BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de yükseliş hızlanıyor: ETF’lere son 2 günde 1.7 milyar dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Bitcoin 87.000 civarında yükselişini koruyor,
  • 💰 Spot $BTC ETF’lerine 22 Eylül’de (dün) 714,7 milyon dolar net giriş oldu. Fonlarda giriş serisi dört işlem gününe ulaştı.
  • 💰 Bu hafta Pazartesi (21 Eylül) ve Salı (22 Eylül) toplam ise 1 milyar 713,7 milyon dolar net giriş oldu.
  • 🛢️ ABD teknoloji hisselerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki düşüş, riskli varlıklara yönelik ilgiyi destekledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, ABD’de teknoloji hisselerinin yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerilimin hafifleyebileceğine yönelik beklentilerle yeniden 87 bin doların üzerine çıktı. CryptoAppsy verilerine göre 86.530 dolardan işlem gören Bitcoin, bir önceki güne göre yükselişini koruyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde giriş serisi dört güne çıktı
2 CLARITY Act belirsizliği sürüyor

Yükseliş büyük altcoinlere de yayıldı. Ether yüzde 1,89 artışla 2.787,99 dolara, Solana yüzde 2,3 artışla 119,59 dolara çıktı. XRP ise yüzde 7,84 yükselerek 1,6444 dolara ulaştı ve önde gelen kripto paralardaki kazanımlara öncülük etti.

Piyasa duyarlılığını destekleyen gelişmeler arasında ABD’de yapay zekâ ve yarı iletken hisselerine gelen alımlar vardı. Micron yüzde 5, Nvidia yüzde 0,66 yükselirken Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. İran’ın, ABD’nin askeri baskıyı azaltması halinde Hürmüz Boğazı’nı bir hafta içinde yeniden açmayı önerdiğine ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları da geriledi. Brent ve Batı Teksas türü ham petrol sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,2 düşerek varil başına 100 doların altına indi.

Bitcoin ETF’lerinde giriş serisi dört güne çıktı

ABD’deki 12 spot Bitcoin borsa yatırım fonuna 22 Eylül’de (dün) toplam 714,7 milyon dolarlık net giriş oldu. Böylece fonlar üst üste dördüncü işlem gününü net girişle tamamladı.

En yüksek giriş 350,3 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda görüldü. Fidelity’nin FBTC fonuna 257,4 milyon, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 99 milyon dolar aktı. Grayscale Bitcoin Mini Trust 5 milyon, VanEck’in HODL fonu 2,4 milyon, Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonu ise 600 bin dolar net giriş kaydetti. Verilere göre spot Ethereum ETF’lerine de aynı gün 162,2 milyon dolar girdi; bunun 88,1 milyon doları ETHA’ya, 33,6 milyon doları FETH’e yöneldi.

Bu hafta Pazartesi (21 Eylül) ve Salı (22 Eylül) Bitcoin ETF’lerine toplam ise 1 milyar 713,7 milyon dolar net giriş oldu.

GünNet giriş
Pazartesi, 21 Eylül999 milyon dolar
Salı, 22 Eylül714,7 milyon dolar
İki günlük toplam1 milyar 713,7 milyon dolar

CLARITY Act belirsizliği sürüyor

Bitcoin’deki toparlanma, ABD Senatosu’nun CLARITY Act’in görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasını 15 Eylül’de 49’a karşı 50 oyla reddetmesinin ardından geldi. Teklifin ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyordu. BitPlanet Research Lab’in 23 Eylül tarihli değerlendirmesine göre oylamanın başarısız olması, Bitcoin’in mevcut düzenleyici konumunu yakın vadede önemli ölçüde değiştirmiyor.

SEC’in mart ayında yayımladığı ve CFTC’nin de rehberlik sağladığı yorum, Bitcoin’i dijital emtia örnekleri arasında sayıyor. Ancak araştırma kuruluşu, yasanın gecikmesinin dijital emtialara ilişkin yasal tanımın ve spot piyasa gözetimi ile kayıt kurallarının netleşmesini erteleyeceğini belirtiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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