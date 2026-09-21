Bitcoin 85 bin doların üzerine çıktı, gözler direnç ve destekte

Bitcoin, son işlem aralığında 85 bin doların üzerine çıkarak kısa vadeli teknik görünümünü güçlendirdi. Fiyatın 85.300 ile 85.700 dolar bandına yaklaşması, piyasanın odağını bu bölgedeki dirence çevirirken, 80.000 ile 81.000 dolar aralığı da en önemli destek alanı olarak öne çıktı.

Kısa vadede iki kritik fiyat bölgesi öne çıkıyor

TradingView katkı sağlayıcılarından SamGold_BTC’nin paylaştığı teknik değerlendirmede, BTC/USD grafiğinde daha önce aşağı yönlü olan trend çizgisinin aşıldığı görüldü. Analizde 80.000 ile 81.000 dolar aralığı, geçmişte arzın yoğunlaştığı ancak şimdi destek işlevi görebilecek bir bölge olarak işaretlendi. TradingView, yatırımcıların teknik analiz paylaştığı yaygın bir grafik platformu olarak biliniyor.

85.300 ile 85.700 dolar aralığı yakın vadede ana direnç bölgesi olarak izlenirken, bu alanın kalıcı biçimde aşılması halinde 85.500 ile 86.000 dolar bandı gündeme gelebilir.

Bitcoin, pazartesi seansında 85.000 dolar seviyesini gördü. The Block, BTC’nin bu seviyeye ocaktan bu yana ilk kez ulaştığını aktardı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında en az 750 milyon dolarlık tasfiye yaşandı ve bunun büyük kısmını kısa pozisyonlar oluşturdu.

Bu tablo, son yükselişte zorunlu pozisyon kapanışlarının belirgin rol oynadığını gösteriyor. Ancak yalnızca bu veri, hareketin aynı güçle devam edeceğini ortaya koymuyor.

Destek bölgesi korunursa yapı güçlenebilir

80.000 ile 81.000 dolar aralığı mevcut fiyat yapısında ana referans noktası haline geldi. Son haftalarda satış baskısının bu bölgeye yaklaşıldığında alımlarla karşılanması, destek algısını kuvvetlendirdi. Daha önce 60 binli seviyelerden başlayan taban oluşumunun zamanla 70 bin doların üstüne taşınması da bu görünümü destekledi.

Bu nedenle 80.000 dolara doğru olası bir geri çekilme, son yükselişin kalıcı bir destek zemini oluşturup oluşturmadığını test edecek. Bu yapının bozulması halinde piyasa daha aşağı destek alanlarına yönelebilir.

Ortalama göstergeler yukarı yönlü tabloyu destekliyor

Teknik göstergeler genel olarak yapıcı bir çerçeve sunuyor. TradingView özetinde hareketli ortalamalar tarafında 13 alım ve 1 satım sinyali yer aldı. Genel teknik görünümde ise 15 alım, 10 nötr ve 1 satım sinyali görüldü.

Bitcoin, 10, 20, 30, 50, 100 ve 200 dönemlik hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördü. 20 EMA 78.394 dolarda, 50 EMA 74.831 dolarda, 200 EMA ise 73.449 dolarda bulunuyor. Bu yapı, mevcut fiyatın altında geniş bir teknik destek bandı oluştuğuna işaret ediyor.

Momentum tarafında ise daha dengeli bir görünüm var. RSI 67 seviyesinde kalırken, Stokastik yüzde K 93 ve Emtia Kanal Endeksi 148 olarak ölçüldü. MACD ile momentum göstergesi alım yönlü sinyal üretse de fiyatın son diplerden belirgin biçimde uzaklaşmış olması kısa vadeli düzeltme riskini tamamen dışlamıyor.

Ağ verileri fiyat yükselişini tam olarak izlemiyor

Santiment verileri, fiyat artışı ile ağ etkinliği arasında aynı ölçüde bir ivme olmadığını ortaya koydu. Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışı takibi yapan bir analiz şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin ölçümüne göre Bitcoin, 18 Eylül’de 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerine Kasım 2025’ten bu yana ilk kez çıktı ve günü yaklaşık yüzde 6 artışla kapattı.

Santiment verileri, eylül ayındaki kırılmada yeni ve aktif adres artışının, 21 Ağustos’taki benzer yükselişe kıyasla daha sınırlı kaldığını gösteriyor.

24 Temmuz ile 20 Eylül dönemindeki ölçümde yeni ve aktif adresler cuma günleri medyanının 1,00 katında kaldı. Buna karşılık 21 Ağustos’taki yaklaşık yüzde 7’lik yükselişte yeni adresler medyanın 1,07 katına, aktif adresler ise 1,14 katına ulaşmıştı. Açık pozisyon büyüklüğü 18 Eylül’de yaklaşık yüzde 9 arttı, ardından daha yatay seyretti. Sosyal aktivite ve büyük işlemler yükselse de belirgin bir zirve oluşmadı.

Diğer yandan QmoCrypto, 85.000 dolara yönelen hareketin, Bitcoin’in 2025 yılında 126.000 dolar yakınında gördüğü zirveden sonraki daha düşük tepe yapısının bir parçası olabileceğini savunuyor. Analistin grafiğinde 77.000, 73.000, 64.000, 57.000 ve 50.000 dolar seviyeleri olası aşağı yönlü bölgeler olarak yer aldı. Buna karşılık 80.000 ile 81.000 dolar desteğinin korunması ve 85.300 ile 85.700 dolar direncinin kalıcı biçimde aşılması, mevcut yükseliş yapısını güçlendirebilir.