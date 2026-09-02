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BITCOIN (BTC)

Bitcoin döngü göstergesi sekiz ay sonra yeniden yükseliş sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de sekiz ay sonra yeniden pozitif döngü sinyali oluştu.
  • 📈 Büyük cüzdanlar alım yaparken, $BTC’de küçük yatırımcılar yaklaşık 47.000 BTC sattı.
  • 💵 ABD spot Bitcoin ETF’leri son 10 ayın en güçlü haftalık girişini kaydetti.
  • 🧭 Piyasada kısa vadeli destek 69.000 dolar seviyesinde izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında kurumsal sermaye akışının klasik dört yıllık döngüyü bozduğu yönündeki tartışmalar sürerken, zincir üstü veriler farklı bir tablo ortaya koydu. CryptoQuant tarafından izlenen Bitcoin Cycle Momentum göstergesi sekiz ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti. Bu gösterge, geçmiş dönemlerde uzun süren düşüşlerin sona erdiği evrelerle örtüşmesiyle biliniyor.

İçindekiler
1 Yükseliş sinyali yeniden güç kazandı
2 Sermaye girişi sürüyor, ancak satış baskısı bitmedi

Yükseliş sinyali yeniden güç kazandı

Göstergenin kalıcı bir dönüşü teyit etmesi için önümüzdeki haftalarda daha yüksek seviyelerde tutunması gerekiyor. Buna karşın son fiyat hareketi piyasada belirgin bir canlanma yarattı. Bitcoin’in 62.000 dolardan 81.000 dolara kısa sürede yükselmesi, aylardır zayıf seyreden işlemleri hızlandırdı ve piyasa genelinde hareketliliği artırdı.

CryptoQuant verileri, Bitcoin Cycle Momentum göstergesinin sekiz ayın ardından yeniden pozitif bölgeye geçtiğini ve bunun önceki döngülerde uzun düşüşlerin sonuna işaret ettiğini ortaya koyuyor.

Mevcut toparlanmanın, önceki döngülerde görülen klasik geçiş yapısına benzediği değerlendiriliyor. Buna göre satış baskısının önemli bölümü kısa vadeli ve panik eğilimli bireysel yatırımcılardan gelirken, uzun vadeli tutma eğilimindeki büyük cüzdanlar birikim yaptı. En az 100 BTC tutan büyük cüzdanlar yaklaşık 60.000 BTC ek alım gerçekleştirdi. Buna karşılık 100 BTC’nin altında varlık tutan yatırımcılar toplamda yaklaşık 47.000 BTC sattı.

Büyük yatırımcıların yalnızca alım tarafında kalmadığı da görülüyor. Bir bölümünün, Bitcoin satmak yerine varlıklarını kredi teminatı olarak kullanmaya başladığı aktarılıyor. Uzmanlaşmış platformalarda büyük yatırımcıların bu tür kredi hacmi %18 arttı. Bu eğilim, bazı yatırımcıların düşüş dönemini satışla değil, teminatlı finansman yoluyla geçirmeyi tercih ettiğine işaret ediyor.

Sermaye girişi sürüyor, ancak satış baskısı bitmedi

Teknik görünüm, yeni sermaye girişleriyle de destekleniyor. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri son 10 ayın en güçlü haftalık yatırımcı girişini kaydetti. Buna ek olarak, doların dijital karşılığı olarak kullanılan stabilcoin USDC’de 470 milyon doların üzerinde tutar büyük borsalara aktarıldı.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan izleyen ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım fonudur. USDC ise ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak kripto piyasasında nakit benzeri araç işlevi görür.

Büyük cüzdanların satış yerine Bitcoin’i teminat göstererek kredi kullanması, kısa vadeli dalgalanmaya rağmen daha güçlü bir yükseliş beklentisinin korunduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte piyasanın mevcut seviyelerden kesintisiz biçimde yükselmesi beklenmiyor. Bitcoin yaklaşık 78.000 dolar civarında, fiyatın kısa vadede dengeli kabul edildiği nötr bir alana girdi. Bu aşamada piyasanın soluklanmaya ihtiyaç duyduğu ve yukarı yönlü hareketin hız kesebileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli baskının önemli bölümünü bireysel yatırımcı satışları oluşturuyor. İlk yükseliş dalgasının ardından hızlı kar almak isteyen yatırımcıların toplu satışa yönelmesi, fiyat üzerinde geçici bir tavan baskısı yarattı. Buna rağmen piyasada izlenen temel destek seviyesi 69.000 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölge, kısa vadeli yatırımcıların ortalama alım maliyetine karşılık geliyor.

Bitcoin bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece daha geniş yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması olası görülüyor. Zincir üstü veriler ve sermaye akışları, piyasanın yön arayışının sürdüğünü ancak uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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