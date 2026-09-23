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Bitcoin Lightning ağına ilk kuantum dayanıklı savunma eklendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’in Lightning ağına kuantum dayanıklı ilk savunma eklendi.
  • ⚡ East Texas A&M University araştırmacıları, PQLN çözümünü Bitcoin kodunu değiştirmeden geliştirdi.
  • 📈 Son 7 günde %15 yükselen $BTC, 87.000 dolar direnci yakınında işlem görüyor.
  • 🧭 Yüksek faiz ve enflasyon baskısı nedeniyle kısa vadeli dalgalanma riski sürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin’in kriptografik güvenliğinin kuantum bilgisayarlar karşısında zayıflayabileceğine dair tartışmalar sürerken, Lightning Network için geliştirilen yeni bir çözüm bu alandaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. East Texas A&M University araştırmacıları, Post Quantum Lightning Network olarak adlandırılan ve kısaca PQLN diye anılan bir savunma katmanı yayımladı.

İçindekiler
1 Lightning Network için yeni koruma
2 Piyasadaki olası etkiler
3 Kısa vadede temkinli görünüm sürüyor

Lightning Network için yeni koruma

Araştırmacılar, PQLN’nin Bitcoin’in ikinci katman ölçekleme ağı olan Lightning Network üzerinde kuantuma dayanıklı kriptografi kullandığını belirtiyor. Lightning Network, Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmek için tasarlanmış bir ödeme ağı olarak biliniyor. Geliştirilen yapının Bitcoin’in ana kodunda değişiklik gerektirmeden mevcut düğümlerin yanında çalışabildiği aktarıldı.

Mini sözlük: Lightning Network, Bitcoin üzerinde daha hızlı ve düşük ücretli transferler sağlamak için ana zincirin dışında çalışan ikinci katman ödeme sistemidir. Kuantuma dayanıklı kriptografi ise gelecekte çok güçlü kuantum bilgisayarların çözmesini zorlaştıracak şifreleme yöntemlerini ifade eder.

East Texas A&M University araştırmacıları, PQLN’nin saldırganların bugün Lightning ödemelerini kaydedip gelecekte kuantum bilgisayarlar devreye girdiğinde bu verileri çözmesinin önüne geçmeyi amaçladığını aktarıyor.

Bu gelişme, büyük kripto varlıklar arasında kuantum güvenliği konusunda süren hazırlıklara Bitcoin cephesinden gelen ilk somut adımlardan biri olarak öne çıktı. Ethereum ekosisteminde de kuantum sonrası güvenlik başlıklarının değerlendirildiği, Solana tarafında ise benzer risklere karşı hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

Piyasadaki olası etkiler

Kuantum bilgisayarların kriptografik sistemler için oluşturduğu risk, uzun süredir dijital varlık piyasasında temel güvenlik başlıklarından biri olarak izleniyor. PQLN’nin yayımlanması, özellikle Bitcoin’in uzun vadeli teknik dayanıklılığına ilişkin anlatıyı kısmen değiştirebilir. Bu noktada yatırımcıların odağı, çözümün pratikte ne kadar yaygın kullanılacağına çevrilmiş durumda.

Kevin O’Leary, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının önündeki temel başlığın kuantum güvenliği olduğunu savunuyor.

Bitcoin fiyatı son dönemde zaten toparlanma işaretleri veriyor. İran’ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı’nı bir hafta içinde açmaya yönelik önerisinin ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilme, riskli varlıklara yönelik algıyı bir miktar destekledi. Bitcoin bu süreçte 87.000 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya kaldı.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin son yedi günde %15, son bir ayda ise %13’ten fazla yükseldi. PQLN gibi güvenlik odaklı gelişmelerin piyasa duyarlılığını destekleme ihtimali bulunsa da kısa vadeli riskler tamamen ortadan kalkmış değil.

Kısa vadede temkinli görünüm sürüyor

Enflasyonun ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle son yükseliş dikkat çekse de Bitcoin’de kısa vadede düzeltme olasılığı masada kalmayı sürdürüyor. Yeni savunma katmanının uzun vadeli güven algısını güçlendirmesi beklenebilir, ancak fiyatlamada belirleyici olacak unsur çözümün teknik başarısı ve benimsenme düzeyi olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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