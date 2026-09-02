XRP Ledger’da işlem hacmi arttı, aktif hesap sayısı geriledi

XRP Ledger’da ikinci çeyrekte alım satım hareketliliği belirgin biçimde yükseldi. Evernorth’un yayımladığı 2026 ikinci çeyrek XRP likidite raporuna göre, emir defteri tabanlı ortalama günlük işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79 artarak 3,57 milyon XRP’ye çıktı. Buna karşılık günlük işlem yapan hesap sayısı 1.864’ten 1.111’e geriledi.

İşlem başına büyüklük öne çıktı

Hesap sayısındaki düşüşe rağmen hacimdeki artış, aktif kullanıcı başına daha yüksek miktarda XRP el değiştirdiğine işaret etti. Günlük hesap başına ortalama işlem miktarı bir yıl önceki 1.072 XRP seviyesinden 3.217 XRP’ye yükseldi. Bu tablo, ağ üzerindeki faaliyetin daha az sayıda hesapta yoğunlaştığını gösteriyor.

Evernorth, XRP odaklı bir dijital varlık hazine şirketi olarak biliniyor. Şirketin verilerine göre emir defteri işlemleri, ikinci çeyrekte zincir üstü toplam işlem hacminin %81’ini oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde %54 düzeyindeydi.

Evernorth’un verileri, XRP Ledger’da daha az sayıda hesabın işlem yaptığını ancak işlem başına taşınan XRP miktarının belirgin biçimde büyüdüğünü ortaya koyuyor.

RLUSD arzı da büyüdü

Raporda, XRP Ledger’daki likiditenin yalnızca XRP ile sınırlı kalmadığı da görüldü. Ripple‘ın dolara sabitlenmiş stabilcoini RLUSD’nin ağ üzerindeki ortalama arzı ikinci çeyrekte 539 milyon dolara ulaştı. Bu rakam bir yıl önce 73 milyon dolar seviyesindeydi.

RLUSD’nin toplam arzı içinde XRP Ledger üzerinde tutulan pay da aynı dönemde %20’den %34’e çıktı. Evernorth, bu büyümenin, geniş stabilcoin pazarının 2023’ten bu yana ilk kez daraldığı bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve 1 dolara sabit kalması hedeflenen bir stabilcoindir. Stabilcoinler, oynak kripto varlıklara kıyasla daha durağan fiyat yapısıyla zincir üstü ödeme ve likidite işlemlerinde kullanılır.

RLUSD arzındaki artış, XRP Ledger’daki likidite yapısının XRP dışındaki varlıklarla da genişlediğini gösteriyor.

Şirketin Nasdaq planı sürüyor

Veriler, XRP Ledger’da son bir yılda işlem yapısı ve stabilcoin likiditesinde yaşanan değişimi ortaya koysa da, tek başına daha büyük işlem boyutlarının nedenini açıklamıyor. Raporda bu artışın arkasındaki davranışsal ya da kurumsal etkenlere dair ek bir sonuca yer verilmedi.

Evernorth, Armada Acquisition Corp. II ile planlanan birleşme üzerinden halka açık bir dijital varlık hazine şirketine dönüşmeye hazırlanıyor. Şirketler, geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Form S 4 kayıt beyanını yürürlüğe aldığını açıkladı.

Armada hissedarlarının işlemi 30 Eylül’de oylaması planlanıyor. Onay çıkması ve sürecin tamamlanması halinde birleşik şirketin Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmesi bekleniyor.

📌 XRP Ledger’da ikinci çeyrekte günlük emir defteri hacmi %79 artarak 3,57 milyon XRP’ye çıktı.

📉 Aynı dönemde günlük aktif hesap sayısı 1.864’ten 1.111’e geriledi ve $XRP işlemleri daha az hesapta yoğunlaştı.

💵 Ripple’ın stabilcoini RLUSD’nin ağdaki ortalama arzı 73 milyon dolardan 539 milyon dolara yükseldi.

🏛️ Evernorth ile Armada Acquisition Corp. II birleşmesi 30 Eylül’de hissedar oylamasına sunulacak.