Bitcoin ETF’lerine dün 1 milyar dolar aktı: Altcoin sezonu sinyali geldi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, yaklaşık 1 milyar dolarlık günlük net girişle son 12 ayın en güçlü performansını kaydetti. Bitcoin’in sekiz ayın zirvesine çıkmasına eşlik eden sermaye girişi, yükselişin altcoin piyasasına yayılabileceğine yönelik beklentileri de artırdı.

Farside Investors verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 21 Eylül’de (dün) toplam 999 milyon dolar net giriş gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonu 381,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Ark Invest ve 21Shares tarafından yönetilen ARKB 289,1 milyon dolar çekti. Fidelity’nin FBTC fonuna ise 238,8 milyon dolar giriş oldu.

MSBT 61,7 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonu da 21,6 milyon dolar net giriş kaydetti. Grayscale’in GBTC ve BTC fonlarına sırasıyla 3,3 milyon dolar ve 3,1 milyon dolar aktarıldı. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış görülmedi.

Bitcoin’de 87.381 dolar sonrası kar satışları

Bitcoin, dört günde yüzde 13’ten fazla yükseldikten sonra yatırımcıların kâr satışlarıyla sekiz ayın zirvesinden hafifçe geriledi.

Bitcoin, hisse senetleri gibi riskli varlıklardaki toparlanmayla birlikte ocak ayı sonundan bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Ancak geçen yıl ekim ayında kaydedilen 126.000 dolarlık rekorun ve bu yıl ocak ortasında görülen 97.000 doların üzerindeki seviyelerin hâlâ gerisinde bulunuyor.

GSR Kurucu Ortağı Rich Rosenblum, Bitcoin’in 80.000 doları hızla geri almasının ardından ayı piyasasının sona erdiğine inanan yatırımcıların sayısının arttığını belirtti. Rosenblum’a göre güçlenen momentum, kenarda bekleyen sermayenin yeniden piyasaya dönmesini sağlıyor. Bununla birlikte yükseliş kripto piyasasına özgü temellerden ziyade makro likidite tarafından destekleniyorsa riskli varlıklardaki olası bir bozulma Bitcoin üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.

Yükseliş, kripto piyasasında geniş çaplı tasfiyeleri de beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı 1 milyar doları aşarken bunun yaklaşık 840 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

BTC Markets analisti Rachel Lucas, hareketin güçlü bir yatırımcı inancından çok piyasa yapısını yansıttığını ifade etti. Bitcoin’in eylül ayındaki işlem aralığının üzerine çıkarak yoğun short tasfiyelerinin bulunduğu bölgeyi aşması, zorunlu alımları tetikledi ve yükselişi hızlandırdı.

Yatırımcılar şimdi 84.000 dolar seviyesini kritik destek olarak izliyor. Lucas’a göre son kırılmanın başladığı bu seviyenin korunması, hareketin yalnızca bir short sıkışması değil trend dönüşü olduğunun gösterilmesi açısından önem taşıyor.

Glassnode’a göre altcoin sezonuna geçildi

Bitcoin öncülüğündeki yükselişin etkisi daha geniş kripto para piyasasına yayılmaya başladı. Glassnode, 22 Eylül tarihli analizinde piyasanın Bitcoin ağırlıklı dönemden altcoin’lerin öne çıktığı bir döneme geçtiğine işaret etti.

Şirket, ağustos ayındaki yükselişin ilk aşamasında Bitcoin değer kazanmasına rağmen altcoin’lerde belirgin bir hareket görülmediğine dikkat çekiyor. Son yükselişte ise Bitcoin’e daha geniş altcoin piyasasındaki toparlanmanın eşlik etmesi, önceki hareketten farklı bir tablo oluşturdu.

Bununla birlikte rallinin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Küresel petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar civarında seyretmesi ve ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması risk unsurları arasında yer alıyor. Rosenblum, kripto paraların yılın büyük bölümünde hisse senetleri ve altının gerisinde kaldığını, sermaye ile ilginin yapay zekâ alanına yöneldiğini belirtti. Ona göre son harekette değişen temel göstergeler değil, yatırımcıların Bitcoin’de düşük ağırlığa ve short pozisyonlara sahip olmasıydı.