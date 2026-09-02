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ALTIN

Yedi ülkenin merkez bankası 2026’da altın alımlarını hızlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Yedi ülkenin merkez bankası 2026'da toplam 219 ton altın aldı.
  • 📊 En büyük alımı Polonya yaptı, Çin ve Özbekistan ilk üçte yer aldı.
  • 💰 Toplam alımın değeri 31,3 milyar dolara ulaştı.
  • 🪙 Analistler, güçlü talep sürerken altının yıl sonunda daha yüksek seviyeleri test edebileceğini belirtiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Altın fiyatları çarşamba günü ons başına 4.300 dolar civarında yatay seyrederken, 2026 boyunca merkez bankalarının alımları piyasadaki ana başlıklardan biri oldu. Bireysel yatırımcılardan kurumsal fonlara kadar geniş bir kesim güvenli liman arayışıyla altına yönelirken, özellikle Asya, Afrika, Avrupa ve Küresel Güney’deki ülkelerin rezerv politikaları bu eğilimi destekledi.

İçindekiler
1 Merkez bankaları rezervlerini çeşitlendiriyor
2 Polonya listenin başında yer aldı
3 Analistler yükseliş beklentisini koruyor

Merkez bankaları rezervlerini çeşitlendiriyor

2026’da yedi ülkenin merkez bankası düzenli biçimde altın birikimi yaptı. Bu alımların temelinde rezervleri çeşitlendirme isteği ve dolar bağımlılığını azaltma eğilimi öne çıktı. ABD dolarının küresel rezervlerdeki ağırlığı sürse de, bazı para otoriteleri uzun vadeli denge arayışıyla altın payını artırmayı tercih etti.

Toplam alım 219 tona ulaştı. Bu miktarın parasal karşılığı 31,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Alımların büyük bölümü, fiyatların yıl içinde yüksek seviyelerde kalmasına rağmen sürdü.

ÜlkeAlım miktarıTutar
Polonya82 ton11,72 milyar dolar
Özbekistan41 ton5,86 milyar dolar
Çin40 ton5,72 milyar dolar
Kazakistan27 ton3,86 milyar dolar
Çekya11 ton1,57 milyar dolar
Singapur10 ton1,43 milyar dolar
Şili8 ton1,14 milyar dolar

Merkez bankalarının altın alımları, rezerv yönetiminde çeşitlendirme arayışının güçlendiğine işaret ediyor.

Polonya listenin başında yer aldı

En yüksek alımı 82 tonla Polonya yaptı. Onu 41 tonla Özbekistan ve 40 tonla Çin izledi. Kazakistan 27 ton, Çekya 11 ton, Singapur 10 ton ve Şili 8 ton altın aldı. Bu tablo, alım iştahının yalnızca büyük ekonomilerle sınırlı kalmadığını, orta ölçekli ülkelerin de rezerv tercihlerinde benzer bir yönelim gösterdiğini ortaya koydu.

Polonya Merkez Bankası, ülkenin para otoritesi olarak rezerv kompozisyonunda son yıllarda altının payını artıran kurumlar arasında yer alıyor. Benzer şekilde Çin Merkez Bankası da küresel rezerv yapısında dikkatle izlenen başlıca aktörlerden biri olmayı sürdürüyor.

Analistler yükseliş beklentisini koruyor

Piyasadaki genel beklenti, yılın geri kalanında altına yönelik ilginin sürebileceği yönünde şekilleniyor. ABD’nin 40 trilyon dolara ulaşan ulusal borcu da, bazı analistlere göre, dolar dışı varlıklara yönelimi güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.

Ned Davis Research Baş Alternatif Stratejisti John LaForge, ABD’nin kontrol altına alınmayan 40 trilyon dolarlık ulusal borcunun altın fiyatlarını 10.000 doların üzerine taşıyabileceğini öngörüyor.

John LaForge, alternatif varlıklar üzerine çalışan bir stratejist olarak piyasada yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. LaForge’un 10.000 doların üzeri yönündeki tahmini, bu yıl altın için dile getirilen en iddialı senaryolardan biri olarak öne çıktı. Buna karşın fiyatların seyri, merkez bankası alımlarının yanı sıra faiz görünümü, enflasyon beklentileri ve doların performansına bağlı kalmayı sürdürecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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