısının 4.200 dolar desteğine, ardından 4.000 dolara doğru genişleyebileceği görüşünü paylaşıyor.

Bu hafta açıklanacak ABD verileri kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir. Piyasalar iş ilanları verisini, ADP özel sektör istihdamını, PCE enflasyon göstergesini ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu izleyecek.

Uzun vadeli talep görünümü tamamen zayıflamadı

Kısa vadeli satış baskısına rağmen uzun vadeli talep dinamiklerinin ortadan kalkmadığı görülüyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, altın destekli küresel ETF’ler ağustosta 18 milyar dolarlık giriş aldı. Bu rakam, kayıtlardaki en güçlü ikinci aylık giriş oldu. Toplam varlıklar 121 ton artarak 4.189 tona yükselirken, yönetilen varlık büyüklüğü 615 milyar dolara ulaştı.

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yüksek ABD faizlerinin kısa vadede altındaki oynaklığı artırabileceğini, buna karşın dolarsızlaşma eğilimi, para birimlerine ilişkin kaygılar ve politika belirsizliğinin yapısal destek sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti. Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Gümüş %3,4 gerileyerek 62,08 dolara, platin %2,7 düşüşle 1.730,78 dolara, paladyum ise %2,8 kayıpla 1.231,46 dolara indi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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